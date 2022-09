Linksrum zum Sieg Linkshänder sind im Sport oft erfolgreicher als ihr Gegenpart – der Grund dafür ist überraschend Etwa jeder zehnte Mensch ist Linkshänder, heisst es. Im Spitzensport ist diese Quote viel höher. Weil Linkshänder (und -füsser) oft im Vorteil sind. Wir haben uns auf die Suche nach den Gründen gemacht. Und sind auf viele überraschende Geschichten zu Linkshändigkeit im Sport gestossen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Im Alltag ist er Rechtshänder, sein Erfolg beruht aber auf seiner Linkshändigkeit auf dem Tennisplatz: Rafael Nadal. Kirsty Wigglesworth/AP

Der Autor dieser Zeilen ist Rechtshänder, und wenn er einen Ball mit links werfen muss, fühlt er sich verloren und, ja: linkisch. Pech gehabt. Denn in vielen Sportarten sind Linkshänder im Vorteil. «Weil wir Linkshänder anders ticken», sagen die einen. «Weil wir stets Mangelware sind», die andern. Oder: «Weil sich der Gegner schlecht auf uns einstellen kann.»

Wir haben uns auf die Suche nach Gründen gemacht, erklären, warum Linkshänder nicht immer Linksfüsser sind, warum einige links werfen und rechts schreiben - und warum handballverrückte Väter ihre Kinder am liebsten zu Linkshändern erziehen würden.

Die Zahlen

Dass Linkshänderinnen im Sport Vorteile haben, zeigt schon der Blick auf die Zahlen. Neurowissenschafter gehen davon aus, dass gut zehn Prozent aller Menschen Linkshänder sind. Im Sport liegt die Quote höher, wie unten stehende Grafik zeigt.

Tennis/Tischtennis

Der Vorteil von Linkshändern zeigt sich in interaktiven Sportarten besonders stark - das ist seit den 1980er-Jahren wissenschaftlich belegt. Fast 30 Prozent aller Spitzenspieler im Tischtennis sind Linkshänder, ergaben Studien. Die Erklärung: Wer gegen Linkshänder antritt, muss umdenken. Aktionen, die Rechtshänder in Bedrängnis bringen, funktionieren gegen Linkshänder nicht immer. 2017 zeigte eine Studie, dass dieser Vorteil in sehr schnellen Sportarten wie Tischtennis besonders gross ist.

Mit links zum Erfolg: Der Japaner Jun Mizutani holt hier Olympiabronze in Rio 2016. How Hwee Young / EPA

Lutz Jäncke Der Neurowissenschafter, der sich mit links auskennt Einer, der sich stark mit Fragen der Links- oder Rechtshändigkeit beschäftigt, ist Lutz Jäncke, emeritierter Neurowissenschafter der Universität Zürich. Er habilitierte mit einer Schrift über «Anatomische und funktionelle Hemisphärenasymmetrien». Rund zehn Prozent der Bevölkerung geben gemäss Jäncke an, Linkshänder zu sein. «Wobei Motorik-Tests zeigen, dass es in Wahrheit wohl bis zu 14 Prozent sind.» Diese Diskrepanz hat damit zu tun, dass viele Kulturen auf Rechtshändigkeit ausgerichtet sind – oder Linkshändigkeit gar als falsch oder unanständig ansehen – oder ansahen. Auch in westlichen Ländern wurde Linkshändigkeit bis vor wenigen Jahrzehnten umgeschult. In den USA zeigte laut Jäncke eine gross angelegte Studie, dass fast 14 Prozent aller unter 40-Jährigen angeben, die linke Hand zu präferieren, bei der älteren Generation bis 90 Jahre waren es nur 6 Prozent. Neurowissenschafter Lutz Jäncke. pd Es gibt hirnanatomische Hinweise auf Links- oder Rechtshändigkeit. So ist das «Handmotorik-Areal» der rechten Gehirnhemisphäre bei Linkshändern ausgeprägter– und umgekehrt. Neurologisch ist der Körper «übers Kreuz verzahnt». Die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Seite und umgekehrt. Doch wie entsteht Linkshändigkeit? Diese Frage ist bis heute nicht im Detail beantwortet, sagt Jäncke. Vieles deute auf eine gewisse Vererbbarkeit hin. «Es wurde aber nie ein Gen identifiziert, das für die Händigkeit verantwortlich ist.»

