Volleyball Luzerner Volleyballprofi Luca Ulrich geniesst Kultur in New York statt Playoffs in Italien Für Luca Ulrich hat das Abenteuer Italien in der italienischen Serie A mit dem Abstieg ein vorzeitiges Ende genommen. Das Auslandsjahr hat sich für den Luzerner dennoch gelohnt. Andreas Eisenring Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.53 Uhr

Statt in der italienischen Super Lega im Playoff zu spielen, befindet sich Luca Ulrich momentan in New York. Der Abstieg mit Consar Ravenna, der sich schon früh abgezeichnet hat, eröffnete dem Luzerner dafür die Möglichkeit, seine Freundin Savana Diem endlich wieder einmal zu Gesicht zu bekommen. Dazu musste Ulrich allerdings nach New York fliegen, wo seine Freundin, eine Politikwissenschafterin, eine Praktikumsstelle beim Schweizer Generalkonsulat gefunden hat. Sie ist mit der Planung und Durchführung kultureller Projekte betraut. Und so kam es, dass Luca Ulrich momentan das Volleyball- mit dem Kulturleben getauscht hat und beispielsweise einem klassischen Konzert im berühmten Metropolitan Museum of Art beiwohnen durfte.

Luca Ulrich möchte gerne ein weiteres Auslandsjahr anhängen. Bild: Andreas Eisenring

Zuvor hat er sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz dem Training bei Volley Luzern angeschlossen, um bereit zu ein, als sogenannter «Medical Joker» irgendwo in einem europäischen Playoff die Saison allenfalls um ein paar Spiele verlängern zu können. Gleichzeitig ist sein Agent im Hintergrund intensiv mit der Planung der nächsten Saison beschäftigt.

Trotz Abstieg wertvolle Erfahrung

Mit nur zwei Punkten aus 24 Spielen stand der Abstieg von Ravenna, das von allen Vereinen der Super Lega die bescheidensten Mittel zur Verfügung hatte, schon früh fest.

Dennoch spricht Luca Ulrich von äusserst wertvollen Erfahrungen: «Es war ja mein erstes Engagement im Ausland. Und ich wurde schon etwas überrascht von dem hohen Niveau in Italien. Da brauchte ich einige Zeit, um mich anzupassen. Ich habe volleyballtechnisch in allen Elementen Fortschritte gemacht. Vor allem aber musste ich lernen, so lange auf so hohem Niveau den Fokus zu behalten.»

Seine Mannschaft habe sich auch nicht aufgegeben, als der Abstieg feststand. Sie hätten weiterhin gut trainiert und vollen Einsatz gegeben. Und persönlich erlebte Luca Ulrich einen versöhnlichen Abschluss, konnte er doch in den letzten Meisterschaftspartien seine besten Leistungen abrufen: Mehrmals gehörte der Angreifer zu den besten Skorern seines Teams, etwa gegen Modena mit 15 Punkten oder gegen Piacenza, wo er mit 16 Punkten gar Topskorer war. «In der zweiten Hälfte der Saison konnte ich meine Spieleffizienz um einiges steigern», freut er sich über den Steigerungslauf.

Zuletzt überzeugte Luca Ulrich als bester Skorer in seinem Team. Bild: Andreas Eisenring

Es hätte für ihn zwar noch eine Option gegeben, den Italien-Aufenthalt etwas zu verlängern:

«Ich wurde von Top Volley Cisterna kontaktiert und hätte mich dem Team anschliessen können – aber nur zum Mittrainieren.»

Doch Luca Ulrich, bei dem immer mehrere Puzzleteile für ein abgerundetes Profileben stimmen müssen, gab der privaten Beziehung den Vorrang. Und während mit Jovan Djokic (Milano) der zweite Schweizer Volleyballprofi in Italien in den Playoffs engagiert ist, geniesst Luca Ulrich dafür seinen New-York-Aufenthalt.

Nächste Station Frankreich?

Rein volleyballerisch hat sich das Italien-Jahr trotz Abstieg für den Schweizer Profi voll und ganz gelohnt. «Ich würde gern noch ein zweites Auslandsjahr anhängen», sagt Ulrich über seine Zukunft. Vielleicht ergibt sich nochmals eine Chance in Italien. Auch ein Wechsel nach Frankreich, dem Land des Olympiasiegers von Tokio, würde ihn reizen. «Da ist das Niveau vielleicht nicht ganz so hoch wie in Italien, aber auch Frankreich hat eine sehr starke Liga», meint Ulrich, dessen zwei Jahre jüngerer Bruder Lars als Passeur bei Uni Lausanne spielt.

Was sein Agent bei der Suche sicher berücksichtigen muss, ist die Möglichkeit, dass der Familienanschluss auch in Zukunft nicht allzu kompliziert würde:

«Ich will nicht alles dem Volleyball unterordnen und achte darauf, dass auch die anderen wichtigen Themen des Lebens stimmen.»

Das bedeutet, dass der Zeller für ein weiteres Auslandengagement nicht jeden Kompromiss eingehen wird. «Natürlich wäre das schön, wenn ich von meinen gemachten Erfahrungen nochmals im Ausland profitieren könnte, aber erzwingen will ich das nicht. Wenn das nicht klappt, hätte ich auch in der Schweiz eine gute Perspektive», sagt Ulrich. Der Plan B sähe dann so aus, dass der (begehrte) Aussenangreifer wieder bei einem Schweizer Klub spielt und gleichzeitig sein Masterstudium anpacken könnte, nachdem der Biologiestudent bereits den Bachelor abgeschlossen hat.

