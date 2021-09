Leichtathletik Dany Brand tritt endlich wieder aus dem Schatten Nochmals setzten die Mitglieder der Trainingsgruppe um den Nidwaldner Erfolgstrainer Flavio Zberg in Bellinzona ein Glanzlicht. Jörg Greb 16.09.2021, 05.00 Uhr

Dany Brand am Diamond-League-Meeting von Lausanne. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (26. August 2021)

Sie feierten Erfolge, gewannen in der zu Ende gehenden Sommersaison Medaillen auf internationaler Ebene und freuten sich über markante Steigerungen: die jungen Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten in der Trainingsgruppe von Flavio Zberg. Und beim letzten internationalen Auftritt dieses Jahres stach gerade jener Athlet heraus, der sich aus dem Quintett bisher am wenigsten hat profilieren können: der Hinwiler Dany Brand. Der 400-m-EM-Dritte in der Kategorie U23 von 2017 verstand es, seine persönliche Bestmarke zu unterbieten. Mit 48,96 Sekunden steigerte er seinen Saisonbestwert um 0,9 und schob sich an Position drei der Schweizer Allzeit-Bestenliste hervor.

Zberg freute diese Topleistung ganz besonders. Er sagte: «Dany ist explodiert und hat gezeigt, wie sich konsequentes Dranbleiben und Dranglauben auszahlen können, ja sollten.» Brand hat nach seinem Senkrechtstart vor vier Jahren zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen. Jetzt erhielt der 25-Jährige den Lohn für seine Arbeit. «Dany hat zu seiner einstigen Lockerheit und dem Spielerischen zurückgefunden», sagt Zberg. Im Rennen von Bellinzona spiegelte sich auch das wiedergefundene Selbstvertrauen: Er lief die erste Streckenhälfte schneller denn je und brachte es dennoch fertig, den Rhythmus wunschgemäss zu laufen. Brand belegte in der B-Serie Rang zwei.

Zugerin Lemmens bleibt deutlich über ihrer Bestzeit

Mit «soliden Auftritten» (Zberg) präsentierten sich die beiden Innerschweizer Gruppenmitglieder, Silke Lemmens (Baar) und William Reais (Emmen). Lemmens lief über 400 m auf Platz zwei. Mit der Zeit von 53,20 verpasste sie ihre persönliche Bestzeit um 1,11 Sekunden. 200-m-Spezialist Reais lief die 100 m in 10,46 – erkältet und nicht in Bestform. Als «wichtige Erfahrungen am Ende einer langen und kräfteraubenden Saison», schätzt Zberg sie ein. Mit Premieren an den Hallen-EM, den U23-EM mit dem Titelgewinn von Reais und Bronze von Lemmens, den Olympischen Spielen und der zweiten Saisonhälfte mit den Auftritten bei Athletissima Lausanne und Weltklasse Zürich, folgten Höhepunkte in grosser Anzahl. Noch deutlicher zeigten sich die Folgen bei Ricky Petrucciani und Yasmin Giger. Sowohl der U23-Europameister über 400 m wie die U23-EM-Dritte blieben über ihren Möglichkeiten. Nach dem Final an den Schweizerischen Vereinsmeisterschaften vom Samstag in Basel bietet sich ihnen wie allen anderen die Möglichkeit, zum Ausspannen und neue Kräfte im Hinblick auf den Aufbau fürs 2022 zu sammeln. (gg)