Auch im Tennis ist dieses Phänomen bekannt, wenn auch aufgrund der langsameren Ballwechsel etwas weniger ausgeprägt - in den Top 100 der Tenniswelt ist der Anteil an Linkshänder/innen nicht viel grösser als in der Gesellschaft generell. Dennoch: Wer einem Linkshänder in die Rückhand spielen will, muss umdenken.

Bekanntes Beispiel eines Linkshänders im Tennis ist Rafael Nadal. Im Alltag ist der Spanier Rechtshänder. Dass er auf links trainiert wurde, hatte gemäss Onkel Toni Nadal keinen berechnenden Hintergrund. «Ich meinte damals schlicht, er sei Linkshänder», erklärte er kürzlich in einem Interview.

In der Geschichte des Tennis gab es immer wieder beidhändige Spieler: Solche also, die ausschliesslich und auf beiden Seiten Vorhand spielen können und so die schwieriger zu spielende Backhand umgingen. Sie gehören womöglich zu klassischen Beidhändern, auch im Alltag - «eine sehr seltene Spezies», sagt Lutz Jäncke. Der Neurowissenschafter bringt den Vergleich mit einem von ihm untersuchten Pianisten, der eingeübte Kompositionen ohne zu Überlegen auf «umgedrehten» Klaviaturen mit den tiefen Tönen rechts spielen konnte.

Die verrückteste Beidhänder-Geschichte aus dem Tennis ist jene von Giorgio de Stefani: Der Italiener machte in den 1930er-Jahren beim Weltverband den Antrag, mit zwei Schlägern spielen zu dürfen. Das wurde abgelehnt. In einen Final bei Roland Garros in Paris schaffte er es dennoch.

Derzeit kursiert das Video des beidhändigen Tennisjunioren Teodor Davidov aus den USA. Über einer Frage wird gebrütet: Wie weit kann ihn das wirklich bringen?

Fechten

«Mir wurde immer gesagt: Du hast es im Fechten soweit gebracht, weil du Linkshänder bist.» Daniel Lang war als Aktiver Olympiateilnehmer 1992 in Barcelona, ist heute Chef Leistungssport beim Fechtverband, und eben: Linkshänder. Damals habe er die Theorie nicht gemocht, «heute muss ich sagen: Ein bisschen stimmt es wohl.»

Der Effekt ist derselbe wie im Tischtennis. Auf linkshändige Fechter sind die meisten Athleten nicht eingestellt, Defensiv- wie Offensivaktionen müssen spiegelverkehrt ausgeführt werden. Auf Weltniveau seien die Fechter aber so gut ausgebildet und vielseitig, dass sie in der Regel gegen Linkshänder keine Mühe haben, sagt Lang. Den Grund dafür, dass in der Weltspitze dennoch mehr als 30 Prozent linkshändig sind, sieht Lang darin, dass sie auf ihrem Weg an die Spitze immer wieder Vorteile hatten - «und wohl auch den psychologischen Schub, sich im Vorteil zu wissen».

Linkshänderin gegen Rechtshänderin: Ein Beispiel von den Schweizer Meisterschaften 2016 in Zug. Stefan Kaiser/ Zuger Zeitung

Eishockey

Links- und Rechtshändigkeit haben nur bedingt einen Einfluss darauf, auf welcher Seite Eishockeyspieler den Schläger halten. Jäncke geht davon aus, dass die starke Hand in der Regel oben fasst, weil dort mehr Feinmotorik gefragt ist. Die Zahlen stützen diese Tendenz: 69 Prozent der National-League-Profis führen den Puck links mit der rechten Hand oben (in der Regel eher die Rechtshänder), 31 Prozent führen ihn rechts. Dass Schlägerhaltung und Händigkeit aber nicht immer korrelieren, erklärt Markus Graf, Ausbildungschef im Schweizerischen Eishockeyverband.

