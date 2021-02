Eishockey Langnau feiert 75 Jahre SCL Tigers Die SCL Tigers bestreiten am Freitag gegen den EV Zug ihr Jubiläumsspiel. Für den Langnauer EVZ-Sportchef Reto Kläy ist es eine ganz besondere Begegnung. Daniel Gerber Aktualisiert 04.02.2021, 05.00 Uhr

SCL-Tigers-Stuermer Flavio Schmutz (Nummer 40) feiert mit seinen Teamkollegen den Sieg über die ZSC Lions. Patrick B. Kraemer/Keystone (Zürich, 31. Januar 2021)

Am 30. Januar 1946 wurde der SC Langnau – die heutigen SCL Tigers – aus der Taufe gehoben. «75 Jahre sind eine lange Zeit, ein Stück Sportgeschichte», sagt EVZ-Sportchef Reto Kläy (42). Der gebürtige Langnauer erinnert sich an seine eigenen Hockey-­Anfänge: «Ueli Schwarz war Untermieter in unserem Haus. Er brachte mich zum Hockey. Ich habe noch Bilder von damals, da mein Grossvater schon früh auf Video dokumentierte. Kurz vor seinem Tod brannte er noch alles auf CD.»

Alles drehte sich damals bei Kläy um das Hockey, «ich war Tag und Nacht auf der Eisbahn». Später begann seine «Tour de Suisse», «aber der Ort der Juniorenjahre bleibt einem immer erhalten. Langnau war schon damals ein Mythos. Zweimal stieg das Team in die 1. Liga ab und spielte gegen Thun und Worb. Das war cool. Dann der Aufstieg.» Kein anderes Team der höchsten Spielklasse ist zweimal in die 1. Liga abgestiegen und dann wieder zurückgekehrt.

«Obwohl ich lange weg bin, ist Langnau ein grosses Stück Heimat geblieben. Meine Eltern und meine beiden Schwestern mit deren Familien wohnen noch da.»

Die Beziehung sei eine besondere, «denn ich war 15 Jahre bei den Tigers, dann 12 Jahre in Langenthal und nun bereits sieben Jahre in Zug. Diese Orte bedeuten mir etwas». Gross sei deshalb die Freude, mit dem EVZ das Jubiläumsspiel gegen die Tigers bestreiten zu können. Dabei wird Kläy auf einen alten Bekannten treffen: Sein Amtskollege Marc Eichmann war langjähriger Torhüter beim SC Langenthal, als Kläy noch als Sportchef bei den Oberaargauern wirkte.

EVZ-Sportchef Reto Kläy in den Räumlichkeiten des OYM College. Bild: Stefan Kaiser (Cham 1. Februar 2021)

Per Fondue beim Match dabei

In Langnau wird alles unternommen, um beim Jubiläum so nahe wie möglich bei den Fans zu sein. Entsprechend dem Gründungsjahr 1946 erfolgt der Puck-Einwurf um 19.46 Uhr und CEO Simon Laager ruft dazu auf, ab dieser Zeit das (längst ausverkaufte) Jubiläumsfondue zu essen und mit dem Hashtag #tigersfondue die Bilder via soziale Medien zu veröffentlichen. Simon Laager: «Die Zusendungen werden dann im Stadion auf dem Fan-Board an die LED-Wand projiziert sowie auf der Social-Media-Wand auf unserer Website veröffentlicht.» Ausserdem haben die Fans statt Pappkameraden «echte» Fans zusammengezimmert, die im Stadion platziert werden. Wegen Corona gebe es nicht ein einzelnes Fest, sondern gleich ein Jubiläumsjahr, so Laager. Gefeiert werden soll on- und offline, inklusive grossen Sommerfestes am 14. August.

Die Tigers sind ein Mythos. Dies zeigte sich auch in den frühen 1990er-Jahren, als Langnau zwei Saisons in der 1. Liga spielen musste – und trotzdem durchschnittlich über 4000 Besucher verzeichnen konnte, wie Laager erwähnt. Der letztes Jahr verstorbene Sîmon Schenk, Tigers-Legende und Ex-Nationaltrainer, gehörte zu jenen, die die Tigers wieder nach oben brachten. Fans und Sponsoren standen damals wie heute hinter dem Klub. Simon Laager:

«Diese Solidarität ist einzigartig und es ist eine Ehre, für einen Traditionsklub wie die SCL Tigers arbeiten zu können. Dies müssen wir uns alle auf und neben dem Eis stets vor Augen führen.»