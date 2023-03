Mathias Flückiger über seine Dopingsperre

Live-Ticker der Pressekonferenz Dopingopfer oder Dopingtäter? Mathias Flückiger sagt: «Hatte das erste Mal in meinem Leben absolut keine Hoffnung mehr» Der 34-jährige Berner startet Mitte März in Gränichen zum ersten Mal seit der Aufhebung der provisorischen Sperre wieder an einem Rennen in der Schweiz. Nun äussert er sich persönlich zu seiner Situation, den vergangenen sechs Monaten und seinen Plänen für die Zukunft. Rainer Sommerhalder Aktualisiert 02.03.2023, 11.55 Uhr

Mathias Flückiger. Keystone

Spuren der anabolen Substanz Zeranol in seiner Dopingprobe anlässlich der Schweizer Meisterschaft im Juni 2022 bedeuteten für Mathias Flückiger den Beginn einer psychisch zermürbenden Leidenszeit. Im August wurde er über den Befund informiert und einen Tag vor dem geplanten Start an der EM in München provisorisch gesperrt. Am 17. Dezember wurde diese Sperre aufgehoben. Ausgestanden ist der Fall für ihn dadurch allerdings noch nicht. Zum ersten Mal seit August 2022 spricht der Beschuldigte selbst. Was hat er uns zu sagen?