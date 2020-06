Krienser Fussballer kehren mit Niederlage aus Liechtenstein zurück Jetzt scheint der SC Kriens im Dreikampf um den 2. Tabellenrang ausgeschieden: Der SCK verliert das Challenge-League-Spiel in Vaduz mit 2:4 (0:0) Turi Bucher 27.06.2020, 22.43 Uhr

Anthony Buergisser (Kriens) gegen Nicolae Milinceanu (Vaduz). Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Das war’s dann wohl mit dem frechen Traum vom Barrage-Platz, dem Wunsch nach zwei Aufstiegsspielen: Nach der 2:4-Niederlage beim FC Vaduz hat Kriens jetzt vier Punkte Rückstand auf den Widersacher aus Liechtenstein und auf die Grasshoppers. Das liesse sich zwar in den restlichen zehn Runden noch aufholen. Doch die Innerschweizer verfügen derzeit in ihrem Spielerkader nicht über die Klasse und Reife, um GC und Vaduz Paroli zu bieten. Vor allem fehlt es an Offensivdruck aus dem Mittelfeld; Druck, der die gegnerischen Teams zu Fehlern in der Defensive verleitet.

Die Krienser Mannschaft von Trainer Bruno Berner bot in der ersten Halbzeit in Vaduz eine taktisch kluge und disziplinierte Leistung. Bloss die durchaus clever ausgelösten Konterattacken wurden zu wenig konkret und konzentriert abgeschlossen. Doch Kriens hatte die Vaduzer im Griff, hielt die Kreise von Spielmacher Tunahan Cicek klein. Erstaunlich: Aufgrund von Verletzungen, Sperren und Abwesenheiten waren die Krienser mit nur drei Ersatzspielern hinter die Grenze gereist.

Goalie Brügger rettet in der 1. Halbzeit zweimal

Die Vaduzer Überlegenheit zeigte sich höchstens im Cornerverhältnis von 7:1. Kriens-Torhüter Pascal Brügger musste zweimal rettend eingreifen: Nachdem Kriens-Verteidiger Liridon Berisha in der 14. Minute eine Vaduz-Flanke in den Strafraum unterlaufen hatte, parierte Brügger gegen Pius Dorn mit dem ausgestreckten Bein. Dorn hätte drei Meter vor dem SCK-Tor zwingend das 1:0 erzielen müssen. Und in der 38. Minute kratzte Der SCK-Keeper einen Freistoss von Sandro Wieser aus 23 m aus der Ecke.

Und Kriens? «Wir hatten nicht viel», sagte Trainer Berner nach dem Mittwochspiel gegen Stade Lauanne-Ouchy und meinte damit die Torchancen und Strafraumszenen. Es gab auch nicht viel in dieser ersten Halbzeit in Vaduz: Zwei harmlose Kopfballversuche von Abubakar (18.) und Sadrijaj (30.) sowie ein verunglückter Schuss von Follonier (31.).

Sechs Tore in der 2. Halbzeit

So gut wie in der ersten Hälfte des Spiels verteidigten die Krienser nach der Pause bei weitem nicht mehr. Im Gegenteil: Vaduz gelang in der 53. Minute durch Dorn das 1:0, weil Follonier eine Flanke zuliess und Verteidiger Robin Busset im Strafraum bei Dorns Kopfball lediglich Begleitschutz leistete.

Nicolae Milinceanus 2:0 nach einem schnellen Konter und einem Querpass von Cicek war die Vorentscheidung. Cicek sorgte dann mit einer Flanke, die sich unberührt ins Tor drehte, aus dreissig Metern für das 3:0. Die Krienser Treffer zum 3:1 und 4:2 erzielten Enes Yesilçayir (76.) und Rrezart Hoxha (90.). Das Eckballverhältnis lautete am Schluss übrigens 11:2.

Manuel Sutter (Vaduz), Yannick Schmid (Vaduz) und Dejan Djokic (Vaduz) freuen sich nach dem Tor zum 4:0. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Nun müssen gegen Chiasso drei Punkte her

Kriens hat bereits am kommenden Mittwoch (18.15) das nächste Heimspiel: Personalmangel hin oder her, Barrage-Chance ja oder nein: Das Berner-Team muss gegen das untaugliche, letztplatzierte Chiasso Stolz zeigen und unbedingt diese drei Punkte holen. Vielleicht sogar mit einem Drei-Mann-Sturm? Hoxha drängte sich mit seinem herrlichen Auftritt zum 2:4 durchaus für eine solche Variante (mit Tadic und Abubakar) auf.

Vaduz – Kriens 4:2 (0:0)

Rheinpark. – 300 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 53. Dorn 1:0. 60. Milinceanu 2:0. 69. Cicek 3:0. 76. Yesilçayir 3:1. 78. Schmid 4:1. 90. Hoxha 4:2.

Vaduz: Büchel; Sülüngöz, Schmid, Simani; Dorn, Prokopic, Wieser (63. Gomes), Antoniazzi (46. Schwizer); Cicek (73. Frick); Coulibaly (70. Sutter), Milinceanu (70. Djokic).

Kriens: Brügger: Elvedi, Berisha, Busset; Bürgisser; Ulrich, Follonier (76. Wiget), Sadrijaj (68. Yesilçayir), Dzonlagic; Abubakar (72. Hoxha), Tadic.

Bemerkungen: Vaduz ohne Gajic, Gasser (beide verletzt) und Lüchiner (gesperrt). Kriens ohne Kukeli (Trainerkurs in Albanien), Teixeira, Costa, Mijatovic, Wiget, Fäh, Fanger (alle verletzt), Alessandrini (gesperrt), Urtic (nicht im Aufgebot), Siegrist und Osigwe (Verträge beendet). Verwarnungen: 19. Sadrijaj, 37. Antoniazzi, 39. Follonier, 68. Dzonlagic, 80. Simani (Fouls).