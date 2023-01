Johannes Klaebo: Schnell, aber ein bisschen langweilig?

Langlauf-Dominator Tour-de-Ski-Überflieger Johannes Kläbo: Schnell, aber ein bisschen langweilig? Der 26-jährige Trondheimer Johannes Hösflot Kläbo dominiert den Langlauf seit Jahren – und nun an der Tour de Ski noch etwas mehr als zuvor. Natürlich geniesst er in seinem Land grosses Ansehen. Doch vermissen viele Norweger bei ihm das Northug’sche Popstar-Gen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johannes Hösflot Kläbo nach seinem Tour-de-Ski-Etappensieg über 20 km Skating in Oberstdorf. Bild: Imago (Oberstdorf, 4. Januar 2023)

Als Johannes Kläbo hinter den Tannen auftaucht und um die Abwärtskurve schiesst, wird vieles klar. Andere Weltcup-Läufer zittern sich bogentretend durch die schwierige Passage im Münstertal-Sprint, bei Kläbo hat es etwas von Freestyle, von Draufgängertum, von: Eins, zwei, unten bin ich!

Auf einmal wird offensichtlich, was diesen Norweger ausmacht. In der Welt von profanen Werten wie Lungenkapazität und Muskelkraft ist er der Zauberer. Oder «The Boss», wie ihn Dario Cologna kürzlich, nach gemeinsamen Trainingsrunden in Davos, in sozialen Medien nannte. Und der Schweizer Valerio Grond, selber ein junger Draufgänger in den Sprints, sagt: «Man versucht schon, sich einiges von ihm abzuschauen, gerade in den Abfahrten.»

Auf dem Sprung in die Abfahrt: Johannes Kläbo beim Tour-Auftakt im Val Müstair. Bild: Mayk Wendt/KEY (1. Januar 2023)

Auf dem lockeren Weg zum dritten Tour-Sieg

Fünf Etappensiege hat Kläbo in fünf Etappen der aktuellen Tour de Ski aneinandergereiht, gestern gewann er den Klassisch-Sprint in Val die Fiemme und liegt nun eine Minute und mehr vor seinen Gegnern. Auch wenn Federico Pellegrino ihn vor Weihnachten in zwei Sprints schlagen konnte: Kläbo ist übers Ganze gesehen unbestritten der beste Langläufer des Weltcups. Alexander Bolschunow, der immerhin in Distanzrennen Paroli bieten könnte, ist wegen Russlands Sperre nicht dabei. Und so wird Kläbo morgen auf der Alpe Cermis zum dritten Mal einen Tour-de-Ski-Sieg feiern. Nach 2019, als er mit 22 Jahren der jüngste Toursieger wurde, und 2022.

Kläbo ist aber nicht nur der aktuell Beste. Er ist auch auf gutem Weg, seinen grössten Vorgänger, Björn Daehlie mit seinen acht Olympia- und neun WM-Medaillen, irgendwann in den Schatten zu stellen. Der 26-jährige Kläbo ist noch nicht auf dem Alterszenit von Langläufern angekommen, steht aber bereits bei fünfmal Olympiagold und sechsmal WM-Gold.

Northug steht für Emotionen, Kläbo für Seriosität

Natürlich hat sich der Trondheimer damit in die Herzen der langlaufverrückten Norwegerinnen und Norweger gelaufen. «Sein Standing ist sehr gross in unserem Land», sagt ein norwegischer Journalist, der die Tour de Ski seit deren Anfängen 2006 begleitet. Da fehle bei Kläbo aber eben auch ein bisschen das Eckige und Kantige, sagt er, der sich gerne an Petter-Northug-Zeiten erinnert. Und der selber Eckiges und Kantiges ausstrahlt.

Damals, als sich Northug, die einstige grosse norwegische Figur, mit Cologna spannende Rennen lieferte, sei Langlauf auch in Norwegen «noch grösser» gewesen als heute. Und eigentlich sei es paradox: Northug sei nicht nur geliebt worden im Land, Kläbo werde fast durchgehend gemocht. Dieses Polarisierende von Northug aber habe den Langlaufsport interessanter und emotionaler gemacht. «He was a Popstar.» Hierzu passt eine Aussage, die Norwegens Langlaufchef Espen Bjervig einst machte: «Es gibt ja den Rat, man soll an einem Familienfest nicht über Politik reden. In Norwegen sagen wir: Sprecht nicht über Northug! Das gibt Krach.»

