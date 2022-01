Snowboard: Ariane Burri, Laax und ihr Weg nach Olympia

Laax Open «Den Druck habe ich etwas unterschätzt»: Snowboarderin Ariane Burri und ihr Weg nach Olympia Beim Laax Open kann Ariane Burri die Olympiaqualifikation realisieren. Doch die Snowboarderin aus Eschenbach wirkt nicht so, als würde für sie eine Welt untergehen, falls es nicht klappen sollte. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 13.01.2022, 15.00 Uhr

Die 21-jährige Ariane Burri aus Eschenbach. Bild: PD

Als sie erstmals auf der Bildfläche erschien, war Ariane Burri noch sehr jugendlich. Das Schweizer Fernsehen zeigte in einer dreiteiligen Mini-Serie, wie Burris Aufnahmeverfahren an der Sportmittelschule in Engelberg verläuft. Burri war 13-jährig und hatte einen Abdruck der Snowboardbrille im Gesicht, weil sie pausenlos im Schnee war. In die Kamera sagte sie unter anderem:

«Das coolste Gefühl beim snowboarden ist, wenn du fliegst. Dann bist du einfach frei. Du kannst selbst entscheiden, was du machst.»

Die kindliche Freude am Freestyle-Sport traf auf die Leistungskultur einer professionellen Institution. Auf der einen Seite sassen die Jugendlichen, die noch von ihren Eltern begleitet wurden, auf der anderen Seite stand der Leiter der Schule, der sagte:

«Leute, die hierherkommen, wollen Olympiasieger oder Weltmeister werden.»

Seither sind acht Jahre vergangen. Ariane Burri ist immer noch jung, 21-jährig mittlerweile. Sie hat die Sportmittelschule abgeschlossen, ist professionelle Snowboarderin geworden und studiert Psychologie an der Uni Bern. Sie ist zwar nicht Weltmeisterin oder Olympiasiegerin geworden. Doch sie gehört zur erweiterten Weltspitze. Der Sport hat immer noch Priorität in ihrem Leben.

Beim Weltcup von Chur landete sie auf dem 9. Rang. Bild: PD

Der Weg zur Profi-Snowboarderin war nicht vorgespurt. Burri wuchs nicht im Berggebiet auf, sondern in Eschenbach. Doch weil ihre Grosseltern in Andermatt wohnten, wurde sie früh mit dem Schneesport konfrontiert. Als 9-Jährige wechselte sie vom Skifahren zum Snowboarden und entwickelte immer mehr Ehrgeiz.

Burri sagt, wenn man ihr damals ihren heutigen Alltag gezeigt hätte, hätte sie zugesagt. Doch der Weg dahin sei anders gewesen, als sie sich das vorgestellt habe. «Gewisse Dinge habe ich etwas unterschätzt. Zum Beispiel die Verletzungen oder der mentale Druck bei den Contests.»

Ein Kindheitstraum

Am Wochenende ist wieder so ein Contest. Das Laax Open steht auf dem Programm. In diesem Jahr hat der Event eine besondere Note, weil es der letzte Wettkampf vor Olympia ist. Für Ariane Burri sieht es gut aus mit der Olympiaqualifikation. Die Selektionskriterien des Schweizer Verbands hat sie schon erfüllt. Doch für einen Quotenplatz bei Olympia muss sie es auch in die Top 30 der Weltrangliste schaffen. Denn nur 30 Frauen sind bei Olympia pro Wettbewerb zugelassen. Aktuell steht sie auf Rang 32.

Ariane Burri beim Laax Open 2019. Bild: PD

«Die Chance ist sicher da», sagt Ariane Burri. Eine Olympiaqualifikation wäre die Erfüllung eines Traums, sagt sie:

«Ich habe es als Kind immer wahnsinnig cool gefunden, die Olympischen Spiele am Fernsehen mitzuverfolgen.»

Solche Ziele hatte sie im Hinterkopf, als sie sich für die Sportmittelschule bewarb. Und dennoch klingt es so, als würde die Welt nicht untergehen, wenn es nicht klappen sollte. «Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich nicht in Peking dabei sein werde. So kann ich mir auch etwas den Druck nehmen.»

Das WG-Leben in Laax

In Laax wird sie heute im Slopestyle die Semifinals bestreiten. 30 Fahrerinnen sind am Start, darunter die österreichische Weltmeisterin und X-Games-Siegerin Anna Gasser oder die Japanerin Reira Iwabuchi, ebenfalls Medaillengewinnerin bei den X-Games. Burri will sich mindestens einen Platz unter den besten 12 Fahrerinnen sichern. «Wenn ich meinen Run runterbringe, habe ich sicher Chancen – vielleicht sogar auf einen Platz in den Top 8», sagt sie. Sportlich ist sie blendend in das neue Jahr gestartet. Am 1. Januar realisierte sie im kanadischen Calgary ihr Karriere-Bestergebnis und wurde Achte im Slopestyle.

Laax ist in den letzten Jahren sowas wie ihr zuhause geworden. Mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen, alle aus der Snowboard-Szene, wohnt sie während des Winters in einer WG in Trin, gut zehn Autominuten von Laax entfernt. Im Frühling, wenn die Saison vorbei ist, investiert sie für eine kurze Zeit viel Ressourcen in ihr Studium. Doch im Sommer folgen dann bald die Gletschertrainings in Saas-Fee, im September startet bereits die nächste Saison.

Eigentlich, sagt Ariane Burri, sei es schon ein ziemlich schönes Leben, das sie führe. Den Spass am Snowboarden konnte sie konservieren. Wenn sie auf dem Brett steht, scheint sie immer noch dasselbe zu empfinden, wie damals als 13-Jährige.

