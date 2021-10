Laufsport Der Marathon nach dem «Marathon»: Franziska Huwyler darf wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen Franziska Huwyler ist vierfache Siegerin des Marathons in Luzern. In diesem Jahr tritt die Udligenswilerin unter neuen Vorzeichen an. Jörg Greb Jetzt kommentieren 27.10.2021, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franziska Huwyler liebt es, mit dem Babyjogger und ihrer Tochter unterwegs zu sein. Bild: Nadia Schärli (Udligenswil, 17. Oktober 2021)

Franziska Huwyler ist eine Altbekannte am Traditionsevent in Luzern. Siebenmal ist sie den Marathon in Luzern bereits gelaufen, dreimal zuvor den Halbmarathon. Und bei ihren vier letzten Rennen siegte sie über die Distanz von 42,195 km: 2014, 2017, 2018 und 2019. Ihr zweiter Triumph war zudem verbunden mit dem Schweizer-Meister-Titel. Angetreten war sie in Luzern jeweils unter ihrem Mädchennamen Franziska Inauen. Und ihre Art des Laufens und Siegens sorgte für Aufsehen: Geniessen, nicht leiden, das Maximum herausholen mit einem Lächeln auf dem Gesicht, war ihr Motto. Sie hatte verinnerlicht: