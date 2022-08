LEICHTATHLETIK Frust und Freude beim Luzerner Leichtathletik-Chef Bestleistungen waren am Luzerner Spitzenleichtathletik-Meeting nicht möglich – OK-Chef Karl Vogler zeigt sich im grossen Interview trotz Wetter-Frust zufrieden.

Meeting-Präsident Karl Vogler. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

2021 hatte es Stunden vor dem Meeting gehagelt, Zelte und Werbebanden weggerissen. Am letzten Dienstag setzte kurz vor dem beliebten Anlass auf der Luzerner Allmend ziemlich starker Regen ein. Trotzdem: Das Luzern Leichtathletik-Meeting hat seinen fixen Rang in der Schweiz gleich hinter Zürich und Lausanne, punktet insbesondere mit unwiderstehlichem Charme. Meeting-Präsident Karl Vogler zieht Bilanz zum Spitzenleichtathletik-Meeting 2022.

Karl Vogler, dieses Donnerwetter hat Ihr Meeting nicht verdient.

Es war, es ist frustrierend. Wir haben für das diesjährige Meeting ein Teilnehmerfeld wie noch nie engagiert. Wir hatten in einzelnen Disziplinen Diamond-League-Niveau. Es wäre ein Wahnsinnsmeeting geworden, wenn uns nicht das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.

Und trotzdem war die Stimmung im Leichtathletik-Stadion gut, oder?

Sie war sogar hervorragend. Die Tribüne war mit 3000 Zuschauern voll besetzt. Dazu haben auf den Stehplätzen rund 1000 Zuschauer im Regen ausgeharrt. Mit gutem Wetter hätten wir statt 4000 wohl 7000 Besucher gehabt.

Wie viel Geld geht dem Veranstalter wegen des schlechten Wetters verloren?

Die Tribüne ist unsere wichtigste Einnahmequelle, und die war schon zwei Tage vor dem Meeting ausverkauft. Die Stehplätze sind gratis beziehungsweise gesponsert. Aber in der Gastronomie fehlen diesmal Einnahmen. Ich schätze den Schaden auf rund 20000 Franken.

Letztes Jahr sanken die Temperaturen bis auf 16 Grad, am Dienstag von zeitweise 27 auf letztlich 18 Grad. War die Bahn nicht viel zu nass für Bestleistungen?

Die nasse Bahn war nicht das Hauptproblem, dafür aber der böige Wind, der einmal von dieser Seite, dann wieder von der anderen blies. Im Weitsprung hätten wir von links oder rechts springen lassen können, mussten uns aber für eine Seite entscheiden.

War Corona beim Luzerner Meeting 2022 ein Thema?

Gar nicht. Zwei Athleten mussten sich vorgängig wegen einer Coronainfektion abmelden. Die reisenden, internationalen Athleten kontrollieren sich sowieso mit Selbsttests.

Die Kambundji-Schwestern Mujinga und Ditaji konnten in ihren Läufen keine Topzeiten und Topränge realisieren.

Sie hatten an der WM in Eugene und an der EM in München ganz grosse Auftritte für die Schweiz. Trotzdem: Ihr Auftritt bei uns ist auch als Dankeschön ans Luzerner Publikum zu verstehen.

Vor einem Jahr haben Sie den Aufstieg von Ditaji Kambundji vorausgesagt. Gut prophezeit...

...Ditaji ist erst auf halbem Weg. Sie gehört im Hürdensprint jetzt schon zur erweiterten Weltspitze und wird der Schweizer Leichtathletik noch viel Freude bereiten.

Was verdienen die Kambundji-Sisters in Luzern jeweils?

Viel Sympathie und Anerkennung (lacht). In den Genuss des Jackpot-Anteils kamen sie diesmal aufgrund ihrer Rangierungen nicht. Preisgelder werden jeweils bis zum sechsten Rang ausgeschüttet. Kugelstösser Ryan Crouser beispielsweise hat ein Drittel des 20000-Franken-Jackpots kassiert, plus 5000 Franken Superjackpot, weil er mit einem herausragenden Wurf unter den zehn Jahresbesten landete. Ausserdem wird sämtlichen Athleten die Reise und die Übernachtung bezahlt.

Das Meeting nahm dann doch noch einen sportlich versöhnlichen Abschluss, und zwar mit dem letzten Sieg-Weitsprung des Schweizers Simon Ehammer auf genau acht Meter.

Das war das Highlight und es unterstreicht Ehammers Weltklasse. Bei den Weitspringern gehört er ja sowieso zur Weltspitze. Aber auch im Zehnkampf hat er das Potenzial, dereinst Weltmeister und Olympiasieger zu werden.

Steht das Datum für das Luzerner Meeting 2023 schon fest?

Noch nicht. Wir müssen es noch genau abklären.

Mit Meteo-Wetterfrosch Thomas Bucheli?

Ach, könnte man die Wetterprognose doch so weit im Voraus abgeben. Voraussichtlich wird das nächste Meeting Mitte Juni 2023 stattfinden.