Sarah Atchos Freudentränen nach Impfschaden und Depression

Leichtathletik-EM Operationen, Depression und schwerer Impfschaden – Sarah Atchos Tränen hatten viele Gründe Die 27-jährige Sprinterin aus Lausanne steigt mit einer grossen Leistungssteigerung im Gepäck an die Hallen-Europameisterschaften in Istanbul. Und sie wurde im Vorfeld endlich wieder von positiven Emotionen durchgerüttelt. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Sarah Atcho jubelt nach ihrer persönlichen Bestzeit über 60 m. Später dann kamen die tränenreichen Emotionen. Ulf Schiller / KEYSTONE

Sarah Atcho strahlt von weitem. «Sie lacht eigentlich immer», sagt Sprint-Nationaltrainer Patrick Saile. Nur war der 27-jährigen Lausannerin längst nicht immer zum Lachen zumute.

Als Sarah Atcho vor zwei Wochen an den Schweizer Meisterschaften in St. Gallen im 60-m-Sprint ihre persönliche Bestzeit pulverisierte und in 7,21 Sekunden als Zweite hinter Mujinga Kambundji ins Ziel stürmte, flossen Tränen. Freudentränen. «Es war crazy. Ich konnte meine Emotionen nicht kontrollieren. Sie waren so stark», sagt sie.

In Atchos Kopf liefen noch einmal die Bilder der vergangenen Jahre ab, als sie nur allzu oft von Tränen der Trauer begleitet wurde. Die Knieoperation 2020 mit der Komplikation bei der Heilung, die depressive Phase bei und nach den Olympischen Spielen in Tokio und zuletzt der lange Kampf gegen die Herzbeutelentzündung als Folge der Corona-Impfung.

All dies waren Tiefpunkte, die sie sportlich, vor allem aber auch persönlich stark belasteten. «Die Gefühle nach dem Rennen in St. Gallen fühlten sich wie ein Loslassen an», sagt Atcho. Dabei wollte sie den Sprint an den nationalen Titelkämpfen gar nicht bestreiten, wie Trainer Saile verrät. Ihr Fokus lag auf den 200 Metern.

Beste Resultate liegen fünf Jahre zurück

Eine Rückblende. In den Jahren 2017 und 2018 ist die 1,80 m grosse Leichtathletin auf dem bisherigen Leistungshöhepunkt ihrer Karriere. Sie läuft neue persönliche Bestzeiten (11,20 über 100 m und 22,80 über 200 m) und gewinnt 2017 als Zweite an der U23-EM über ihre Paradedisziplin 200 m ihre bislang wichtigste internationale Medaille. Bis heute stammen ihre 13 schnellsten Zeiten über diese Distanz aus den Jahren 2018 und 2017.

Die Tochter eines ivorischen Vaters und einer marokkanischen Mutter trainiert damals in Lausanne gemeinsam mit Lea Sprunger und Ajla Del Ponte unter den Fittichen von Laurent Meuwly. Als dieser Ende 2018 als Nationaltrainer nach Holland zieht, will Atcho im Gegensatz zu Sprunger und Del Ponte die Schweiz nicht verlassen.

Sie schliesst sich einer Trainingsgruppe rund um Salomé Kora in St. Gallen an, findet dort aber nicht jene Heimat, die sie sucht. «Ich musste im Training viel umstellen und war im Kopf wohl immer noch zu oft bei Laurent» sagt sie im Rückblick.

Später will die Waadtländerin dann doch zu ihrem langjährigen Förderer nach Holland, doch dies ist vertraglich nicht mehr möglich. Sie schliesst sich stattdessen einer Gruppe in Belgien an. Doch dort liegt der Schwerpunkt bei den 400-m-Athleten und nicht im Sprintbereich. Es sei «keine überzeugende Erfahrung» gewesen, sagt sie im Rückblick.

Verbannung aus der Staffel endet in Depression

Das Jahr 2020 ist aber auch geprägt durch eine schwere Knieverletzung im Januar. Der Meniskusoperation folgt wegen einer Zystenbildung ein zweiter Eingriff. Atcho kommt sportlich nicht wie gewünscht auf Touren. Auch das Olympiajahr beginnt mit einer Verletzung an der Hamstring-Muskulatur im hinteren Oberschenkel. Diese beeinträchtigt den Saisonaufbau. Weil sie bis zu den Olympischen Spielen nicht ihre Topleistung abrufen kann, verliert Atcho in Tokio den Platz in der Sprintstaffel.

