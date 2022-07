Leichtathletik Hätte Simon Ehammer im WM-Zehnkampf mitgehalten? Es ist eine hypothetische Frage, wir stellen sie uns trotzdem: Wo wäre Simon Ehammer gelandet, wenn er an der WM nicht nur im Weitsprung, sondern auch im Zehnkampf gestartet wäre? Und was lässt sich aus dem WM-Zehnkampf auf die EM-Chancen von Ehammer schliessen? Ralf Streule Jetzt kommentieren 25.07.2022, 14.58 Uhr

Bronzegewinner im Weitsprung, Simon Ehammer. Jean-Christophe Bott / keystone

Der Appenzeller hat geliefert: Simon Ehammer hat WM-Weitsprung-Bronze gewonnen. Den WM-Zehnkampf hingegen liess er aus, auch wenn der Mehrkampf eine erklärte Herzensangelegenheit für ihn ist. Er verzichtete unter anderem, um Kräfte für den EM-Zehnkampf zu sparen, der Mitte August in München stattfindet.

Bereits seit Tagen ist der 22-Jährige wieder zu Hause, hatte am Wochenende sogar Zeit, das Spiel des FC St.Gallen gegen Winterthur zu besuchen. Währenddessen haben sich seine Zehnkampf-Konkurrenten in Eugene an der WM gemessen. Was lässt sich aus dem Wettkampf herauslesen?

Mit Schweizer Rekord wäre Ehammer auf Platz acht gelandet

Kevin Mayer aus Frankreich ist Weltrekordhalter und nun zum zweiten Mal Weltmeister im Zehnkampf. Gregory Bull / AP

Erstens: Hätte Simon Ehammer abgeliefert und seinen Schweizer Rekord von 8377 Punkten erreicht, wäre er auf dem achten WM-Gesamtrang gelandet. Auf den neuen Weltmeister Kevin Mayer aus Frankreich hätte er über 400 Punkte verloren. Und deren 57 auf den WM-Sechsten Niklas Kaul, den 24-jährigen Deutschen, der gerne mit Ehammer verglichen wird und 2019 in Doha Weltmeister wurde.

Der deutsche Zehnkämpfer Niklas Kaul (24). David J. Phillip / AP

Wobei es eines zu relativieren gilt: Ehammer selbst ist überzeugt, dass er die Leistung von Götzis beim Schweizer Rekord relativ mühelos überbieten könnte, wenn er die 1500 m in Normalform laufen kann - jene Ausdauerleistung hatte ihm beim Schweizer Rekord im Mai wegen einer noch nicht abgeklungenen Erkältung viel Mühe gemacht.

Was beim Blick auf die WM-Rangliste ebenso auffällt: Der Wettkampf wird von älteren Athleten dominiert - von Athleten, die zumindest älter sind als der 22-jährige Ehammer. Mayer ist 30, der WM-Zweite Pierce Lapaga (CAN) 26, der drittplatzierte Zachery Ziemek (USA) 29.

Dazu kommt: Der Kanadier Damian Warner, der den Wettkampf am ersten Tag dominiert hatte und als Favorit galt, sich im 400 m aber eine Zerrung holte, ist bereits 32-jährig. Hier aufzuschliessen, dürfte für Ehammer also schlicht eine Frage der Zeit sein.

Wie sehen Ehammers EM-Chancen aus?

An der EM in München von Mitte August aber gehört Ehammer bereits jetzt zu den Medaillenkandidaten. Wäre er, hypothetisch gedacht, in Eugene tatsächlich mit Schweizer Rekord auf WM-Platz acht gekommen, wären drei Europäer besser gewesen als er: Mayer, Kaul und, ganz knapp, auch der Este Maicel Uibo.

Hinsichtlich EM wird sich eine andere Frage stellen: Wie viele der europäischen WM-Teilnehmer werden in München überhaupt an den Start gehen? Auf die Frage im SRF, ob er an der EM teilnehmen werde, sagte Weltmeister Mayer, ohne konkreter zu werden:

«Ein Zehnkampf ist hart. Doch zwei Zehnkämpfe in nur drei Wochen... das ist praktisch unmöglich.»

Niklas Kaul jedenfalls wird bei der Heim-EM mit Sicherheit dabei sein.

Eines ist jetzt schon sicher: Im EM-Weitsprung der Spezialisten wird Ehammer nicht antreten. Genauer gesagt: Nicht antreten können. Der Zeitplan geht schlicht nicht auf. Der Weitsprung der Spezialisten steht am Montag, dem 15. August, auf dem Programm, gleichzeitig geht es nebenan im Zehnkampf im Hochsprung zur Sache.

Hier zu spekulieren, dass es irgendwie aufgehen würde, einen einzigen Hochsprung-Versuch abzuliefern und dann hinüber zu gehen zu den Weitspringern... – «das wäre dann doch etwas gewagt und frech», sagt Ehammer.

