Kariem Hussein über eine verkorkste Saison - und über Zuversicht

Leichtathletik-Saison 2022 Wo war Kariem Hussein? Der Thurgauer Hürdenläufer war der berühmte Abwesende im grossen Schweizer Leichtathletikjahr 2022. Eine schmerzende Patellasehne verhinderte, dass er ans Limit gehen konnte. «Im Training sah ich, was möglich gewesen wäre», sagt der 33-Jährige dennoch. Und bereitet sich bereits auf die kommende Saison vor. Ralf Streule Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Kariem Hussein erreichte zu Beginn der Saison in Genf seine Saisonbestleistung, danach plagte ihn die Patellasehne. Nun befindet sich der 33-Jährige bereits im Aufbau für 2023. Bild: Martial Trezzini/KEY

Die letzten Schlagzeilen schrieb Kariem Hussein vor den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Die Geschichte ist bekannt, der Thurgauer Hürdenläufer hat sie längst hinter sich gelassen: Jener verhängnisvolle Griff zur Gly-Coramin-Lutschtablette, die in Wettkampfzeiten verboten ist. Nach dem unfreiwilligen Olympiaverzicht und seiner neunmonatigen Dopingsperre war er im vergangenen Frühjahr aber guter Dinge, im WM- und EM-Jahr 2022 eine Rolle spielen zu können. Es kam anders. Wer nach der Saison mit Hussein spricht, bekommt aber keine Ausreden vorgesetzt, sondern pragmatische Erklärungen. Und erhält die Gewissheit, dass Hussein nicht aufgibt mit seinen 33 Jahren. «Ich habe weiter Spass am Training, Freude am Prozess.» Und dieser sei nicht fertig.

Und so hat der Europameister von 2014 aktuell gerade mit dem Basistraining begonnen, während andere Athleten sich von der Saison erholen. Im Sommer hatte ihm immer wieder die Patellasehne im rechten Knie zu schaffen gemacht. An den Schweizer Meisterschaften zum Beispiel musste er nach seinem (gewonnenen) Vorlauf auf den Final verzichten und gleichzeitig auf die Chance, um die WM-Limite zu rennen. 48,9 Sekunden wären gefragt gewesen – Husseins Saisonbestleistung liegt eine Sekunde darüber. Das nächste Ziel hiess EM-Limite, die mit 49,5 Sekunden realistischer angesetzt war. Doch auch dieses Ziel erwies sich als zu hoch. «Bei jeder Hürde verliere ich eine halbe Zehntelsekunde, wenn ich sie nicht voll angreifen kann», sagt Hussein, dessen Bestzeit von 2015 bei 48,45 Sekunden liegt.

Nicht alleine Grossanlässe sind Husseins Antrieb

Dass er den Mut dennoch nicht verloren hat, hat unter anderem damit zu tun, dass er in Trainings immer wieder Erfolgserlebnisse hatte. «Klar kommt die richtige Bestätigung an Wettkämpfen, aber ich sah in den Trainings, was weiterhin möglich wäre.»

Und so bleibt es sein Ziel, beschwerdefrei in die nächste Saison starten zu können. Hauptfokus WM 2023 in Budapest? Oder Olympia 2024 in Paris? Ja, jeder Grossanlass sei für ihn ein Antrieb, sagt Hussein. Aber:

«Sobald der Punkt da ist, an dem ich nur noch an den nächsten Grossanlass denke, aber keinen Spass im Training habe, höre ich auf.»

Immer wieder spricht Hussein vom Training als Prozess, und von Erkenntnissen, die er als unbezahlbar beschreibt – weil er sie als Arzt auch in seinem Beruf einfliessen lassen kann. Er hat das Ziel und die Absicht, schon bald in einer Sportarztpraxis einzusteigen und jene Arbeit mit seiner Sportlerkarriere zu verbinden. Auch das treibt ihn an, immer wieder neue Ansätze zu finden. «Du lernst am meisten, wenn du Grenzerfahrungen machst.» Immer wieder gehörte zu seiner Karriere auch die Veränderung. «Das schätze ich am Einzelsport Leichtathletik: Die Freiheit zu haben, das zu tun, was für mich als am sinnvollsten erscheint.»

Der grösste Erfolg in seiner Karriere ist acht Jahre her: Kariem Hussein gewinnt 2014 im Letzigrund EM-Gold. Bild: Ennio Leanza/KEY

2017 hatte er die Zusammenarbeit mit Flavio Zberg beendet, jenem Trainer, der ihn zu EM-Gold 2014 und EM-Bronze 2016 gebracht hatte und der derzeit mit den Langsprintern wie Ricky Petrucciani Erfolge feiert. Er schloss sich Laurent Meuwly an, und als dieser 2019 nach Holland wechselte, tat dies Hussein ebenfalls für ein Jahr. Seit 2000 lebt er wieder in Tägerwilen und trainiert in Zürich im Letzigrund, einer seiner Trainer ist Rolf Fongué.

Vorträge, Doktorarbeit, Coramin-PR-Aktion

Die Liebe zur Abwechslung kann Hussein auch in seiner beruflichen Welt ausleben. Der Arzt wird voraussichtlich Ende Jahr seine Doktorarbeit abschliessen. Es geht darin um den Effekt von Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Hometraining auf physische Aktivität und die Gehqualität im Alter.

Auch auf unternehmerischer Ebene treibt er Projekte voran: Er hält Vorträge in Firmen, in denen es unter anderem um die Verarbeitung von Rückschlägen geht. Zudem war da die Lancierung einer Lutschtablette zusammen mit der Hänseler AG aus Herisau, welche Gly-Coramin herstellt. Die neue Version kommt ohne den im Wettkampf verbotenen Wirkstoff Nikethamid aus. Trotz all der Beschäftigungen ist Hussein zuversichtlich, 2023 wieder auf der Bahn von sich reden machen zu können. «Arbeit und Training beeinflussen sich idealerweise gegenseitig positiv.»