Einmal links, einmal rechts: Timothy Kast (Bern) und Yannick Weber (ZSC) kreuzen die Schläger. Claudio De Capitani/freshfocus

Kinder werden in den ersten Trainings denn auch nicht gefragt, ob sie Links- oder Rechtshänder sind. Graf sagt:

«Die Stockhaltung ergibt sich aus den natürlichen motorischen Präferenzen der Kinder. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn ein Kind erstmals einen Besen zur Hand nimmt.»

In der Regel wüssten die Kleinen von Beginn weg, welche Seite sie bevorzugen. Eishockeyspieler, die den Schläger auf der rechten Seite halten, sind also in der Unterzahl. Und haben deshalb wiederum Vorteile. «Jedes Team braucht zwingend eine gewisse Anzahl dieser Spieler.» Graf erwähnt vor allem die Powerplay-Situation, in welcher der linke Angreifer den Schläger idealerweise rechts führt. «Der Winkel für den Torschuss ist besser.» Als klassisches Beispiel, das er auch in Ausbildungen hin und wieder zeigt, bringt er jenes der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in diesem Jahr gegen Dänemark. Der passende Kommentar im Video dazu heisst:

«Moser - Meier - Malgin, was für eine Kombination!»

Fussball

Sind Linkshänder auch Linksfüsser? In den meisten Fällen ja, sagt Jäncke. Wenn es um feinmotorische Bewegungen gehe, seien Linkshänder in der Regel mit dem linken Bein stärker. Umgekehrt wählt der Rechtshänder in der Regel als Absprungbein (zum Beispiel im Basketball) automatisch das linke. Die Ausprägung der «Füssigkeit» sei aber kleiner als jene der «Händigkeit». «Viele Menschen werden sich ja ein Leben lang nicht bewusst, ob sie Links- oder Rechtsfüsser sind.» Sehr viel läuft über die «Art der Aneignung einer Bewegung». Will heissen: Aus einem Linkshänder lässt sich schwer ein Rechtshänder machen. Wer aber früh den linken Fuss benutzt, zum Beispiel im Fussball, kann trotz Rechtshändigkeit zum Linksfüsser werden. Stärker noch zeigt sich diese «kleinere Ausprägung der Füssigkeit» im Snowboard oder der Leichtathletik (siehe unten).

Peter Zeidler, Trainer des FC St. Gallen, erklärt zum Beispiel, dass mehrere Linksfüsser in seinem Team gleichzeitig Rechtshänder sind, wie zum Beispiel Jordi Quintillà oder Matej Maglica . Sportchef Alain Sutter, ehemaliger Schweizer Internationaler und Bayern-Spieler, sei wohl der einzige Linksfüsser im Verein, der auch links schreibe.

Linksfuss Alain Sutter, hier im WM-Spiel 1994 gegen Rumänien. Str / KEYSTONE

Linksfüsser sind im Fussball im Vorteil. Weil sie Mangelware sind und «jedes Team vier, fünf Linksfüsser braucht», wie Zeidler sagt, der Linksfüssigkeit einst in der Trainerausbildung zu seinem Studienobjekt gemacht hat.

Peter Zeidler: «Jedes Team braucht vier, fünf Linksfüsser.» Reto Martin

Er liess Fussballer über längere Zeit mit dem schwachen Fuss trainieren - und machte eine Erfahrung, die in der Wissenschaft bekannt ist: Die Fussballer waren danach in spezifischen Übungen nicht nur mit dem schwächeren Fuss besser, sondern auch mit dem starken. Jäncke liefert den wissenschaftlichen Hintergrund:

«Wer die subdominante Seite trainiert, stimuliert die Handmotor-Areale der gegenüberliegenden Hirnhemisphäre. Umgekehrt funktioniert das nicht.»

Will heissen: Wer seine schwache Hand trainiert, trainiert gleichzeitig die starke. Wer die starke Seite trainiert, trainiert alleine die starke Seite. In vielen Trainings wird dieser Effekt heute angewendet.

Auch im Fussball gilt: Der Linksfüsser macht für den Gegner überraschendere Bewegungen. Zudem sind, als eines von vielen Beispielen, Linksfüsser auf der linken Seite eher fähig, im Lauf eine genaue Flanke zu schlagen. Wobei Zeidler hier relativiert.