Für sie ein Schock. Das Staffelteam war wie eine Familie. 2016 an der EM in Amsterdam, 2018 an der EM in Berlin und 2019 an der WM in Doha lief Atcho mit ihren Teamkolleginnen Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte jeweils auf Platz 4. Für Tokio träumt das Quartett von einer Medaille und nun platzt dieser Traum für sie bereits vor dem Startschuss. Ihre Tränen wollen nicht trocknen, sie rutscht in eine Depression.

Sarah Atcho spricht offen über diese Zeit. Das entspricht einerseits ihrem extrovertierten Wesen, ist ihr andererseits wichtig, weil es oft tabuisiert werde. Während Monaten geht sie in die Psychotherapie. «Das war ganz wichtig für mich und hat mir sehr geholfen. Ich kann das nur empfehlen», sagt sie.

Dass sie erstmals in ihrem Leben und trotz ihres sonnigen Gemütes eine depressive Phase erlebt, ist für sie «ein Schock». Während man bei einer körperlichen Verletzung die Besserung spüre, tappe man bei der Psyche im Dunkeln, wie sich der Zustand entwickle.

Ein Freigeist mit Drang nach Fröhlichkeit

Die Lausannerin ist eine sehr offene Person. Ihr Trainer Patrick Saile bezeichnet sie als «einen immer aufgeschlossenen Freigeist». Sarah Atcho spricht nicht nur ausgiebig über die schwierigen Zeiten in ihrer Karriere, sie hat sich auch schon öfters dezidiert über selbst erlebten Rassismus in der Schweiz geäussert. Wenn sie aufgrund ihrer Hautfarbe in den Sozialen Medien, aber auch in der Öffentlichkeit angefeindet wird. Etwas, das ihre Familie viel zu oft ertragen musste.

Leider kehrt der mentale Sonnenschein mit der Psychotherapie nicht für lange Zeit zurück. Im Januar 2022 macht sie die Booster-Impfung gegen Corona. Schon wenige Tage später spürt sie, dass mit ihrem Herz etwas nicht stimmt. Eine Herzbeutelentzündung wird diagnostiziert, die sie zwei Monate sehr stark und bis heute in gewissen Intervall-Trainings noch immer beeinträchtigt.

Als sie in den Sozialen Medien kritisiert, dass man viel zu wenig über mögliche Nebenwirkungen der Corona-Impfung aufgeklärt werde, wird sie auch von Impfgegnern und Corona-Leugnern vereinnahmt. Sie distanziert sich entschlossen von ihnen. Trotzdem braucht auch diese Diskussion für die körperlich angeschlagene Athletin zusätzlich mentale Distanz.

Sarah Atcho hat endlich eine Heimat gefunden

All diese zumeist negativen Erfahrungen spült sie in St. Gallen mit ihrer Leistung, vor allem aber auch mit ihrem Gefühlsausbruch weg. Es gibt einen weiteren Grund, wieso es nun bei Sarah Atcho wieder läuft. Wieso sie sich sicher ist, im Sommer an der WM in Budapest dabei zu sein, auch wenn sie für die Limite ihre 200-m-Bestzeit um zwei Zehntelsekunden verbessern muss. Sarah Atcho hat nach vier Jahren der Suche endlich wieder ein Zuhause gefunden.

Sie wohnt mit ihrem Verlobten in Saint-Prex bei Lausanne, wird im Sommer heiraten. Sie hat mit Patrick Saile einen Coach gefunden, der ihr die Freiheiten lässt, die sie braucht und feststellt, dass «ihr diese gut tun». Und sie hat in den letzten Jahren gelernt, ihren Körper zu spüren und selbst zu entscheiden, was sie braucht und was nicht. «Die Nähe zu meiner Familie und zu meinem Partner geben mir viel Energie», sagt sie.

Auch das Mitbestimmen im Training ist für sie zentral. Aufgrund ihrer Erfahrungen traut sich Sarah Atcho zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. «Um meine beste Leistung bringen zu können, ist es sehr wichtig, dass ich mich auch ausserhalb des Stadions wohl fühle», sagt sie. Zwei Trainings pro Woche bei Patrick Saile brauche sie, beim Rest hört sie auf Körper und Kopf.

Sarah Atcho hat gelernt, mit ihrer eigenen Ungeduld umzugehen. Mit dieser neuen Gelassenheit will sie auch heute Freitag an der Hallen-EM in Istanbul an den Start gehen. «Zwar mit einem Plan, aber gleichzeitig auch ohne Druck», sagt sie und lacht. Wie so oft in ihrem Leben.