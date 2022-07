Staffelfrust für Mujinga Kambundji

Leichtathletik-WM Die Türe zur Staffel-Medaille steht offen, doch Schweizerinnen verpassen die Chance Ein enttäuschender siebter Platz mit einer schwachen Zeit anstatt des angestrebten Flirts mit einer WM-Medaille. Die Schweizer Sprintstaffel mit Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte überzeugt auch wegen eines «Bremsers» nicht. Rainer Sommerhalder 24.07.2022, 06.14 Uhr

Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Salome Kora and Geraldine Frey haben nach einer Staffel auch schon glücklicher ausgesehn. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Staffeln sind Teamwork und nicht einfach eine Addition von schnellen Zeiten. Diese Tatsache wurde den besten Sprinterinnen und Sprintern an der WM in Eugene mit aller Wucht vor Augen geführt. Leider auch dem Schweizer Quartett.

Obwohl Jamaikas Frauen alle drei Einzelmedaillen über 100 Meter gewannen und auch dank der Staffelerfolge von Tokio 2021 und Doha 2019 als haushohe Favoritinnen ins Rennen stiegen, jubelte am Schluss die USA. Die amerikanischen Athletinnen standen auf beiden Sprintstrecken ohne Medaillen da, doch im Gegensatz zur Konkurrenz brillierten sie in der Staffel mit perfekten Wechseln.

Sogar als Sensation darf man die Entscheidung bei den Männern bezeichnen. Was Jamaika bei den Sprinterinnen ist, sind die USA bei den Sprintern - die dominierende Nation. Alle sechs Einzelmedaillen über 100 m und 200 m gingen an die WM-Gastgeber. Staffelgold schien die logische Konsequenz.

Sensationssieger Kanada mit erstem Titel seit 1997

Aber auch hier entschied nicht das läuferische Potenzial, sondern das Timing bei der Übergabe des Stabs. Geschlagen wurden die erfolgsverwöhnten US-Stars ausgerechnet vom nördlichen Nachbarn Kanada. Die Kanadier gewannen erstmals seit der WM 1997 wieder Gold. Sie hatte nun wirklich niemand auf der Rechnung. Am wenigsten wohl die Gastgeber, die im Ziel sichtlich angesäuert auf den Erfolg der Ahornblätter reagierten.

Andre De Grasse jubelt für Kanada, der US-Sprinter Marvin Bracy streckt sich vergeblich. John G. Mabanglo / EPA

Die beiden Staffelfinals verliefen nicht nur an der Spitze unerwartet. Gleich mehrere Nationen patzten bei der Übergabe - leider auch die Schweizerinnen. Dabei stand die Türe zur erträumten ersten Sprintmedaille offen. Dies deshalb, weil auch die Britinnen - seit 2016 bei Grossanlässen immer gemeinsam mit Jamaika und den USA auf dem Podest - einen groben Wechselfehler zu verzeichnen hatten und nicht über den sechsten Rang hinauskamen.

Doch die Schweizerinnen standen nicht bereit, als ihnen die Chance geboten wurde. Am Schluss blieb nur Rang 7 mit einer Zeit von 42,81 Sekunden. Seit den Europameisterschaften 2016 war das Schweizer Quartett bei sämtlichen Grossanlässen besser klassiert, zuletzt gar dreimal in Serie auf dem vierten Platz. Auch zeitlich lagen bei diesen Exploits Welten zum Auftritt von Eugene.

Ein Bremser, ein Star ohne Form und die Innenbahn

Doch wo liegen die Gründe? Schliesslich hat die Hauptprobe mit dem Sieg in der Diamond League in Stockholm bestens geklappt. Ganz zuerst muss wohl der vollkommen verpatzte Wechsel von Salomé Kora zu Ajla Del Ponte genannt werden. Die Tessinerin lief zu früh los und musste danach «richtig bremsen», um den Stab im allerletzten Moment noch zu ergreifen. «Schlimmer kann ein Wechsel fast nicht sein», resümierte Kora.

Der missglückte Wechsel von Salomé Kora auf Ajla Del Ponte. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Doch auch eine perfekte Übergabe hätte nicht gereicht, um die deutsche Staffel vom Bronzeplatz hinter den USA und Jamaika zu verdrängen. Deutschland lief zwei Hundertstelsekunden schneller als der Schweizer Rekord und belohnt sich für eine unglaubliche Konstanz über die letzten zehn Jahr hinweg. Mehrmals schnupperte man bereits am Podest.

Bei der Schweiz war offensichtlich, dass Ajla Del Pontes frühes Out im Vorlauf über 100 Meter kein Zufall war. Die Olympiafünfte von Tokio ist noch weit von ihrer Bestform entfernt, was sich auch im Vorlauf und im Final mit der Staffel manifestierte.

Spaniens Exploits als Warnschuss für die EM

Der siebte Platz war auch eine Konsequenz des Pokers mit dem Verzicht auf Teamleaderin Mujinga Kambundji im Vorlauf. Zwar erfüllte die ausgeruhte Bernerin nach ihrem Mammutprogramm in den zwei Einzeldisziplinen als Einzige die hohen Erwartungen. Doch der Nachteil der Innenbahn als nur achtplatzierter Finalist widerspiegelte sich in zwei mässigen Zeiten der Kurvenläuferinnen Frey und Kora. Beiden sind in Staffeln schon bessere Leistungen geglückt.

So blieb am Schluss nichts anderes übrig, als Deutschland zur Medaille zu gratulieren, die man selbst gerne gewonnen hätte. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Letztlich mag sogar der erarbeitete Stellenwert der Schweizer Sprinterinnen mit ein Grund sein, wieso es in Eugene nicht geklappt hat. Während neben Deutschland vor allem die überraschenden Spanierinnen mit einem perfekt getimten Staffellauf gezeigt haben, wie sich gemeinsames Training auswirken kann, konnte der Schweizer Trainer Adrian Rothenbühler das Originalquartett kaum je auf dem Übungsplatz begrüssen.

Kambundji und Del Ponte haben inzwischen in vielen internationalen Meetings einen Fixplatz, während die anderen Mitglieder des Staffelprojekts vorwiegend an Schweizer Wettkämpfen zum Einsatz kommen. Zusätzlich trainieren Del Ponte und Kora im Ausland.

Ein enttäuschter Adrian Rothenbühler sagte, dass man an der EM in München, wo eine Medaille eigentlich schon Pflicht ist, reagieren wolle. Vielleicht brauche es auch neue Impulse in Form von personellen Wechseln. Denn ein Selbstläufer wird der Sprung aufs Podest für das hochdekorierte Schweizer Sprintteam der Frauen auch an den kontinentalen Meisterschaften nicht. In Eugene war man hinter Deutschland, Spanien und England lediglich Europas Nummer 4.