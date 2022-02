Cup-Viertelfinal: HC Kriens-Luzern gegen GC Zürich

Schweizer CUp Krienser Handball-Jahr beginnt mit Kracher Kriens-Luzern lanciert am Freitag mit dem Cup-Viertelfinal gegen GC Amicitia Zürich das neue Jahr. In der Winterpause tat sich Positives und Negatives. Stephan Santschi 04.02.2022, 08.17 Uhr

Das erste Pflichtspiel des Jahres gesteht dem HC Kriens-Luzern keinen lockeren Aufgalopp zu. Der letztjährige Cup-Finalist empfängt am Freitag (19.30 Uhr, Krauerhalle) im Viertelfinal des Schweizer Cups die Konkurrenz von GC Amicitia Zürich. «Ein sehr wichtiges Spiel», befindet Geschäftsführer Nick Christen, «ein unberechenbarer, guter Gegner, den wir schlagen müssten», sagt Trainer Goran Perkovac. Nach der verkorksten QHL-Hinrunde mit dem achten Zwischenrang besteht grosses Verbesserungspotenzial. «Es geht darum, Stabilität reinzubringen und unsere PS auf den Boden zu bringen», hält Christen fest.

Kreisläufer Gino Delchiappo (Mitte) bleibt dem HCKL erhalten. Bild: Patrick Hürlimann, Kriens, 7. Oktober 2020)

Seit vier Wochen sind die Krienser im Training, vorbereitet haben sie sich unter anderem mit zwei Testspielen gegen den B-Ligisten Stans (39:26) und den deutschen Bundesligisten Balingen-Weilstetten (28:32). Während die Abwehrarbeit bereits Ende 2021 gesteigert werden konnte, liegt der Fokus nun auf einem beschwingteren Offensivspiel. «Wir brauchen Disziplin in der Vorbereitung unserer Angriffe und Spieler, die aus neun Metern werfen», erklärt Perkovac und er fügt an: «Die Gefahr in Richtung des gegnerischen Tors muss immer präsent sein.»

Vorfreude auf Dimitrij Küttel

Um Unberechenbarkeit und Durchsetzungskraft im Spiel nach vorne weiterzuentwickeln, tätigte der HC Kriens-Luzern in der Winterpause einen weiteren, prominenten Neuzuzug. Neben Spielmacher Andy Schmid wird im Sommer auch der rechte Aufbauer Dimitrij Küttel zum HCKL stossen. «Schweizer, Nationalspieler, Linkshänder, solche Spieler sind sehr rar – er war unser absoluter Wunschtransfer», sagt Christen über den bald 28-jährigen Linkshänder, der aktuell in der zehnten Saison für die Kadetten Schaffhausen aufläuft und in Kriens einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

Für den Rest der laufenden Spielzeit sind die Zentralschweizer im rechten Rückraum allerdings unterbesetzt. Der Vertrag mit Josip Vekic ist vor kurzem in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden – der 2,10-Meter grosse Kroate hat sich in Kriens nicht durchsetzen können. Als einziger Linkshänder im rechten Aufbau verbleibt damit Milos Orbovic, der im Januar mit Serbien an der Europameisterschaft spielte und in der Vorrunde ausschied. Noch füllt der 28-Jährige die Führungsrolle in Kriens nicht wunschgemäss aus. «Milos muss seine Handbremse lösen und unbekümmert Handballspiel», fordert Perkovac.

Einen herben Rückschlag müssen die Krienser in der Personalie von Filip Gavranovic hinnehmen. Der Captain und Kreisläufer, der wegen einer Schambeinentzündung (Osteitis pubis) in dieser Saison kein Spiel absolviert hat, muss weiterhin pausieren, die Schmerzen sind durch die erhöhte Belastung in der Vorbereitung zurückgekehrt. «Er wäre ganz wichtig für uns, auf und neben dem Platz», bedauert Nick Christen. Ob der bis 2023 dauernde Vertrag aufgelöst wird, ist noch nicht beschlossen.

Die Rolle von Gavranovic wird weiterhin Eigengewächs Gino Delchiappo einnehmen. Sein Vertrag ist ebenso wie jener des rechten Flügels Levin Wanner um zwei Jahre verlängert worden.

«Mannschaft und Trainer stehen in der Pflicht»

Offiziell noch nicht geregelt ist die Zukunft von vier weiteren Akteuren, deren Arbeitspapiere Ende Saison auslaufen. Für Spielmacher Janus Lapajne dürfte nach der Verpflichtung von Schmid kein Platz mehr sein. Hleb Harbuz (Rückraum links) und Kreisläufer Domen Sikosek Pelko könnte die Abwehrschwäche zum Verhängnis werden. Der Aktienkurs von Ersatzgoalie Kayoum Eicher ist seit Monaten im Sinkflug. «Vieles ist derzeit in Bewegung, wir werden in den nächsten Wochen kommunizieren», erklärt Christen, dessen Fokus derzeit auf der Personalplanung im linken Rückraum liegt.

Zunächst muss nun ohnehin der sportliche Einstieg ins neue Jahr gelingen, der Vorstoss in den Cup-Halbfinal wäre ein positives Startsignal für eine erfolgreichere zweite Saisonhälfte. «Bisher lag vieles brach, nun geht es darum, dass wir unser Potenzial abrufen», sagt Nick Christen und er betont: «Wir stehen nicht da, wo wir sein wollen. Mannschaft und Trainer stehen nun in der Pflicht.»

Frauen. SPL 1: Winterthur – Spono Eagles 25:34. – Rangliste: 1. Spono Eagles 12/21. 2. Brühl 13/19. 3. Zug 11/18. 4. Winterthur 10/12. 5. Kreuzlingen 12/12. 6. Thun 13/9. 7. Herzogenbuchsee 12/3. 8. GC Amicitia 13/2. Winterthur – Spono Eagles 25:34 (13:20) Eulach. – 100 Zuschauer. – Strafen: je 4-mal 2 Minuten. – Spono Eagles: Schaller (2)/Ort; Ana Emmenegger (2), Mia Emmenegger (7), Stähelin (3), Zumstein (1), Müller, Hodel (6), Livia Amrein (1), Sabrina Amrein (2), Boesen (1), Decurtins (5), Csebits (4).