Leichtathletik Dominic Lobalus Aufstieg an die Weltspitze: Kann der LC Brühl mit dem rasanten Tempo seines Aushängeschilds mithalten? Nach seinem überragenden Jahr stellt sich beim Langstreckenläufer des LC Brühl die Frage: Genügt sein derzeitiges Trainingsumfeld im Klub noch? Managementaufgaben sind bereits outgesourct. Doch an den aktuellen Trainingsstrukturen in St.Gallen möchte der Südsudanese gerne festhalten. Ralf Streule Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Dominic Lobalu ist 2022 auf der grossen Bühne angekommen. Am Wochenende wurde er am international stark besetzten Rennen über 10 km in Paris Dritter - und posierte hinterher vor dem Eiffelturm. Bild: Markus Hagmann

Das jüngste Bild von Dominic Lobalu auf Instagram lässt sich als Symbol für sein glänzendes Jahr lesen. Der 24-Jährige vom LC Brühl lacht, breitet die Arme aus, im Hintergrund leuchtet der Eiffelturm. In die grosse Welt ist er 2022 eingetaucht, in die grosse Läuferwelt, dies ziemlich unverhofft und rasant. Noch im Juni bei seinem Diamond-League-Sieg in Stockholm mussten TV-Kommentatoren auf der Teilnehmerliste nach seinem vollen Namen suchen. Das ist unterdessen anders. Siege an Läufen in der Schweiz wirken nur noch wie Formsache, und auch an internationalen Prüfungen läuft er vorne mit, wie am vergangenen Wochenende, als er im Weltklassefeld in Paris über 10 km Dritter wurde.

Die Leistungen – und eben auch die Lockerheit, mit welcher der in Abtwil wohnhafte Flüchtling aus Südsudan diese erreicht hat – bringen ihm viel Respekt ein. Medienanfragen vervielfachten sich 2022, an vielen Rennen wie der Genfer «Escalade» ist er längst Publikumsliebling, als Kehrseite der Erfolge muss er unterdessen täglich seinen Trainingsstandort angeben für Dopingkontrollen. Eine Frage stellt sich bei all den Entwicklungen immer dringlicher: Kann das Trainingsumfeld in St.Gallen sein horrendes Tempo organisatorisch noch mitgehen?

Lobalu erhält externes Management

Markus Hagmann, Lobalus Trainer und Mentor, bejaht die Frage – wenn auch mit leichten Einschränkungen. Der ehemalige nationale Spitzenläufer ist Leiter der Läufergruppe des LC Brühl, dies aber lediglich in seiner Freizeit. Der Sekundarlehrer war es damals im Frühjahr 2019, der Lobalus Laufschritte auf der Bahn in Neudorf sah und sofort begeistert war. Seither ist er Trainer, Freund und oft auch Reisebegleiter an Rennen. Er ist es auch, der Lobalu hilft, wenn es um flüchtlings- und visumtechnische Fragen geht. Dass Lobalu, vorläufig aufgenommener Ausländer, heute solid Deutsch spricht, im St.Galler Sportgeschäft «Jäckli&Seitz» ein Teilzeit-Praktikum absolviert, dass er als selbstständig erwerbender Sportler ein Spezialvisum für Rennen im Ausland hält– für all das ist zu Teilen auch Hagmann verantwortlich.

Dominic Lobalu mit Trainer Markus Hagmann, beim Halbmarathon in Berlin im April. Bild: Markus Hagmann

Der Trainer wurde sich aber bald bewusst, dass für eine optimale Betreuung das Team vergrössert werden muss. Seit kurzem arbeitet Lobalu mit einem professionellen Management zusammen, das die Kommunikation, die Medienarbeit und zum Beispiel Verhandlungen mit Laufveranstaltern übernimmt. Er vertraut auf die Agentur, die auch Mujinga Kambundji oder Jolanda Neff betreut.

Was die Trainings anbelangt, sehen Lobalu und Hagmann bisher aber keinen Grund, etwas zu ändern. «Es ist gut, wenn der Trainer mich kennt», sagt Lobalu, dem eine Vertrauensperson wichtig ist, gerade nach den unstabilen Verhältnissen, die er zuvor im Refugee-Team in Kenia erlebt hatte. Und auch Hagmann sieht die Zusammenarbeit positiv, zumal sich Lobalu in St.Gallen inzwischen heimisch fühlt. Er betont, dass er als Trainer nicht etwa einen Alleingang durchziehe. Schon lange hat er sich an Spezialisten gewandt, es gibt eine Partnerschaft mit Medbase, wo sich unter anderem der langjährige Swiss-Olympic-Arzt Patrik Noack um den Läufer kümmert. Ernährung, Kraft, Physio – all das hat Lobalu geholfen, das Beste aus seinem grossen Talent zu machen. Was in St.Gallen hingegen fehlt, sind Trainings mit ähnlich starken Läufern. Dieses Manko wird in Trainingslagern in St.Moritz ausgeglichen.

Interesse von Sponsoren wird zunehmen

Dennoch bleibt die Frage, ob Sponsoren wie auch internationale, professionelle Laufgruppen den aufstrebenden Läufer künftig nicht stärker an sich binden wollen. Hagmann und Lobalu sähen das gerne anders: Ideallösung wäre gemäss Hagmann, wenn er in einem Trainer-Teilpensum für Lobalu arbeiten könnte, finanziert von Sponsoren. Gespräche für eine solche Unterstützung werden geführt. Je schneller Lobalu wird, desto lauter könnten auch Rufe werden wie jene aus Katar, das auch schon mit der Frage anklopfte, ob er sich einen Nationenwechsel vorstellen könnte. Laut Lobalu ist das keine Option, auch wenn ihm so Grossanlässe weiter verwehrt bleiben, weil er derzeit weder für Südsudan noch für das Refugee-Team an WM oder Olympia teilnehmen darf.

Wäre es gar für den LC Brühl denkbar, Lobalus Höhenflug als Initialzündung zu begreifen und den Klub teils mit Profistrukturen auszustatten? Präsident Manuel Märklin erklärt, dass solche Fragen tatsächlich behandelt wurden im Verein. «Aufgrund eines Athleten solche Schritte zu machen, wäre für einen Amateurverein aber gewagt und langfristig gesehen kaum sinnvoll.» Lobalus Leistungen für den Klub seien aber nicht hoch genug einzuschätzen, so Märklin. Er trage nicht etwa nur den Namen und das Logo des Vereins an hochklassige Rennen, sondern er beteilige sich auch am Vereinsleben und sei so mit seiner gewinnenden Art gerade für den Nachwuchs Vorbild und Motivator.

