Mujinga Kambundji läuft Schweizer Rekord und in den WM-Final

Leichtathletik-WM Mujinga Kambundji fliegt mit Schweizer Rekord in den Final über 200 Meter Die 30-jährige Bernerin liefert auch auf der zweiten Sprintdistanz ab. Kambundji läuft die 200 m in 22,05 Sekunden so schnell wie keine Schweizerin vor ihr und qualifiziert sich über die Zeit für den Final. Rainer Sommerhalder 20.07.2022, 05.50 Uhr

Mujinga Kambundji freut sich nach nervenaufreibender Wartezeit über die Qualifikation für den WM-Final. Keystone/Jean-Christophe Bott

Und wieder braucht es Nerven. Wie bereits über 100 m muss Mujinga Kambundji nach ihrem Halbfinal auf die Leistungen der Konkurrentinnen warten. Obwohl der 30-Jährigen in 22,05 Sekunden ein bombastischer Schweizer Rekord gelingt, reicht es in ihrem Heat nur für Platz 3. Shericka Jackson, die jamaikanische Vize-Weltmeisterin über 100 m, sowie Aminatou Seyni aus Niger laufen knapp schneller.

Die 25-jährige Seyni ist eine Athletin mit intersexuellen Anlagen und dadurch zu hohen Testosteronwerten. Weil sie diese nicht medikamentös senken will, musste sie 2019 nach den neuen Regeln des Weltverbands von ihrer Paradestrecke über 400 m auf die Sprintdistanzen wechseln. Inzwischen ist sie aber auch dort konkurrenzfähig und lief im WM-Vorlauf mit 21,98 erstmals überhaupt unter 22 Sekunden.

Zum Glück entscheidet letztlich nicht die eine Hundertstelsekunde, die im Halbfinal zwischen Seyni und Kambundji liegt, über die Finalteilnahme. Die Bernerin muss zwar wie schon über 100 m auch den dritten und letzten Halbfinal abwarten, aber als zweiter Lucky Loser mit komfortablem Polster steht sie in der Nacht auf Freitag erneut im WM-Final.

Dieser Exploit im schnellsten der drei Halbfinals gelingt auch deswegen, weil Mujing Kambundji mit Jenna Prandini wieder einmal eine höher dotierte US-Sprinterin hinter sich lässt. Prandini steht mit einer Bestzeit von 21,89 zu Buche. Bereits bei ihrem fünften Rang über 100 m bezwang die Schweizerin sämtliche Konkurrentinnen aus dem so sprintaffinen WM-Gastgeberland.

Bereits vor den Halbfinals prognostiziert Kambundjis Trainer Adrian Rothenbühler, dass es sicher einen Schweizer Rekord für die Finalteilnahme braucht. Er glaubt sogar, dass seine Athletin dafür unter 22 Sekunden laufen müsse.

Letzteres hat sich zwar knapp nicht bewahrheitet, aber dennoch ist die Leistungsdichte der Frauen über 200 m beeindruckend. In den WM-Vorschauen des Weltverbands wird diese Disziplin als eine der hochstehendsten überhaupt angepriesen.

Neun Athletinnen aus dem Starterfeld weisen inzwischen Bestzeiten von unter 22 Sekunden auf, alleine fünf von ihnen haben diese magische Marke auch in der aktuellen Saison unterboten. Zum Vergleich: Mujinga Kambundji kam bei ihrer Bronzemedaille an der WM 2019 in Doha in einer Zeit von 22,51 Sekunden ins Ziel.