Ehammer und Kälin sei Dank: Die Schweiz ist Mehrkampfnation.

Leichtathletik Die Schweiz ist Mehrkampf-Nation! Was Sie über die schwierigste Leichtathletik-Disziplin spätestens jetzt wissen müssen Mit Annik Kälin und Simon Ehammer hat die Schweiz an der EM im Mehrkampf zwei Eisen im Feuer. Höchste Zeit, ein paar Dinge über den Sieben- und Zehnkampf zu lernen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Simon Ehammer, hier bei seiner Paradedisziplin. Bild: Jean-Christophe Bott /KEY

Wir hatten «Kugel-Werni» Günthör. Wir hatten «Gring-abe-u-seckle»-Anita Weyermann. Wir hatten André Bucher über die 800 m, wir haben Mujinga Kambundji im Sprint. Doch Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer auf Weltniveau, das hatte die Schweiz kaum einmal. Nun sind sie da: Hier die Bündnerin Annik Kälin, WM-Sechste im Siebenkampf und Schweizer Rekordhalterin. Dort der Appenzeller Simon Ehammer, WM-Bronzegewinner im Weitsprung, Schweizer Rekordhalter im Zehnkampf. Beide sind erst 22 Jahre alt und haben an der EM in den kommenden Tagen Chancen auf eine Medaille. Ehammer ist in München am Montag und Dienstag im Einsatz, Kälin am Mittwoch und Donnerstag.

Höchste Zeit, sich ein Grundwissen zuzulegen für den im Land aufkommenden Mehrkampf-Small-Talk.

Annik Kälin nach dem abschliessenden 800-m-Lauf an der WM in Eugene (Oregon). Bild: Jean-Christophe Bott / EPA

1) Wie der Mehrkampf entstand

Wer rennen und werfen kann, dem wurde schon vor 50'000 Jahren gehuldigt, das zeigen Höhlenmalereien aus der Altsteinzeit. Dass Zehnkämpfer auch «Könige der Leichtathletik» gerufen werden, hat aber wohl weniger altsteinzeitliche, sondern vielmehr griechische Wurzeln. Das Edle des Mehrkampfs gründet in den Olympischen Spielen der Antike (776 - 394 v.Ch.). Der Fünfkampf (Pentathlon) beinhaltete Diskuswerfen, Sprung, Speerwerfen, ein Lauf über eine Stadionlänge und ein Ringkampf. Der «Diskobolos »des griechischen Erzgiessers Myron, angefertigt ca. 450 v. Ch., ist bekanntestes Symbol des antiken Mehrkampfs.

Das Bild zeigt eine Kopie des Diskuswerfers - Myrons Original ist nur aus Beschreibungen bekannt. Gefunden wurden aber Nachbildungen, ebenfalls aus der Antike. Bild: KEY

So heroisch diese Zeit gewesen sein mag für die sportlich Vielseitigen: Weit über 2000 Jahre lang verschwanden sie danach in der Versenkung. Als die Leichtathletik der Neuzeit um 1850 langsam Fahrt aufnahm, blieb der Mehrkampf zunächst noch im Jahrtausendschlaf.

Erst 1902 wurde in Schweden der erste Zehnkampf mit der heutigen Disziplinzusammensetzung absolviert. 1912 wurde er olympisch. Was folgte, waren etliche Punktsystem-Änderungen (siehe Punkt 6). Und die Annäherung der Frauen an die Disziplin. 1964 durften auch sie olympisch starten im Mehrkampf, zunächst in fünf Disziplinen, seit 1984 in sieben.

2) Wie man sich die Sportarten merkt

Nicht jeder Schweizer Sportfan kann alle Sportarten im Mehrkampf in der richtigen Reihenfolge aufzählen. Das muss sich nun ändern.

Männer: Tag 1: 100m, Weit, Kugel, Hochsprung, 400m; Tag 2: 110m Hürden, Diskus, Stab, Speer, 1500m

Frauen: Tag 1: 100m Hürden, Hoch, Kugel, 200m; Tag 2: Weit, Speer, 800m

Natürlich, das alles lässt sich schwer merken. Gedächtnisexperten würden die Mnemotechnik vorschlagen: die Verbildlichung in einer Geschichte. Hier unser Vorschlag:

Ein Läufer startet zum 100-m-Lauf und springt im Ziel direkt in eine Weitsprunggrube, wo er im Sand eine Kugel findet. Diese wirft er Hoch über eine Querlatte in die Luft, sie landet auf der 400-m-Bahn. Am zweiten Tag sprintet der Läufer über Hürden zurück, fängt über der letzten Hürde einen zugeworfenen Diskus, wirft ihn sogleich weiter, wobei sich der Diskus beim Wurf zuerst in einen Stab, dann in einen Speer verwandelt. Just als dieser landet, machen sich die 1500-m-Läufer auf den Weg.

Tönt seltsam? Probieren Sie’s aus! Willkommen im Zehnkampf-Fanclub. In der Schule würde jetzt auf dem Prüfungsblatt stehen: Erfinde für den Siebenkampf eine eigene Geschichte!

3) Die Faszination des Mehrkampfs

Wer sich einen Kugelstösser anschaut, ahnt: Im Stabhochsprung würde er womöglich nicht brillieren. Umgekehrt wird ein spezialisierter, schlank-grosser Hochspringer den Diskus nicht mit viel Wucht schleudern können. Mehrkämpfer müssen alles unter einen Hut bringen: Maximalkraft und Wucht hier, Ausdauer da, Schnellkraft und filigrane Technik dort. Es ist die Faszination der Sportart, stets das richtige Mass zu finden, also zum Beispiel an Wucht zuzulegen, ohne an Schnellkraft zu verlieren. Die Sportler sind fein austariert, wie auch Ehammers Trainer René Wyler erklärt.«Vier Kilogramm mehr würden Simon in Wurfdisziplinen etwas bringen. Aber die müsste er auch über die Hürden und durch die Trainings schleppen.» Was Wyler, selbst ebenfalls einst Zehnkämpfer, an der Sportart ebenso schätzt: Der Zusammenhalt und die Dynamik, die während der zwei Tage zwischen den Sportlern entsteht. «100-m-Läufer sprechen kaum miteinander. Bei Mehrkämpfern ist das anders.»

Trotz all dem steht der Mehrkampf in der Publikumsgunst nicht zuoberst. Was wohl mit der langwierigen Ausmarchung der Besten zu tun hat. Und vielleicht auch mit der für viele unübersichtlichen Punktezählung.

4) Die grossen Figuren

Kevin Mayer. Bild: Cj Gunther / EPA

Die Liste ist lang, wir picken je drei Personen heraus: Als erster sei Kevin Mayer genannt, der Weltrekordhalter, der an der WM in Eugene 2022 wie schon 2017 in London den WM-Titel holte und damit den Kanadier Damian Warner im Rennen um den aktuell besten Zehnkämpfer hinter sich liess.

Roman Sebrle.

Grosse Figur der Nullerjahre war der Tscheche Roman Sebrle. Er war der erste, der die magische 9000-Punkte-Marke knackte. Und zwanzig Jahre zuvor war da Daley Thompson, Olympiasieger von 1980 und 1984 und erster Weltmeister, mehrfacher Weltrekordhalter - er blieb sechs Jahre in Folge ungeschlagen.

Jackie Joyner-Kersee.

Carolina Klüft.

Mehr als ein Jahrzehnt dominierte Jackie Joyner-Kersee den Siebenkampf. Olympiasilber 1984, Olympiagold 1988 und 1992 sowie der nach wie vor geltende Weltrekord macht sie unerreicht. Am nächsten kam ihr Carolina Klüft mit ihrer Kurz-Karriere. Ab 2003 war die Schwedin die Beste - trat aber 2008 schon mit 25 Jahren zurück. Derzeit gehen die meisten Siebenkampfsiege an die Belgierin Nafissatou Thiam.

