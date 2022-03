HANDBALL Bundesligist Böhm: Toptransfer für Kriens Der HC Kriens-Luzern empfängt heute Pfadi Winterthur. Davor vermeldet er den Zuzug des deutschen Nationalspielers Fabian Böhm. Stephan Santschi 29.03.2022, 14.50 Uhr

Spielmacher Andy Schmid. Der rechte Aufbauer Dimitrij Küttel. Kreisläufer Johan Koch. Und nun auch noch der linke Rückraumspieler Fabian Böhm. Wie von unserer Zeitung bereits Mitte Februar vermutet, wechselt der 51-fache deutsche Nationalspieler zum HC Kriens-Luzern. Der 1,98-Meter grosse Böhm, aktuell Captain bei Bundesligist Hannover-Burgdorf, unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit, wie der HCKL vermeldet. «Fabian hatte auch Angebote aus der Bundesliga, hätte dort aber im Mittelfeld gespielt. Bei uns kann er vorne mitspielen», sagt HCKL-CEO Nick Christen.

In Hannover ist Böhm nach einer Ellenbogen-Operation gegenwärtig nicht einsatzfähig. In seiner Karriere spielte er unter anderem auch für Essen und Balingen-Weilstetten, absolvierte insgesamt 371 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 1055 Tore. Der 32-jährige Deutsche mit dem Spitznamen Krieger wird bei den Zentralschweizern die Rolle des emotionalen Leaders einnehmen. «Charakterlich bringt er sehr viel mit, Fabian wird uns vorne wie hinten weiterhelfen», ist Christen überzeugt. Damit verbleibt in der Kaderplanung noch eine Pendenz, jene des zweiten Goalies, der den Abgang von Ersatzkeeper Kayoum Eicher kompensieren soll.

Vorgabe: Drei Siege in drei Heimspielen

Für die aktuelle Ausgabe des HC Kriens-Luzern stehen noch drei Partien in der Qualifikationsphase an, drei Mal tritt sie dabei zu Hause an: Heute gegen Pfadi Winterthur (19.30, Krauerhalle), am Samstag gegen Chênois und am Freitag nächster Woche gegen Suhr Aarau. Trotz einer bisher verkorksten Saison können die achtplatzierten Zentralschweizer theoretisch noch bis auf Platz drei vorstossen und damit die Ausgangslage vor den Playoff-Viertelfinals deutlich verbessern.

Die Tabelle gestaltet sich unübersichtlich, weil nicht die Punkte, sondern der Punktequotient (Anzahl Punkte geteilt durch Anzahl Spiele) über die Klassierung entscheidet. Die QHL hat diese Änderung in der Winterpause vorgenommen, damit sie wegen den Coronamassnahmen abgesagte Spiele nicht zwingend nachholen muss, wenn der eng getaktete Spielplan keine Ausweichdaten mehr bereithält. Um den Punktequotienten von 0,913 massgeblich zu verbessern, braucht Kriens-Luzern im Restprogramm die maximale Ausbeute. Mit einer weiteren Niederlage liesse sich an der eigenen Position kaum mehr etwas verbessern.

Winterthur, das letzte Woche auf dem Weg in den Cupfinal Schaffhausen ausschaltete, tritt in Kriens als Favorit an. «Wir wollen aggressiv dagegenhalten und frei aufspielen, dann kann etwas drinliegen», sagt der Krienser Moritz Oertli. Der 21-jährige Spielmacher beerbte Filip Gavranovic als Captain, tut sich aufgrund eines anhaltenden Formtiefs aber schwer mit dieser Rolle, seine Spielzeiten sind eher knapp bemessen. «Ich habe Schwierigkeiten, ich komme nicht so recht auf Touren», erklärt Oertli – wie das gesamte Team wirkt er verunsichert. Ein Sieg gegen Pfadi wäre also einer fürs Selbstvertrauen. Und ein idealer Auftakt für einen fulminanten Krienser Schlussspurt.

Handball, QHL

Heute, 19.30: Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur.

Rangliste: 1. Schaffhausen 23/1,91. 2. Pfadi Winterthur 23/1,30. 3. Thun 25/1,12. 4. Suhr Aarau 24/1,08. 5. St.Otmar St.Gallen 24/1,08. 6. GC Amicitia 25/1,00. 7.BSV Bern 25/1,00. 8. Kriens-Luzern 23/0,91. 9. RTV Basel 25/0,60. 10. Chênois Genève 25/0,08.