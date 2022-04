QHL-Handball Saisonende: Darum sind die Krienser Handballer vom Weg abgekommen Der HC Kriens-Luzern startete als einer der Favoriten in die Handball-Meisterschaft. Jetzt blickt der Klub auf eine enttäuschende Saison zurück. Das sind die Gründe des Misserfolgs. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.04.2022, 18.06 Uhr

Der Thuner Lukas von Deschwanden (links) greift gegen den Krienser Janus Lapaine herzhaft zu.

Am Donnerstag flossen Tränen. Überrascht hat das vorzeitige Saisonaus zwar niemanden, dafür waren die sportlichen Probleme zu eklatant. Keiner kann den Kriensern aber vorwerfen, dass sie nicht alle körperlichen Ressourcen in ein besseres Abschneiden investiert hätten. Auch die scheidenden Akteure, allen voran Spielmacher Janus Lapajne, gefielen mit grossem Kampfgeist. «Wieder war es ein sehr enges Spiel, wieder waren wir sehr engagiert. Doch am Ende fehlten uns die Kaltschnäuzigkeit und das Selbstvertrauen», resümiert Geschäftsführer Nick Christen die 27:29-Niederlage auswärts gegen Wacker Thun.

Die Best-of-five-Serie gegen die Berner Oberländer geht mit 0:3-Siegen verloren, der Playoff-Viertelfinal ist Endstation für einen HC Kriens-Luzern, der als einer der Topfavoriten in den Meisterschaftsbetrieb gestartet war. Grosse Verletzungssorgen zu Beginn, Fehltransfers, ein Manko an Führungsspielern, eine flache Hierarchie und ein Trainer, der die Mannschaft nach der starken letzten Saison (Platz 3, Cupfinal) nicht mehr entwickeln konnte, sind die Hauptargumente, wenn es darum geht, das Scheitern zu begründen.

Rätselraten über Entlassung von Perkovac

Der Misserfolg führte in dieser Woche vor dem abschliessenden Spiel in Thun sogar zum Eklat, Cheftrainer Goran Perkovac (59) wurde per sofort freigestellt. Was dazu führte, ist unklar, zumal sein Vertrag, der noch bis 2024 dauerte, im Sommer ohnehin aufgelöst worden wäre. Hat der Trainer seine Spieler verbal beleidigt? Oder steigen die Chancen für den HCKL, mit der fristlosen Kündigung Geld zu sparen? «Dazu gebe ich keinen Kommentar ab», erwidert Christen, interne Vorgänge würden nicht öffentlich diskutiert.

Perkovac impfte dem HCKL den Leistungsgedanken ein, brachte das Team zuletzt aber taktisch, spielerisch und mental nicht mehr weiter. Dem Vernehmen nach war die Atmosphäre und das Verständnis zwischen Trainer und Spielern unterkühlt. Perkovac ist ein Fachmann mit vielen Erfolgen, scheint mit seinem herrischen Stil aber etwas aus der Mode geraten zu sein. Insider bemerken bei der Wissensvermittlung methodische und didaktische Mängel. Als die Ergebnisse nicht mehr stimmten, fehlten ihm die Mittel – anstatt den Knoten zu lösen, zog er ihn enger zu, und holte damit nicht mehr alles aus dem Kollektiv heraus. Leistungsträger wie Milos Orbovic oder Hleb Harbuz blieben blass, Talente wie Tim Rellstab oder Moritz Oertli stagnierten.

Wacker startet mit mehr Zentralschweizern

Die Führungsetage um Verwaltungsratspräsident Hanspeter Würmli und Geschäftsführer Nick Christen muss sich derweil die Frage stellen, weshalb das zweithöchste Budget der Liga (rund 1,8 Millionen Franken) das Engagement von acht Ausländern ermöglicht, nicht aber die Formation einer harmonierenden Einheit. Zum Vergleich: Thun lebt vom Teamspirit, hatte am Donnerstag sogar mehr Zentralschweizer (Raemy, von Deschwanden) in der Startaufstellung, als Kriens-Luzern (Delchiappo). «Diesbezüglich sind wir etwas vom Weg abgekommen», sagt Christen und verspricht: «Wir wollen künftig mehr Zentralschweizer auf der Platte sehen.»

Nächste Saison sollen Talente eines vielversprechenden Jahrgangs aus der SG Pilatus an die 1. Mannschaft herangeführt werden. Die Verpflichtung von Superstar Andy Schmid wird die Identifikation ebenfalls stärken und den Zuschauerzuspruch steigern. Weitere Toptransfers wie Fabian Böhm, Johan Koch und Dimitrij Küttel nähren die Hoffnung auf Spitzenhandball, erwecken aber auch den Eindruck, dass man den Erfolg krampfhaft erzwingen will, und das wiederum birgt wirtschaftliche Risiken. Sportlich nachhaltiges Schaffen jedenfalls sieht anders aus als das, was der volatile HC Kriens-Luzern in den letzten Jahren bewerkstelligt hat.

Pilatus-Arena steht frühestens im Jahr 2025

Bleibt die Frage, wer neuer Trainer wird. Gerüchteweise heisst es, dass Schmid die Hauptverantwortung tragen werde und man lediglich noch einen Coach suche. «Nein, das war nie ein Thema, das macht keinen Sinn», entgegnet Christen bestimmt. Ein anderer Name, der um die Krauerhalle geistert, ist jener von Peter Kukucka, dem einst genialen Spielmacher der Kadetten Schaffhausen. Wer immer es ist, seine und die Aufgabe des HC Kriens-Luzern wird es sein, vor dem Bau der Pilatus-Arena, die nach weiteren Verzögerungen frühestens im Jahr 2025 bezugsbereit sein wird, jenes Produkt zu stärken, das im Zentrum stehen sollte: der Handball.

