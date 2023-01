Was macht Beat Feuz so stark? Weggefährten lüften das Geheimnis

Lauberhorn Was Beat Feuz so stark macht: Vor seinem letzten Auftritt in Wengen verraten es Weggefährten Achtmal stand Beat Feuz in Wengen bisher auf dem Podest. Die Abfahrt am Samstag wird sein letztes Rennen am Lauberhorn, ehe seine ebenso aussergewöhnliche wie erfolgreiche Karriere eine Woche später in Kitzbühel endet. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Beat Feuz freut sich auf sein letzte Rennwochenende als Skifahrer in Wengen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Platz ist eigentlich zu knapp bemessen. Oder das Interesse grösser als gedacht. Auf jeden Fall sind alle Stühle längst besetzt, als Beat Feuz in Wengen einen Raum betritt und sich durch all jene einen Weg bahnt, denen nur noch ein Stehplatz geblieben ist.

Feuz ist gekommen, um ein letztes Mal als Skiprofi vor einem Rennen in Wengen zu sprechen. Nächste Woche will er noch in Kitzbühel fahren. Dann ist seine ebenso aussergewöhnliche wie erfolgreiche Karriere zu Ende.

«Es ist schön, dass ihr alle Interesse zeigt», sagt er und schaut in die Reihen. «Es ist auch eine Art Würdigung für mich und meine Leistungen in den vergangenen Jahren.»

Der 35-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht, ober er seinen Rücktritt im Vorfeld ankündigen soll, oder ob er einfach nach Kitzbühel sagen sollte: Übrigens, das war es für mich.

Nur um zu winken, ist er nicht nach Wengen gereist

Feuz hat sich für die erste Variante entschieden und das bewusst. «Ich will das letzte Mal geniessen. Ich will noch ­einmal mit den Pistenarbeitern sprechen, von denen ich manche schon lange kenne. Ich will meine Familie dabei haben, ohne dass Gerüchte entstehen, warum sind sie da.»

Die Ankündigung seines Rücktritts kurz nach Weihnachten sei darum auch eine Arte Befreiung gewesen. «Es wäre schwierig gewesen, mit dem Entschluss in mir drin nach Wengen zu reisen, dass es das letzte Mal wird und es niemand weiss. Kommt hinzu, dass jetzt schon die Planung läuft für den weiteren Saisonverlauf. Aber mich interessiert es eigentlich nicht mehr, wo die Schweizer an der WM wohnen. Es wäre komisch gewesen mitzureden, im Wissen, dass es für mich keine Rolle mehr spielen wird.»

Doch nur als Statist auf Abschiedstournee, der nur noch gekommen ist, um zu winken, fühlt sich Feuz nicht. Im Gegenteil: «Es wäre nicht meine Art in einem Kostüm zu fahren. Man wird mich vor dem Ziel-S nicht aufrecht fahren sehen.»

Ein Rückblick auf seine Karriere

Der Berner will am Lauberhorn noch einmal gewinnen. Und man fragt sich, ist es wirklich so einfach, den Fokus und die Konzentration aufrechtzuerhalten? Feuz sagt: «Den Weg ins Ziel werde ich schon finden.» Und wenn dann doch nicht Platz eins aufleuchtet? «Dann ist das kein Problem. An meiner Karriere wird das nichts ändern.»

Wir blicken noch einmal zurück auf Dinge, die das Leben von Beat Feuz als Skiprofi geprägt haben.

Sein Knie

Die Krankenakte von Beat Feuz ist fast ebenso lang wie die Liste seiner Siege. Elfmal wurde er am linken Knie operiert. 16 Mal hat er im Weltcup gewonnen. Und viele fragen sich, was wäre aus Feuz geworden, wenn sich sein linkes Knie nie entzündet hätte?

Sepp Brunner. Sven Thomann / Freshfocus

Sepp Brunner hat dazu eine klare Meinung: «Dann wäre Beat dorthin gekommen, wo Marco Odermatt heute ist.» Brunner arbeitet mittlerweile wieder für sein Heimatland Österreich. In der Karriere von Feuz spielte er allerdings eine Schlüsselrolle. Nachdem ein Infekt im Knie 2012 die sportliche Zukunft von Feuz infrage stellte, wurde Brunner zu seinem persönlichen Trainer.

«Es war lange nicht klar, ob Beat überhaupt wieder normal würde laufen können», erinnert sich Brunner. Aber Feuz fand einen Weg und Mittel, die ihm helfen. Er kehrte nicht nur zurück auf beide Beine, sondern an die Spitze der Abfahrer. «Neben der harten Arbeit, die Beat bis heute aufbringt, war seine grosse Geduld entscheidend für den Erfolg», sagt Brunner. «Zudem bin ich mir sicher: Wenn die Geschichte mit seinem Knie nicht gewesen wäre, hätte er den Gesamtweltcup gewonnen. Sein Potenzial war riesig. Was er trotz seiner Verletzungssorgen erreicht hat, ist unglaublich.»