«Oft will man ja vom Flügelspieler nicht den Lauf runter zur Eckfahne sehen, sondern Zug nach innen.»

Als Beispiel bringt er Arjen Robben, der als Linksfuss auf der rechten Seite spielte und dessen Drang zur Mitte nur schlecht verteidigt werden konnte. Sein Klassiker-Tor sah jeweils so aus:

Immer mehr Fussballer bezeichnen sich als beidfüssig. An der EM 2021 waren gemäss der Webseite «transfermarkt.ch» 9 Prozent aller 600 Spieler beidfüssig gemeldet, in der Super League sind es 1,5 Prozent. Dieser Ritterschlag wird etwas zu oft verwendet, findet Zeidler. Zwar werde in der Ausbildung auf Beidfüssigkeit Wert gelegt - in seinem Team erwähnt Zeidler etwa Christian Witzig, den Rechtsfüsser, der fast auch als Linksfüsser durchgehen würde. Wahre Beidfüsser, die links und rechts Penaltys treten wie seinerzeit Andy Brehme, gebe es seiner Meinung nach aber sehr viel seltener.

Oft wird Linksfüssern eine Genialität und grössere Kreativität zugeschrieben, festgemacht wird das an Spielern wie Diego Armando Maradona oder Lionel Messi. Solche Zuschreibungen seien wissenschaftlich nicht haltbar, sagt Jäncke. Auch die Idee, dass Linkshänder ein besseres Raumgefühl haben, sei wissenschaftlich nicht erhärtet. Aber ja: Vielleicht werden Linksfüsser durch Spezialbehandlung im Fussball anders sozialisiert - und ticken darum anders. Siehe Fechten.

Apropos Maradona, und apropos Beidfüssigkeit: «Konnte er überhaupt etwas mit rechts?», fragt sich Zeidler. Bei Maradonas Jahrhundertsolo an der WM 1986 gegen England jedenfalls berührte er den Ball kein einziges Mal mit rechts.

Golf

Auch im Golf spielen Linkshänder andersherum, schwingen den Schläger in der Regel links vom Körper. Jäncke bringt hier ein weiteres spannendes Beispiel: Hat sich ein Golfer beim Schlag einen Fehler angewöhnt, den er nicht mehr los wird, machen gute Trainer den Handwechsel.

«Sie bauen den Schlag auf der schwächeren Seite noch einmal neu auf und brechen so die Muster auf der starken Seite wieder auf.»

Ohnehin empfiehlt Jäncke, auch im Alltag immer wieder die schwächere Seite zu üben. Weil Bewegungen so bewusster gemacht werden.

Handball

In fast keiner anderen Sportart sind Linkshänder solche Mangelware wie im Handball. «Wäre ich Rechtshänder, hätte ich es schwieriger gehabt», sagt Zoltan Cordas, Trainer beim TSV St.Otmar - und ehemaliger Rückraumspieler in der serbischen und später österreichischen Auswahl. Die Wichtigkeit von Linkshändern ist besonders mit Blick auf rechte Flügelspieler einleuchtend, «das ist schlichte Geometrie», so Cordas.

Er gestikuliert auch mit links: St.Otmar-Trainer Zoltan Cordas. Tobias Garcia

Beim Sprung von der rechten Angriffsseite in den Kreisraum ist der Winkel zum Tor für Linkshänder schlicht viel grösser - und damit vielversprechender. Doch auch der rechte Rückraum wird in der Regel mit Linkshändern besetzt, so wie es einst Cordas tat, weil sie «mit der Wurfhand viel mehr Druck auf die Mitte ausüben». Dazu kommt: Auch linkshändige Kreisläufer sind kein Nachteil, weil sie für Verteidiger und Torhüter ungewohnte Bewegungsabläufe zeigen. Cordas geht davon aus, dass fast ein Drittel einer Mannschaft aus Linkshändern besteht, im Weltklassehandball kam eine Expertenschätzung kürzlich auf gegen 25 Prozent. Cordas sagt:

«Mindestens vier pro Team müssen es aber sein.»

Cordas kann sich an ein Spiel erinnern vergangene Saison gegen Bern, als alle seine Linkshänder ausfielen, teils wegen Corona.

