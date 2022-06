Orientierungsläufer aus Nid- und Obwalden überzeugen

Orientierungslauf Leonie Mathis qualifiziert sich für die Jugend-EM Am 5-Tage-OL in Neuchâtel konnten sich die Schwestern Aline und Leonie Mathis von der OLG Nidwalden+Obwalden erfolgreich in Szene setzen. 06.06.2022, 13.41 Uhr

Leonie und Aline Mathis standen im Schlussklassement auf dem Podest. Bild: PD

Aline Mathis erreichte den zweiten Platz bei den Frauen bis 20. Leonie nutzte den Sprint am letzten Tag zur Selektion für die Jugend-Europameisterschaften im Juli in Ungarn. In einem engen Rennen setzte sie sich durch und sicherte sich nicht nur Silber in der Gesamtwertung, sondern auch ihren Platz im Suisse-Team der Jugend-EM. «Mit den guten Resultaten in den vorangegangenen Selektionsläufen begann ich mir schon langsam Hoffnungen zu machen», sagte die Beckenriederin. «Ich war enorm nervös vor dem letzten Lauf. Dass ich nun an der EM mit dabei bin, ist unglaublich.»