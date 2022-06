Littau besiegt Altdorf im IFV-Cupfinal

Fussball Littaus «Mister Cup» schlägt wieder zu Der FC Littau gewinnt in Altdorf mit 2:1 und verteidigt seinen Innerschweizer IFV-Cupsieg. Sogar Spiderman ist begeistert. Stephan Santschi 06.06.2022, 14.38 Uhr

Die Littauer mit ihrem «Team-Spiderman» feiern ausgelassen. Bilder: Urs Hanhart

Der Pokal war mit einem Schloss gesichert, darunter stand: «De Chöbu bliebt z’Littau.» Mit diesem Transparent machte die Anhängerschaft der Gäste schon vor dem Final klar, dass sich der Vorjahres-Erfolg wiederholen sollte. 1:0 gewann Littau damals in Sins und holte sich den Sieg im Innerschweizer Fussball-Cup. Und tatsächlich: Auch am Samstag avancierten die Luzerner zum Partycrasher: Auf der Schützenmatte in Altdorf vor über 900 Fans verteidigte Littau den Titel erfolgreich, bezwang den Gastgeber im Zweitliga-Duell mit 2:1. «Grossartig», schwärmte Trainer David Andreoli.

Wenige Meter neben ihm amüsierte sich das Team, die Goldmedaillen um den Hals und Spiderman in der Mitte. Im Kostüm der Actionfigur und mit einer Zigarre im Mund tanzte Ersatzgoalie Fabio Fries und zauberte auch den enttäuschten Urnern ein Schmunzeln auf die Lippen.

Simon Britschgi, wieder Mann des Spiels

«Die Mannschaft ist stark auf dem Platz, aber auch beim Feiern und in der Garderobe», erklärte Andreoli. «Fabio ist unser wichtigster Mann, mit solchen überraschenden Aktionen sorgt er immer wieder für eine spezielle Stimmung», bemerkte der linke Flügel Simon Britschgi.

Für die enttäuschten Altdorfer blieb nur die Silbermedaille.

Auch der König der Netze konnte indes nicht verhindern, dass der Ball früh in den eigenen Maschen zappelte. Kaum hatte die Schattdorfer Olympia-Triathletin Jolanda Annen den Anstoss zelebriert, profitierte Manuel Ruhstaller von einer misslungenen Abwehraktion und brachte Altdorf in Führung. «Besser jetzt als am Schluss», lautete das Motto auf Littaus Bank, besser wurde es vorerst aber nicht. Die Nummer drei der 2. Liga hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte die Nervosität aber nicht kaschieren. Altdorf, in der Meisterschaft auf Rang neun klassiert, brachte den Gegner arg ins Schwitzen. Für die Wende sorgte nicht Spiderman, sondern Littaus «Mister Cup» mit seinen technischen Superkräften. Simon Britschgi, der bereits den Cupfinal in Sins entschieden hatte, traf nach 44 Minuten von der Strafraumecke präzis ins hintere, obere Eck. Und als eine Stunde gespielt war, luchste er einem Gegenspieler den Ball ab und bediente mit einem Querpass Luca Baumann, der zum Sieg einschob. «Es war mega heiss. Ich bin einfach froh, der Mannschaft etwas schenken zu können», kommentierte Britschgi erleichtert. Die Nummer zehn trägt er in Anlehnung an seinen Götti Thomas Wyss, dem langjährigen Spieler des FC Luzern.

Nickligkeiten und dreimal Nickel

Danach wurde es emotionaler, gereizter, die Nickligkeiten nahmen zu. Apropos Nickel: Gleich drei Brüder standen im Einsatz, Dario Nickel für Littau, Fabian und Tobias bei Altdorf. «Dass einer aus der Familie gewinnen würde, war klar. Mir wäre es aber lieber gewesen, wenn es zwei gewesen wären», befand Fabian Nickel, der an diesem Tag den 29. Geburtstag feierte. Kurz nach der Pause wurde sein Freistoss an die Latte gelenkt – wer weiss, was bei einem erneuten Führungstreffer für Altdorf möglich gewesen wäre. Ein Abendessen mit seiner Frau und der kleinen Tochter tröstete ihn anschliessend aber über den verpassten Titelgewinn hinweg.

Der einzige Wermutstropfen für Littau war die rote Karte für Trainer Andreoli in der hektischen Schlussphase. Bei einem nicht gepfiffenen Foul entwich ihm ein italienisches Schimpfwort. Dieses richtete er zwar nicht explizit an den Schiedsrichter, der Assistent an der Linie rannte in diesem Moment aber an ihm vorbei und rapportierte die Ausfälligkeit an seinen Chef. «Dass ein Entscheid so durchgesetzt wird, finde ich beschämend, das kratzt an meiner Ehre», bedauerte Andreoli.

Die Littauer mit dem Pokal.

Die Littauer machen sich nun Hoffnungen auf das nächste, grosse Los in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups. Im letzten Jahr gastierten die Young Boys im heimischen Ruopigen, 2100 Fans sorgten für einen Stadionrekord. «Mit meinem Stammklub in einem offiziellen Spiel gegen den FC Luzern anzutreten, wäre mein Nonplusultra», sagte Andreoli, der 2006 als Spieler mit Luzern in die Super League aufstieg. «Und wenn es nicht der FCL ist, dann wünsche ich mir nach YB wieder den Meister», ergänzte Simon Britschgi: «den FC Zürich.»

Altdorf – Littau 1:2 (1:1)

Schützenmatte. – 928 Zuschauer. – SR Latifi. – Tore: 1. Ruhstaller 1:0. 44. Simon Britschgi 1:1. 60. Luca Baumann 1:2. – Altdorf: Stutz; Gryshchenko, Pavic, Zgraggen, Philipp Zurfluh; Ilicic (62. Christen), Fabian Nickel, Tobias Nickel, Ruhstaller (82. Gnos); Tresch (70. Markus Zurfluh), Herger (82. Cil). – Littau: Hefti; Mamo, Nicola Baumann, Gilli, Dario Nickel; Hostettler (55. Nevistic), Wyss, Dominic Britschgi, Simon Britschgi; Luca Baumann (75. Zharku), De Jesus (55. Volpe). – Bemerkungen: 48. Freistoss von Fabian Nickel an Latte gelenkt. 90. Platzverweis für Littau-Trainer Andreoli (Schiedsrichter-Beleidigung).