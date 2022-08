Warten auf den Mujinga Kambundji Effekt

Leichtathletik-EM Das Warten auf den Kambundji-Effekt Die Schweizer Supersprinterin Mujinga Kambundji hat bislang in ihrer Karriere auf jede Enttäuschung eine starke Reaktion gezeigt. Was heisst das für den Final über 200 m am späten Freitagabend an der EM in München? Rainer Sommerhalder 19.08.2022, 07.45 Uhr

Ein souveräner Halbfinal mit starker Kurve und lockeren letzten 100 Metern. Claudio Thoma / freshfocus

Mujinga Kambundjis grosse Karriere begann mit einer Enttäuschung. An der Heim-Europameisterschaft 2014 in Zürich eroberte die Bernerin mit ihren zwei Finalplätzen über 100 m und 200 m und ihrem erfrischenden Lachen zwar die Herzen des Publikums. Noch mehr in Erinnerung bleiben jedoch ihre Tränen, nachdem sie als Startläuferin der Staffel unterwegs den Stab verlor.

Doch bereits damals galt: Auf jeden Rückschlag folgte eine Reaktion von Kambundji. An der Weltmeisterschaft ein Jahr später in Peking lief sie in 11,07 und 22,64 Sekunden zwei überzeugende Schweizer Rekorde. Vor weiteren Enttäuschungen schützte sie dies indes nicht. Drei vierte Plätze wie an der EM 2018 in Berlin muss man als Sportlerin zuerst einmal wegstecken können.

Auf fünf Tausendstelsekunden Rückstand programmiert

Es kam noch schlimmer. An den Weltmeisterschaften 2019 in Doha verpasste Mujinga Kambundji den Final über 100 m im Vergleich mit US-Sprinterin Teahna Daniels um fünf Tausendstelsekunden. Besonders bitter damals: Daniels hatte in ihrem Halbfinal deutlich mehr Rückenwind. Vier Tage später antwortete die Schweizerin über 200 m mit dem Gewinn ihrer ersten WM-Medaille.

Und nun fehlten der 30-Jährigen im 100-m-Final von München im Vergleich zur Deutschen Gina Lückenkemper erneut diese fünf Tausendstel. Umgerechnet sind das 4,5 Zentimeter. Die Erfahrung aber zeigt: Das macht Mujinga Kambundji erst recht zu einer Medaillenfavoritin über die doppelte Distanz. Ihren Halbfinal gewann sie souverän in 22,76 Sekunden. Grosse Gegnerin am Freitagabend um 22.22 Uhr wird die britische Titelverteidigerin Dina Asher-Smith sein.

Ein Leichtathletik-Experte gab vor Ort schon mal eine Prognose ab. Seine Voraussage: Mujinga Kambundji kommt mit einem kompletten Medaillensatz von der EM nach Hause. Neben dem 200-m-Lauf bleibt mit der Staffel eine dritte Chance auf eine Medaille.