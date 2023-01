Cologna und Klaebo auf gemeinsamen Trainingsrunden

Langlauf-Überflieger Cologna macht sich mit «Boss» Klaebo auf gemeinsame Trainingsrunden: «Ein tolles Gefühl, noch mithalten zu können!» Dario Cologna ist im Langlaufzirkus auch nach seinem Rücktritt noch omnipräsent, gerade in seiner alten Heimat im Münstertal beim Tour-de-Ski-Start. Über Weihnachten drehte der frühere Tour-Dominator in Davos mit Überflieger Johannes Klaebo einige gemeinsame Runden. «Im Training halte ich noch mit», sagt der Schweizer. Ralf Streule aus Tschierv Jetzt kommentieren 01.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei grosse Champions: Tour-Favorit Johannes Klaebo und der vierfache Tour-Sieger Dario Cologna auf gemeinsamer Trainingstour auf der Flüelaloipe in Davos. Bild: Instagram/Dario Cologna

Wer ins Val Müstair zur Tour de Ski reist, kommt um Dario Cologna nicht herum. In seiner einstigen Heimat prangt derzeit sein Bild und jenes seines Bruders auf grossen Plakaten, die für den Tour-de-Ski-Start im Münstertal werben. Auch die Dario-Cologna-Treichelgruppe aus dem Val Müstair ist weiterhin unterwegs am Weltcup-Anlass – mit einem kleinen Unterschied zu früheren Jahren: Die Mitglieder tragen inzwischen «Fähndrich»-Kappen statt Cologna-Pullis. Die Zeiten wandeln sich, Cologna ist aber noch immer präsent im Langlauf-Zirkus. Als TV-Kommentator. Als Anstachler und mentaler Unterstützer seiner ehemaligen Teamkollegen. Als Werbeträger. Und, in seiner Wahlheimat Davos, als Trainingspartner.

Cologna prahlt mit Augenzwinkern: «Weihnachts-Intervalltraining mit dem Boss»

Vor einigen Tagen nämlich postete er ein Bild von ihm und Johannes Klaebo auf Instagram, mit dem Text «Christmas intervals with the boss.» Weihnachts-Intervalltraining mit dem aktuellen Langlauf-Boss aus Norwegen also. Wobei Cologna auf Nachfrage am Rande des Tour-Auftakts mit einem Lächeln relativiert. Intervalltrainings waren das natürlich nicht, dafür würde der Trainingsstand des zurückgetretenen Schweizer Champions nicht ausreichen. «Aber sieben sanfte Runden auf der Flüelaloipe, das ging noch bestens. Ein tolles, Gefühl, wenn man mit Klaebo noch mitlaufen kann.»

Cologna hatte den Weltcup-Dominator Klaebo vor Weihnachten im Kraftraum des Langlaufzentrums angetroffen. Der Norweger absolvierte in Davos die Vorbereitung auf die Tour - man plauderte und verabredete sich, am 24. Dezember einige Runden zu drehen.

Dass Klaebo der aktuell unbestritten stärkste Langläufer des Weltcups ist, wurde auch am Samstag bei den Sprintrennen im Val Müstair wieder ganz offensichtlich. Keiner steigt so dynamisch und leicht den Hügel hinauf, keiner nimmt schwierige Abwärtskurven so kompromisslos, keiner sprintet so unwiderstehlich. Und am Sonntag geht er bereits mit Vorsprung ins Verfolgungsrennen. Dario Cologna liess sich bei Klaebos Sprinterfolg am TV den Spruch nicht nehmen: «Seine Trainingskilometer mit mir zusammen haben offensichtlich etwas gebracht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen