Langlauf Nadine Fähndrich hält sich in den Top Ten der Tour de Ski, sagt aber: «Ganz zufrieden bin ich nicht» Die Sprint-Siegerin vom Samstag hält sich in der 10-km-Verfolgung gut, muss aber acht Läuferinnen an sich vorbei ziehen lassen. Nadine Fähndrich sagt: «Die Beine fühlten sich schwer an.» Ralf Streule 01.01.2023, 13.18 Uhr

Nadine Fähndrich als Gejagte: Unterwegs im Münstertal über 10 km Klassisch. Bild: Mayk Wendt/KEY

Es ist das neue Selbstverständnis von Nadine Fähndrich: Mit Top-Ten-Ergebnissen alleine ist die Luzernerin nicht mehr zufrieden. Im Verfolgungsrennen vom Sonntag bei prächtigem und warmem Wetter im Münstertal wird sie Neunte und erklärt danach: «Ein bisschen mehr hatte ich mir schon vorgestellt. Doch die Beine fühlten sich am morgen schwer an.» Und die Diagonaltechnik habe nicht wunschgemäss funktioniert: «Ich spürte, dass ich zuletzt häufiger auf Skating-Ski unterwegs war.»

Als Sprintsiegerin vom Vortag war sie dank Bonussekunden als erste ins 10-km-Rennen in klassischer Technik gestartet, fast bis zur Rennhälfte hielt sie die Führung aufrecht. Dann zogen unter anderem Tiril und Lotta Weng an ihr vorbei, die Zwillinge aus Norwegen. Oder die Finnin Korttu Niskanen, die mit über 30 Sekunden Rückstand ins Rennen gegangen war und Tagesbestzeit lief, sich im Sprint aber von Tiril Weng schlagen lassen musste.

Mit der Taktik zufrieden: «Wollte es den Gegnerinnen nicht zu einfach machen.»

Fähndrich zollte also den Anstrengungen des Vortags mit drei Finalläufen etwas Tribut, war aber insgesamt doch zufrieden. Das Ziel eines Top-Ten-Rang an der Tour sei weiter realistisch. Mit ihrer Taktik, das Rennen anzugehen, sei sie zufrieden. «Ich wollte es den Gegnerinnen nicht einfach machen, mich einzuholen, wollte mich aber auch nicht verausgaben.» Diese Mischung zwischen Angriff und Zurückhaltung habe sie gut getroffen, nur nach Rennhälfte habe sie eine kurze Krise überstehen müssen.

Damit geht Fähndrich guter Dinge in die Rennen von Oberstdorf, am Dienstag über 10 km Klassisch-Einzelstart, am Mittwoch in der 20-km-Skating-Verfolgung. «Top 15 im Klassischrennen sollte drinliegen, und in der Skatingverfolgung versuche ich, eine gute Gruppe zu erwischen und dann im Sprint noch Plätze gutzumachen.»