Seine Familie

Nur ein paar Menschen haben sich am Dienstag auf den rund 20-minütigen Fussmarsch zum Ziel der Lauberhorn-Abfahrt gemacht, um Beat Feuz beim ersten Training zuzuschauen. Selbst Skistars bewegen sich oft weit weg von Kameras und Fans. Die Zeit im Rampenlicht ist kurz. Für ein paar Minuten im Rennen werden Tage, ja sogar Wochen investiert. Feuz stört das nicht. Er geniesst die Ruhe abseits des Rummels.

Von der Tribüne winkt seine Tochter Clea. Neben ihr steht ­Katrin Triendl mit der zweiten gemeinsamen Tochter Luisa auf dem Arm. «Es ist schön, meine Familie dabeizuhaben», sagt Feuz. Ein Zuhause hat die junge Familie im österreichischen Oberperfuss in der Nähe von Innsbruck gefunden. Sein Heimrennen aber bleibt am Lauberhorn. Umso wichtiger ist es Feuz, dass die Familie sein letztes Rennen in Wengen miterleben darf.

Das Leben als Vater hat die Prioritäten von Feuz verändert. Auch Carlo Janka hat das erlebt. «Man wird gelassener», sagt er. Der Skisport rückt mit jedem Tag etwas mehr aus dem Zentrum des Seins, bis es irgendwann Zeit für den Abschied wird.

Carlo Janka. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Bei Janka war das vor einem Jahr der Fall. In Wengen sagte er Adieu. «Ich wünsche Beat, dass das Wetter ein letztes Rennen zulässt. Ich durfte es vor einem Jahr erleben. Dieser Abschied war mir sehr wichtig.»

Achtmal stand Janka insgesamt in Wengen auf dem Podest, achtmal sind es bisher auch für Beat Feuz. Am Samstag könnte der 35-Jährige die Abfahrt zum vierten Mal gewinnen. Es wäre Rekord in der Ära des Weltcups. Janka sagt: «Ich bin mir sicher, dass Beat die Spannung aufrechterhalten kann. Erst im Ziel wird es anders sein als in den Jahren zuvor.»

Seine Konkurrenten

Viermal war Feuz der beste Abfahrer einer Saison, 2017 wurde er Weltmeister, 2022 Olympiasieger. Obwohl der Berner seinen Konkurrenten oft die grossen Titel weggeschnappt hat, ist er im Weltcup sehr beliebt. Der Italiener Dominik Paris sagt: «Beat ist ein ganz normaler Typ geblieben. Seine Erfolge haben nichts verändert. Wir sind beide in einem Arbeiterumfeld aufgewachsen, das hat uns geprägt und ist bis heute so geblieben. Das macht ihn aus.»

Dominik Paris. Sven Thomann/Freshfocus

Feuz sucht nicht die grosse Bühne. An öffentlichen Terminen spricht er konsequent Deutsch. Für Vermarkter macht ihn das weniger interessant als beispielsweise Odermatt, der perfekt in die Rolle des multinationalen Stars passt und überall gut ankommt. Vielleicht ist dies mit ein Grund, warum Feuz trotz ­seiner Grosserfolge nie zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt wurde. Paris sagt: «Beat geht es um die Freude am Sport.» Das Drumherum ist sekundär. Und trotzdem hätte sich Feuz ein wenig mehr Anerkennung insgeheim erhofft.

Sein Talent

Auf der Suche nach Erklärungen, warum Feuz trotz seiner Ver­letzungssorgen und seines für einen Abfahrer eher atypischen Körperbaus so erfolgreich sein kann, hört man immer wieder ein Wort: Gefühl. Feuz mache in den Rennen intuitiv das Richtige und beherrsche es, ökonomisch zu fahren. Das ermöglicht ihm trotz seiner Geschichte, in den letzten Streckenabschnitten – also dort, wo anderen die Reserven fehlen – am schnellsten zu sein. Überhaupt ist Feuz ein Meister der Dosierung, der ganz genau weiss, wann es wie viel von ihm braucht.

Christof Innerhofer. Sven Thomann / Freshfocus

Christoph Innerhofer sagt: «Ich erinnere mich gut, dass ich Beat vor ein paar Jahren kurz vor einer Saison getroffen habe und ihn gefragt habe, wie viele Ski­tage er schon habe. Es waren zwei. Ich stand bei 30 und trotzdem war er dann in den Rennen schneller.»

Sein Gefühl zeigt Feuz auch abseits der Piste. Tennis spielt er in Österreich auf gehobenem Interclubniveau. Seit kurzem ­allerdings bei den Senioren, hier ist er also für einmal schneller als auf der Piste, wo er erst nach Kitzbühel seine Aktivkarriere beenden wird.

