Chiara Scherrer: Wie die Läuferin vor der WM zur Hochform fand

Leichtathletik «Ich wusste schon im Winter: Das wird ein gutes Jahr»: Wie die Toggenburger Steeple-Läuferin Chiara Scherrer vor der WM zur Hochform fand Die Schweizer Rekordhalterin Chiara Scherrer ist im Hoch – was sie selbst am wenigsten überrascht. «Die Basis war schon länger gelegt». Heute startet die Bütschwilerin an der WM in Eugene zum Vorlauf über 3000 m Steeple. Die 26-Jährige will in den Final. Danach strebt sie endlich eine Profikarriere an. Ralf Streule Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Chiara Scherrer bei ihrem Diamond-League-Lauf in Stockholm von Ende Juni, wo sie knapp über ihrem Schweizer Rekord blieb. Magnus Andersson / EPA / keystone-sda.ch

Der Steigerungslauf beeindruckt. Vor zwei Jahren lag Chiara Scherrers Saisonbestzeit über 3000 m Steeple bei 9:51 Minuten. Im Juni am Diamond-League-Meeting in Paris unterbot sie diese Zeit um 30 Sekunden. Bildlich vor Augen geführt: Die Chiara Scherrer von 2022 hätte beim Zieleinlauf fast eine halbe Bahnrunde Vorsprung auf die Chiara Scherrer von 2020. Das Staunen über die Leistungssteigerung der Toggenburgerin ist deshalb gross – zumal sie in Paris gleich auch noch den Schweizer Rekord unterboten hatte. Eingebracht hat ihr der Sprung nach vorne die Teilnahme an der WM in Eugene, Oregon. Heute Abend (19.35 Uhr MEZ) wird die 26-Jährige die Qualifikation absolvieren. Und die Schweiz wird sich einmal mehr fragen: Wann ist dieser Stern eigentlich aufgegangen?

Mentaltraining trägt zum Aufschwung bei

Am wenigsten überrascht über die derzeitigen Leistungen ist Scherrer selbst. Die Bütschwilerin sagt: «Die Basis war eigentlich schon lange gelegt, oft lief ich aber unter meinem Niveau.» Dies hatte unter anderem mit Verletzungen oder Krankheiten zu tun, 2019 bremste sie ein Ellbogenbruch, drei Jahre zuvor eine Lungenembolie. Und manchmal kam im Winter eine Grippe dazu. Das waren kleine, aber entscheidende Bremser. Bremser, die sie in den vergangenen Monaten eben nicht mehr hatte. «Ich spürte schon in den Trainings im Winter: Das wird ein gutes Jahr», sagt Scherrer. Sie häufte mehr Kilometer an als sonst. Und im Trainingslager im Mai in St.Moritz sei ihr vollends klar geworden: Diesmal könnte das etwas werden mit dem Angriff auf den Schweizer Rekord. Zumal sie spürte, dass sich das intensivierte Mentaltraining sehr positiv auswirkte. Am Start sei sie gelassener geworden – und damit fokussierter und stressfrei.

«Gerne würde ich wissen, wie gross der mentale Anteil ist an meinem Aufschwung.»

Mit der 31-jährigen Fabienne Schlumpf, die zuvor den Schweizer Rekord über 3000 m Steeple gehalten hatte und unterdessen zum Marathon gewechselt ist, hatte Chiara Scherrer im TG Hütten unter Trainer Michael Rüegg stets ein Vorbild.

«Fabienne spielt für mich eine grosse Rolle. Sie lebte es vor: Wenn man hart arbeitet, kann man es schaffen.»

Ihre Trainingskollegin sei nicht etwa enttäuscht gewesen, als sie ihr den Rekord entrissen habe, sagt Scherrer. «Vielmehr hatte sie sich längst darauf eingestellt – und es schon Wochen zuvor geahnt.»

An der WM wird Scherrers primäres Ziel sein, den Final der 15 Besten zu erreichen. An eine neue, weitere Bestzeit denkt sie dabei nicht primär – zu viel hängt vom Rennverlauf ab. Zu viel auch von der Tagesform. Was zuversichtlich stimmt: Auch, als sich Scherrer am Diamond-League-Meeting in Stockholm weniger stark fühlte als in Paris, kam sie bis auf vier Sekunden an ihren Schweizer Rekord heran. Die Zeiten pendeln auf sehr hohem Niveau.

Scherrer macht nach der EM den Schritt zum Profi

Weltweit hat Scherrer derzeit die 19.-beste Saisonzeit inne. Was gerade in der von afrikanischen Läuferinnen dominierten Disziplin als sehr stark zu werten ist. An der EM in München von Mitte August wird Scherrer dann lange in der Spitze mitlaufen können – «insofern ist die EM der wichtigere Wettkampf für mich in dieser Saison», sagt die 26-Jährige. Und ja: Das Wunschszenario sei, dort um die Medaillen mitlaufen zu können.

Sicher ist, dass sich mit dem Aufschwung neue Perspektiven für Scherrers Laufkarriere auftun. Derzeit arbeitet sie noch zu 40 Prozent als Physiotherapeutin im thurgauischen Eschlikon. Im Herbst möchte sie nun aber den Schritt zur Profisportlerin wagen. «Ich habe ein Niveau erreicht, wo ich es einfach einmal ausprobieren will.» Dies bedeutet aber auch, dass sie die Sponsoren-Suche intensivieren muss. Kein einfaches Unterfangen in der Leichtathletik, sagt sie. Gute Resultate an WM und EM würden definitiv helfen.

Ob es Scherrer dereinst wie Schlumpf machen und auf die Marathonstrecke wechseln wird? Das sei aktuell kein Thema, sagt sie. «Auch wenn mir Strassenläufe ebenso sehr zusagen.» Begonnen hat ihre Laufleidenschaft schliesslich auf der Strasse. Es war ihr Vater, einst selbst ambitionierter Marathonläufer, der sie vor Jahren auf die Faszination von Steeple-Rennen aufmerksam gemacht hat. «Ich habe sehr schnell Freude daran gefunden», sagt sie. Das technische Zusatzelement der Hürden bringe eine zusätzliche Komponente ins Spiel, die ihr gefalle.

«An der Hürde musst du Entscheide fällen, an der Hürde können sich Rennen entscheiden.»

Wenn alles gut läuft, im Sinne der Toggenburgerin.

Chiara Scherrer vor einem Jahr am Meeting in Luzern. Bild: Urs Flüeler/KEY