Denn Northug kritisierte den Verband, provozierte Gegner wie Teamkollegen – und liess im Leben nur weniges aus. Da gab es Raserfahrten unter Drogeneinfluss, Alkoholeskapaden, einen Verkehrsunfall, Kokainkonsum, das eine oder andere davon noch während der Karriere. Heute geht er es etwas ruhiger an, reisst den Mund als charismatischer TV-Experte aber weiterhin gerne weit auf und kritisiert, was es zu kritisieren gibt. Kürzlich zum Beispiel die norwegischen Läuferinnen und Läufer, die zu wenig bereit seien, anstrengende und umständliche Höhentrainings auch im Sommer auf sich zu nehmen. Kläbo kann er damit nicht gemeint haben. Ob USA im Sommer, Davos und St. Moritz in der Saisonvorbereitung: Kläbo nimmt die Wege auf sich.

Essen, schlafen, trainieren: «Er lebt ein langweiliges Leben»

Von Northugs Flausen und von seiner Rauheit ist Kläbo weit entfernt. «Er lebt ein langweiliges Leben», sagt der norwegische Journalist, der wie Northug auf dem Land aufgewachsen ist und Landnorweger als aufbegehrender bezeichnet als die anständigen Städter, zum Beispiel aus Trondheim. Kläbo gehört aber schlicht auch einer anderen, vielleicht eben etwas seriöseren Generation an. «Essen, schlafen, trainieren», anderes mache er kaum. Dazu kommt die grosse Vorsicht: Kläbo war es, der während Corona eine Zeit lang auf Weltcup-Starts verzichtete und sich lange isolierte.

Wobei bei diesen Entscheidungen auch sein Trainer stets ein Wörtchen mitredet: sein 79-jähriger Grossvater Kare Hösflot. Er soll dem kleinen Johannes Ski geschenkt haben, als dieser zweijährig war. Später wurde er Trainer und Mentor, begleitete ihn zu allen Rennen, unterdessen muss er aber aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen kürzertreten. Ohnehin ist das Projekt Johannes Kläbo Familiensache. Sein Vater ist Manager, der Bruder hilft in der Onlinekommunikation. «Es ist ein eigentliches Team innerhalb des norwegischen Teams», sagt Cologna. Der norwegische Verband habe sich damit arrangiert.

Johannes Kläbo mit Grossvater und Trainer Kare Hösflot in einer Aufnahme von 2017. Bild: pd

Ohnehin ist das Projekt Klaebo Familiensache. Sein Vater ist Manager, der Bruder hilft in der Online-Kommunikation. «Es ist ein eigentliches Team innerhalb des norwegischen Teams», sagt Cologna. Der norwegische Verband habe sich damit arrangiert.

Kläbos Videoblog erreicht seit Jahren Tausende Langlauffans

«Essen, schlafen, trainieren» also. Wobei: Da ist der Videoblog, den der Langlaufstar betreibt und in dem er Einblick gibt in seine Welt. Über 100 000 Personen haben seinen Youtube-Kanal abonniert: Kläbo beim Zmorge, Kläbo beim Höhentraining, Kläbo auf Rollski, Kläbo im Hotelzimmer, Kläbo mit Freundin. Und immer: Kläbo mit Bubengesicht, gestylter Frisur, roten Backen. Nichts von Northug’schem Dreitagebart.

Streiten lasse sich über Kläbo wenig, meint der norwegische Journalist fast bedauernd. Weil Kläbo alles richtig mache. Weil er aus einer sehr anständigen Familie komme. Und weil er eben auch etwas mehr trainiere als all die anderen. Von Nachttrainings ist sogar zu lesen. Der norwegische Experte zuckt mit den Schultern. «Jedenfalls steht er jeden Tag spätestens um 6 Uhr auf.» Es soll Tage gegeben haben, da sei Northug um diese Zeit nach Hause gekommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen