Drama um Rote Karte gegen Mujinga Kambundji

Eine delikate Frage für den Schweizer Leichtathletik-Verband: Ab wann gilt eine Disqualifikation als Majestätsbeleidigung? So oder so wurde der vermeintliche Höhepunkt des ersten Tages der nationalen Hallen-Meisterschaften in St. Gallen zum Partykiller.

Rainer Sommerhalder 18.02.2023, 21.47 Uhr