«Auf dem Flügel spielte ein Rechtshänder. Ich glaube, er traf nicht ein einziges Mal.»

Und der Fluss bei Ballstaffetten vor der Abwehr sei nur mehr in eine Richtung flüssig gewesen: von links nach rechts. «Umgekehrt stotterte es.»

Cordas erinnert sich an Radivoje Krivokapic, einen jugoslawischen Nationalspieler der 1970er-Jahre, der sich den rechten Arm brach und in der Rehabilitationszeit auf Linkshändigkeit umstellte. «Eine absolute Ausnahme», sagt Cordas. Viele handballfanatische Väter hätten gerne, wenn ihre Kinder Linkshänder wären und Cordas kennt Beispiele, wie die Kinder dazu getrimmt werden sollten. «Doch die liebe Natur können wir nicht überlisten.» Wobei, als Gegenbeweis quasi gilt er selbst: Er selber schreibt mit rechts, weil er dazu getrimmt wurde («Sie banden mir in der Schule die linke Hand an den Körper.»). Im Handball aber lebte er seine Linkshändigkeit von Beginn weg aus.

Was er sich sicher ist: Linkshänder würden im Handball schon in frühen Jahren eine Spezialbehandlung erhalten, seien vielleicht auch deshalb etwas andere Typen. Langezeit seien die Linkshänder schlechte Defensivspieler gewesen, «weil man sie vor allem für den Angriff brauchte». Mit der Tendenz im Handball, dass aufgrund des schneller werdenden Spiels zwischen Angriffs- und Verteidigungsspiel nicht mehr so oft gewechselt werde, habe diese Tatsache aber abgenommen.

Snowboard

Beim Snowboarden, Surfen oder Skateboarden zeigt sich, dass der Zusammenhang mit Linkshändigkeit nur klein ist. Im Snowboardweltcup liegt das Verhältnis zwischen jenen, die den linken Fuss vorne hinstellen (regular) und allen andern (goofy) bei 70 zu 30. Jäncke sagt: «In der Tendenz dürften Rechtshänder den linken Fuss vorne haben, weil dieser für sie oft das Standbein ist.» Vieles beruhe da aber auf Zufall. Die Tendenz, dass mehr «regular» boarden, spiegelt sich schon in ebendiesem Begriff wider. Woher das Wort «goofy» kommt? Weil für die meisten diese Art etwas «doof», also «goofy» aussieht. Dies die eine Theorie. Die zweite tönt schöner: 1937 produzierte Disney den Trickfilm «Hawaiian Holiday», bei dem sich Goofy im Surfen versucht. Als er es mit dem Ausruf «I made it!» endlich schafft, steht das rechte Bein vorne.

Leichtathletik

Linkshändige Speerwerferinnen oder Kugelstösser sind verhältnismässig nicht übervertreten, sagen Experten. Auffallend ist, dass im Hürdensprint keine Seite deutlich bevorzugt wird, die Linksfüssigkeit also kaum Einfluss haben dürfte auf die Art, wie die Hürde übersprungen wird. Über 400 m Hürden ist sogar eine Beidseitigkeit vonnöten, da die Hindernisse dort je nach variierender Schrittzahl unterschiedlich übersprungen werden. Im Hochsprung hingegen bevorzugt eine klare Mehrheit das linke Sprungbein (was tendenziell Rechtshänder tun).

Eine interessante Geschichte dazu erzählt René Wyler, Trainer von Zehnkämpfer Simon Ehammer. Niklas Kaul, der Ehammer an der EM in der letzten Disziplin noch die Goldmedaille wegschnappte, läuft im Hochsprung in der Regel von links an, musste wegen einer Fussverletzung aber umstellen, was ihm schnell sehr gut gelang. «Ein Zeichen für die Vielseitigkeit der Zehnkämpfer», sagt Wyler.

Niklas Kaul: Von welcher Seite sprang er ab? Der Deutsche macht beidseitig hohe Sprünge. Matthias Schrader/AP

Zu guter Letzt: Auch im Basketball profitieren Linkshänder vom Überraschungseffekt. Hier der Tscheche Patrik Auda aktuell an der FIBA-EM gegen Polen. Martin Divisek / EPA