Und national? Schweizer Rekordhalter vor Ehammer war Beat Gähwiler mit seinen 8244 Punkten aus dem Jahr 1988. Bei den Frauen hatte die Zentralschweizerin Géraldine Ruckstuhl den nationalen Rekord vor Annik Kälin inne. Doch die 24-Jährige Zentralschweizerin kann wegen Corona-Nachwirkungen in München nicht an den Start gehen. Eine weitere Schweizerin, Caroline Agnou, muss verletzt verzichten.

5) Die Punktezählung

Kann es so schwer sein, sportliche Leistungen verschiedener Disziplinen zu vergleichen? Offenbar schon. Wo Sprint-Sekunden mit Weitsprung-Metern verglichen werden müssen, wird's unübersichtlich. Über die Jahrzehnte hat sich ein Berechnungssystem entwickelt, das fast schon absurd kompliziert anmutet. Beispiel gefällig für den 100-Meter-Lauf der Männer? Ziehen Sie Ihre gelaufene Zeit ab von 18 Sekunden. Potenzieren Sie das Ergebnis mit 1,81 und multiplizieren Sie das Ganze mit 25,4347. Und schon haben Sie Ihre Punktzahl.

oder: 25,4347 * (18 - x)1,81

6) Die lange Geschichte der Punktezählung

Warum geht’s nicht einfacher? Es gibt ganze Diplomarbeiten und Abhandlungen zum Thema. Angewandt wurde in frühsten Zeiten jene Methode, die man wohl auch an Kindergeburtstagen heranzieht zur spielübergreifenden Bewertung: Der Sieger in einer Disziplin erhält einen Punkt, der Zweite zwei, und so weiter. Wer am Ende am wenigsten Punkte vorweist, ist Gesamtsiegerin. Das Problem: Leistungen können so nicht global wettbewerbsübergreifend verglichen werden.

Also kam um 1900 die Normierung auf: Dem Olympiarekord in einer Disziplin wurden 1000 Punkte zugeordnet, Null Punkte gab es für einen schwachen Grundwert (Gehtempo im Sprint, sehr kurze Weiten in Wurfdisziplinen). 1912 wurde eine solche international gültige lineare 1000-Punkte-Tabelle eingeführt. Das Problem: Läufer mit mässiger Leistung im 100-m-Lauf schafften es näher an die 1000-Punkte-Marke als mässige Werfer zum Beispiel im Kugelstossen. Starke Läufer waren benachteiligt. Dennoch wurde das System der Einfachheit halber bis in die 1930er-Jahre beibehalten.

Dann kam der mathematisch fitte Österreicher Karl Ulbrich. Er zog sowohl in Wurf- wie auch Laufdisziplinen die Geschwindigkeit als Referenzgrösse heran. Das ergab ein einheitlicheres, faireres System. Und eine «hyperbolische», also nicht mehr lineare Funktion. Anders gesagt: Eine Leistungssteigerung auf hohem Niveau ist mehr Wert als dieselbe auf mittlerem Niveau. Dieses System wurde in den 1970er-Jahren verfeinert. Aufgrund der Erfahrungswerte und der Entwicklung in der jeweiligen Disziplin wurden die Rechnungskonstanten immer wieder neu ausgerichtet. 1985 gab es die vorerst letzte Anpassung. Längst ist die 1000-Punkte-Grenze nicht mehr auf Weltrekord-Niveau. Und längst wird wieder wissenschaftlich gestritten, ob es nicht neue Anpassungen braucht, da Lauf- und Sprungspezialisten gegenüber den Wurfspezialisten tendenziell im Vorteil sein könnten.

Ehammers Trainer René Wyler sagt, dass sich Zehnkämpfer wenig mit dem Thema aufhalten, dass aber eine Tendenz tatsächlich zu erkennen sei: «Derzeit dominieren eher die Schnellkräftigen wie Simon.» Was aber nicht heisse, dass nicht auch Wurf- oder 1500-m-Spezialisten ihre Chance haben: Zum Beispiel der Deutsche Niklas Kaul. Der Weltmeister von 2019 ist nebst Kevin Mayer wohl Ehammers grösster Gegner in München und wird am zweiten Tag auftrumpfen, während Ehammers Lieblingsdisziplinen am ersten Tag stattfinden.

