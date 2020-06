Leidensfähigkeit gehört dazu: Ein Athletiktrainer aus Luzern will die Functional-Fitness-Bewegung voranbringen Eine Karriere als Fussballer blieb Jonas Müller verwehrt. Nun ist er der erste Schweizer Nationaltrainer im Functional Fitness. Stephan Santschi 26.06.2020, 05.00 Uhr

Wegen Greg Glassman geriet Crossfit zuletzt negativ in die Schlagzeilen. Der Gründer und CEO der globalen Fitnessfirma löste mit geschmacklosen Aussagen zu George Floyd, der in den USA durch Polizeigewalt ums Leben kam, grosse Empörung aus. Über 1000 mit Crossfit kooperierende Fitnessstudios kündigten die Verträge. Glassman trat zurück, um die Folgen für sein Milliardenunternehmen einzudämmen. «Das Crossfit-Gebilde ist regelrecht implodiert», stellt Jonas Müller fest. Der 29-jährige Athletiktrainer aus Luzern distanzierte sich schon vorher von Crossfit. «Es ist, als ob man Fussball gut findet, aber mit den Exponenten der Fifa nichts anfangen kann. Nicht mehr der Sport, sondern die Vermarktung stand im Zentrum.»

Jonas Müller, einer der Gründer des Vereins Lucerne Functional Fitness, war ein Spitzen-Crossfitter.

Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 15.Juni 2020)

Müller war ein Spitzen-Crossfitter. Dreimal wurde er Schweizer Meister, mehrmals trat er an Welt- und Kontinentalmeisterschaften an und zählte zu Europas Top 30. Vor einem Jahr trat er ab, gründete mit Kollegen den Verein Lucerne Functional Fitness und trug damit wesentlich zur Lancierung einer Parallelbewegung zu Crossfit bei.

Hobbysportler gehen an ihre Grenzen

«Crossfit und Functional Fitness sind dasselbe», erklärt er. Crossfit sei lediglich der Brand, mit dem der Sport promotet werde. «Warum sollen wir als Verein im Jahr 3000 Franken zahlen, um das, was wir tun, Crossfit nennen zu dürfen?» Jeder könne es betreiben, alle Übungen seien unabhängig vom Leistungslevel durchführbar. In Luzern zählt man schon 100 Mitglieder, Neugierige sind stets willkommen und werden von erfahrenen Trainern angeleitet.

Höchste Zeit also, um einen Blick in den Trainingsraum im Littauerboden zu werfen. Es ist Montagmittag, vier Kunden wollen sich in der nächsten Stunde verausgaben. Nach dem Aufwärmprogramm folgt das Metcon, Kurzform für metabolic conditioning. «Deshalb kommen die Leute, das ist der harte Teil», erklärt Müller. Konkret handelt es sich um einen zwölfminütigen Circuit, der aus verschiedenen Fitnesselementen besteht. Aus dem Lautsprecher tönt elektronische Musik. «Sie soll motivieren, nach zwei Minuten hört man sie wegen der Anstrengung aber nicht mehr», sagt Müller, der die Klasse führt und sich am Work-out beteiligt.

Nach einigen Zügen am Rudergerät sind die «Deadlifts» an der Reihe. Neunmal wird eine am Boden liegende Langhantel zu den Knien hochgezogen. Es folgen sechs «Hang Power Cleans», wobei die Hantel von Knie- auf Schulterhöhe gehoben wird. Als Nächstes warten drei «Push-Jerks», die Hantel wird über dem Kopf nach oben gestemmt. Dann geht es von vorne los. Der Schweiss fliesst, die Hobbysportler stöhnen, am Ende gehen sie erschöpft zu Boden. Leidensfähigkeit gehört dazu, kein Zweifel. Müller sagt:

«Wir betreiben aber nicht Körper-, sondern Leistungskult. Jeder geht an sein Limit. Die Stimmung ist gut, weil jeder sein Bestes probiert, auch wenn er keinen guten Tag hat.»

Die Vielfalt und die Abwechslungsmöglichkeiten machen für Müller die Faszination aus. «Es gibt Ausdauer-, Kraft- und Gymnastikelemente, die beliebig kombinierbar sind.» Wie im Fitnesscenter sozusagen, einfach nicht als isolierte Übung. «Wir denken in zielgerichteten und ganzheitlichen Bewegungen, die Muskelgruppen sollen zusammenarbeiten.»

Im Training mit Shaqiri, Mehmedi und Rodriguez

Müller selber stiess vor zehn Jahren auf Crossfit, als seine Fussballkarriere einen Bruch erlitten hatte. Er stammt aus dem Zürcher Unterland, war Junior beim FC Zürich und Teil des U17-Nationalteams. «Ich trainierte mit Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi und Ricardo Rodriguez.» In die erste Auswahl des FCZ schaffte er es aber nicht. «Wäre damals nicht Urs Fischer, sondern Urs Meier Trainer gewesen, wäre ich garantiert Profi geworden.» Müller studierte Sportwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und machte sich mit seiner Firma JMT selbstständig. «Wir betreuen Kunden aus diversen Sportarten und bieten Trainings für Gruppen und Firmen an.» Liiert ist er mit einer Schötzerin, die Hochzeit musste wegen des Lockdowns verschoben werden.

Nun will Müller die junge Functional-Fitness-Bewegung fördern und auch auf Stufe Spitzensport weiterentwickeln. 2017 wurde der internationale Verband gegründet, 2019 jener in der Schweiz. Müller ist der erste Nationaltrainer, die Ambitionen sind gross, seine Athleten verfügen über Weltklasse-Potenzial. «Wir möchten bald zu Swiss Olympic und 2028 Teil der Olympischen Spiele sein.»