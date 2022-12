Die Tour de Ski sucht den Schnee – und den Glanz früherer Jahre

Langlauf Die Tour de Ski vermisst den Schnee – und den Glanz früherer Jahre Am Samstag beginnt im Val Müstair die «Tour de Ski 2022/23». Nach zwei schwierigen Corona-Saisons soll das Mehretappenrennen wieder an die Strahlkraft früherer Jahre anknüpfen. Wie schwer das wird, zeigt nur schon der Blick ins Val Müstair, wo nicht nur der karge Schnee eine Herausforderung ist. Ralf Streule Jetzt kommentieren 30.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tour de Ski ist längst nicht am Boden - wird aber in den kommenden Jahren um Reformen nicht herumkommen. Ankunft der Frauen bei der Schlussetappe auf die Alpe Cermis 2022. Bild: Giovanni Auletta/AP

Alles haben sie versucht im Val Müstair. Schon im vergangenen Frühjahr wurden zwei Schneedepots im Tal angelegt. Seit Anfang Dezember laufen die Beschneiungsanlagen. Zudem karrten Lastwagen Schnee aus dem Oberengadin über den Ofenpass ins Tal.

Doch über Weihnachten kam der Regen. Und an diesem Rennwochenende sind in Tschierv – auf gut 1600 m über Meer – bis zu sieben Grad angesagt...

Immerhin ist eine Absage abgewendet: Die Sprintloipe für den Tour-de-Ski-Start vom Samstag ist bereit. Der 10-km-Lauf vom Sonntag in klassischer Technik hingegen wird wegen des wegschmelzenden Schnees auf einem kleineren Rundkurs ausgetragen – im Massenstart statt im Verfolgungsmodus.

Organisatoren im Val Müstair kämpfte um Finanzierung des Anlasses

Es ist nicht das einzige Problem, welches das OK im Val Müstair um Präsident Guido Mittner zuletzt lösen musste. Seit Jahren wird in Tschierv – im Wechsel mit Lenzerheide – der Tour-de-Ski-Prolog ausgetragen. In früheren Jahren hatte sich die Gemeinde Val Müstair mit 300 000 Franken beteiligt, dies bei einem Event-Budget von einer Million Franken. Diesmal aber blieb die öffentliche Hand zurückhaltend. Als auch im Frühjahr 2022 noch keine Gelder gesprochen waren, zog das OK den Antrag zurück und machte sich auf die Suche nach privaten Sponsoren. Mit Erfolg.

Ist diese Geschichte als schlechte Nachricht für den Langlauf zu werten? Als Zeichen dafür, dass ohne Zugpferd Dario Cologna, den vierfachen Tour-Sieger, im Münstertal die Lust auf Langlauf und die Tour de Ski ausgegangen ist?

Die Sicht Mittners ist eine andere: Das Engagement der regionalen Sponsoren zeige, dass die Strahlkraft der Tour weiter gross sei. «Die Bilder des Val Müstair werden in viele Länder übertragen.» Ein Wintertourismus-Werbeeffekt, der schwer zu beziffern ist – zumal in den Bildern diesmal viel Grün zu sehen sein wird. Dennoch ist für Mittner klar: Das Val Müstair soll auch künftig Austragungsort bleiben. Und sowieso: Das Fehlen Colognas habe sich nicht etwa verheerend auf Ticketbestellungen ausgewirkt. Schliesslich sei da zum Beispiel auch noch Sprintfavorit Federico Pellegrino, der aus dem nahen Italien Publikum mobilisiere.

Ideen der Gründerzeit wurden aufgeweicht

Dennoch stellt sich seit Jahren ganz grundsätzlich die Frage nach der Strahlkraft der Tour de Ski. 17 Jahre alt ist sie bereits, entstanden als «Bieridee» des Bündners Jürg Capol und des Norwegers Vegard Ulvang bei einem Saunagang. Sie schwitzten, und sie schwadronierten: Die Tour de Ski war geboren, 2006/07 fand sie erstmals statt. Gegen zehn Etappen in mehreren Ländern über die Neujahrstage, eine Million Franken Preisgeld, Sprints und lange Etappen und ein Aufstieg zur Alpe Cermis in Val di Fiemme als Schluss­bouquet. So die Zutaten.

Zutaten, die grundsätzlich bis heute tragen, ist Capol überzeugt. Ein bisschen Lack ist aber unterdessen definitiv abgeblättert. Die Etappenzahl ist etwas kleiner als damals, wie auch die Zahl der Etappenorte – und das Gesamt-Preisgeld von einer Million Franken ist ebenso Geschichte. Auch wenn dieses zuletzt wieder etwas angestiegen ist, wie es seitens der FIS heisst. In den Tour-Tagen werden rund 700 000 Franken verteilt.

Zu kämpfen hat die Tour, wie der ganze Langlauf-Weltcup, mit der norwegischen und zuletzt auch russischen Dominanz. 2009 noch landeten Athleten aus sieben verschiedenen Nationen in den Top Ten der Tour, der Deutsche Axel Teichmann oder der Italiener Giorgio Di Centa brachten ihre Landsleute in Scharen vor den Fernseher, Dario Cologna sowieso.

