Laax: Die erste Weltmeisterschaft überhaupt im Highlinen

Die erste Weltmeisterschaft überhaupt im Highlinen – der Sieg ging an die USA für den «Heiligen Gral»

In Laax trafen sich am Wochenende 31 Athletinnen und Athleten zur ersten Weltmeisterschaft überhaupt im Highlinen. In der Kategorie Freestyle gaben Männer und Frauen getrennt voneinander ihre Tricks zum Besten.