Krienser Fussballer in Thun mit 5:1 siegreich Nach einer 1:5-Niederlage letzte Woche hinterlässt der SC Kriens mit einem 5:1 gegen Thun am Samstag einen guten Eindruck. Testspieler Maloku trifft gleich zweimal. Turi Bucher 05.09.2020, 19.13 Uhr

Vor einer Woche in Aarau noch 1:5 verloren, diesmal in Thun 5:1 gewonnen: Der SC Kriens hinterliess nach dem viertägigen Trainingslager in Scuol im Testspiel im Berner Oberland einen guten Eindruck. Gegen Super-League-Absteiger Thun traf Testspieler Progon Maloku gleich zweimal. Der 20-jährige Deutsch-Kosovare spielte zuletzt für das U21-Team des holländischen Klubs Heerenveen. Zuvor war er Stürmer bei Bayern München (U16/U17) und in Rom bei Lazio (U19). Ebenfalls Torschütze war Albin Sadrijaj, der in den nächsten Tagen wohl definitiv vom FC Zürich zum SC Kriens wechseln wird.