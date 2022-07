Tennis: Kyrgios und Nadal im Wimbledon-Viertelfinal

Wimbledon Kyrgios und Nadal auf Kollisionskurs Der Australier Nick Kyrgios und der Spanier Rafael Nadal ziehen in den Viertelfinal von Wimbledon ein. Bei den Frauen ist die Rumänin Simona Halep ist weiter im Rennen um ihren zweiten Wimbledontitel. 04.07.2022, 22.44 Uhr

Nick Kyrgios hat zwei Tage nach dem Skandalmatch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas die nächste Hürde genommen und ist ins Viertelfinal von Wimbledon eingezogen. Der Australier gewann – diesmal ohne Eskapaden – gegen Brandon Nakashima (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. In der nächsten Runde trifft der 27-jährige Kyrgios am Mittwoch auf den Chilenen Cristian Garin, der sich gegen Alex de Minaur (Australien) nach 4:34 Stunden durchsetzte.

Der Australier Nick Kyrgios gewinnt gegen Brandon Nakashima aus den USA. Bild: Alberto Pezzali / AP (Wimbledon, 4. Juli 2022)

Kyrgios, der sich im Match am Montag an der rechten Schulter behandeln liess, steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinal des bedeutendsten Tennisturniers der Welt. 2014 war ihm als Teenager der Durchbruch gelungen, als er im Wimbledon-Achtelfinal gegen Rafael Nadal gewann. Die hohen Erwartungen konnte Kyrgios daraufhin nie erfüllen, auch weil er unter Depressionen litt, wie er im Februar bekannt gab. Damals habe er getrunken und zu Drogen gegriffen. In dieser Saison spielt er stabiler und überzeugt vor allem auf Rasen. Dort zählt sich die Nummer 40 im Ranking zu den Top 5 der Welt.

Rafael Nadal gibt sich keine Blösse

Auch Rafael Nadal hat sich im Achtelfinal von Wimbledon keine Blösse gegeben und darf weiter vom historischen Kalender-Grand-Slam träumen. Der 36 Jahre alte Spanier liess dem Niederländer Botic van de Zandschulp beim 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) kaum eine Chance, lediglich im dritten Satz zeigte er ein paar Wackler. Nadal gelang sein 18. Sieg bei einem der vier wichtigen Tennisturniere nacheinander. «Es war ein positives Match gegen einen starken Gegner», sagte Nadal.

«Nach den letzten Monaten hier im Viertelfinale zu stehen, ist grossartig.»

In diesem Jahr hat er bereits die Australian und French Open gewonnen. Von den chronischen Fussproblemen, die ihn seit Jahren begleiten, ist in Wimbledon nichts zu merken. Am Mittwoch spielt Nadal gegen Taylor Fritz um den Einzug ins Halbfinale.

Rafael Nadal feiert den Sieg gegen Botic Van De Zandschulp in Wimbledon. Bild: Tolga Akmen / EPA (Wimbledon, 4. Juli 2022)

Auch der US-Amerikaner, der in diesem Jahr mit dem Titel beim Masters in Indian Wells seinen Durchbruch gefeiert hatte, präsentiert sich im All England Club in guter Form. Fritz deklassierte den australischen Qualifikanten Jason Kubler mit 6:3, 6:1, 6:4 und bleibt damit ohne Satzverlust.

Halep im Viertelfinal - Williams-Bezwingerin Tan ausgeschieden

Die Rumänin Simona Halep ist weiter im Rennen um ihren zweiten Wimbledontitel. Die frühere Weltranglistenerste deklassierte im Achtelfinale die an Position vier gesetzte Spanierin Paula Badosa mit 6:1, 6:2 und erreichte zum fünften Mal die Runde der besten Acht im All England Club. Vor drei Jahren hatte Halep (30) das Turnier gewonnen.

Im Viertelfinale trifft sie am Mittwoch auf Amanda Anisimova (USA), die den Lauf der Französin Harmony Tan beendete. Anisimova (20) setzte sich gegen die Williams-Bezwingerin 6:2, 6:3 durch und spielt erstmals in Wimbledon um das Halbfinal. (sid)