Eine andere Entwicklung, die den Organisatoren zu schaffen macht, ist, dass die TV-Rechte in vielen Ländern von staatlichen Sendern zu Bezahlsendern übergegangen sind, so wie kürzlich in Norwegen. Was die Zuschauerzahl sinken lässt.

Tour hat weiterhin viel Potenzial

Insgesamt dürfe das Ganze aber nicht zu negativ gesehen werden, sagt Mitgründer Capol, der unterdessen als CEO der Biathlonanlässe in Lenzerheide amtet, von EM 2023 über Weltcup 2023 bis WM 2025. Die Grundidee der Tour stimme weiterhin. Gleich sieht dies Doris Kallen, die seit dem vergangenen Sommer bei der FIS für die Koordination des Langlauf-Weltcups verantwortlich ist. Die Berner Oberländerin weist auf die Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre hin, als viele externe Negativeinflüsse zu meistern gewesen seien.

Programm Tour de Ski 31. Dezember: Val Müstair, Sprint Skating.

1. Januar: Val Müstair, 10 km Massenstart klassisch.

3. Januar: Oberstdorf, 10 km klassisch Einzelstart.

4. Januar: Oberstdorf, 20 km Verfolgung Skating.

6. Januar: Val di Fiemme, Sprint klassisch.

7. Januar: Val di Fiemme, 15 km Massenstart klassisch.

8. Januar: Val di Fiemme, 10 km Massenstart Skating.

Da war Corona, das zwei Austragungen mit wenigen oder überhaupt keinen Zuschauern mit sich brachte, und 2020/21 zur Absage des norwegischen Teams führte. Im Jahr darauf war die komplizierte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Peking für viele Spitzenläufer ein Grund, auf die Tour zu verzichten – obschon als Rücksicht darauf weniger Etappen ausgetragen wurden. Die diesjährige Ausgabe könne wieder besser mit früheren Austragungen verglichen werden, sagt Kallen. «Endlich können wir uns auf sportliche Herausforderungen konzentrieren.» In die Tour kehrt Normalität zurück, das Feld ist gut besetzt. Es fehlen aber die aufgrund des Kriegs gesperrten Russinnen und Russen. Und damit auch das TV-Millionenpublikum aus Russland.

Neue Ideen sind noch wenig konkret

Was Capol heute vermisst, sind die Distanzstrecken, die von A nach B führen, wie es sie zu Beginn der Tour de Ski noch gegeben hatte. Nur sie würden dem Zuschauer «das echte Langlaufgefühl» vermitteln, sagt er. Auch von vielen Athletinnen und Athleten werden diese Distanzrennen zurückgewünscht. Kallen kennt diesen Kritikpunkt – und schliesst eine künftige Wiederaufnahme solcher Rennen nicht aus. Sie gibt aber zu bedenken, dass dies viele Herausforderungen mit sich bringt – von aufwendigen TV-Übertragungen über Sicherheitsfragen bis zu möglichen unbeobachteten Regelverstössen in den Rennen. Und vor allem: Die fehlende Schneesicherheit, was bei solchen Vorhaben die Planung schwierig macht.

Was in der ursprünglichen Idee ebenso zur Tour de Ski gehörte, waren Sprintanlässe in Städten – wie 2006 beim Debüt im Olympiastadion in München.

Tour-de-Ski-Start im Münchner Olympiastadion am 31. Dezember 2006. Bild: Uwe Lein/AP

Auch über die Rückkehr in Städte werde nachgedacht, sagt Kallen. Doch auch hier spiele die Schneefrage mit. Man sei jedenfalls daran, die Tour genau zu analysieren, zusammen mit den Veranstaltern. Gut möglich, dass neue «Veranstaltungsorte mit Langlauftradition» dazukommen. Im kommenden Jahr könnte dies Davos sein, das für Lenzerheide einspringt, das sich vorerst auf die Biathlon-Anlässe fokussiert. Noch sind die Verträge für die nächsten Jahre aber nicht unterzeichnet.

Ob es im Jahr darauf das Val Müstair wieder in die Kränze schafft, ist deshalb weiterhin offen. An Mittner und den Sponsoren im Tal wird es kaum liegen. Und an den sportlichen Hoffnungen aus Schweizer Sicht ebenfalls nicht. Nadine Fähndrich sei Dank.

Das Schweizer Frauen-Aufgebot: Nadine Fähndrich

Lea Fischer (bis 1.1.

Nadja Kälin (bis 4.1.)

Alina Meier (bis 1.1.)

Désirée Steiner (bis 1.1.)

Anja Weber (bis 4.1.)

Das Schweizer Männer-Aufgebot: Jonas Baumann

Cyril Fähndrich

Roman Furger

Valerio Grond (bis 1.1.)

Erwan Käser (bis 1.1.)

Beda Klee

Avelino Näpflin (bis 1.1.)

Cla-Ursin Nufer (bis 1.1.)

Candide Pralong

Janik Riebli (bis 1.1.)

Jason Rüesch (bis 4.1.)

Roman Schaad (bis 1.1.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen