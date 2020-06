Reto Brunner aus Ruswil richtet sein Leben nach dem FC Liverpool: «Für unsere Reds geben wir alles» Der Ruswiler Reto Brunner (39) ist ein leidenschaftlicher Fan des FC Liverpool. Als das Team von Jürgen Klopp den Meistertitel seit 1990 gewann, schmückte er das Treppenhaus. Stephan Santschi 30.06.2020, 05.00 Uhr

Nein, so hatte sich das Reto Brunner nicht vorgestellt. Am letzten Donnerstag gewann der FC Liverpool erstmals seit 30 Jahren wieder die englische Premier League. Er selber sass in diesem historischen Moment aber nicht etwa auf der Tribüne der Anfield Road und feierte seinen Herzensklub, sondern verfolgte im Luzerner Anfield Pub mit einer Handvoll Kollegen am TV-Bildschirm, wie Manchester City bei Chelsea 1:2 verlor und Liverpool vorzeitig zum Meister machte. «Die Ambiance war trostlos. Hauptsache aber ist, dass wir den Meistertitel in Coronazeiten nun auch mathematisch gesichert haben», sagt der 39-jährige Ruswiler. Für Stimmung sorgte er frühmorgens nach seiner Heimkehr, als er das Treppenhaus in seine selber hergestellten Banner kleidete.

Reto Brunner mit Mohamed Salah, 2017 in Tegernsee. Reto Brunner vor einem Gemälde mit Trainer Jürgen Klopp in Liverpool im Jahr 2019. Reto Brunner mit Liverpool-Legende Steven Gerard 2005 in Bad Ragaz. Reto Brunner feiert im Anfield Pub in Luzern den Meistertitel von Liverpool. Reto Brunner mit Jordan Henderson 2017 in Tegernsee. Reto Brunner mit Trent Alexander-Arnold 2017 in Tegernsee. Reto Brunner (rechts) mit seinem Bruder und Steven Gerrard 2008 in Interlaken.

Reto Brunner ist ein grosser Supporter des FC Liverpool, wer ihn kennt, assoziiert den Fussballklub aus dem Nordwesten Englands mit ihm. Begonnen habe alles mit einem Sprachaufenthalt in England im Jahr 2001, als ihm sein walisischer Gastvater die Reds näher brachte. Seither nahm seine Leidenschaft stetig zu. Kaum ein Spiel verpasst er, 10 bis 15 Mal pro Saison sieht er sie live im Stadion. Rund 100 Stück umfasst seine Trikot-Sammlung, teilweise mit Unterschriften der Stars aufgewertet. Liverpool-Legende Steven Gerrard ist zu seinem Idol geworden. Die Schlaflieder für seine Kinder sind Songs des FC Liverpool. «Der Familienalltag ist nach den Terminen des FC Liverpool ausgerichtet, ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das nicht möglich», sagt der Vater von zwei Töchtern (5- und 2-jährig) und betont:

«Familie und Gesundheit sind das wichtigste. Nur ein Millimeter dahinter kommt aber der FC Liverpool.»

Wird er ab und zu als Verrückter bezeichnet? «Ja, öfters. Aber im positiven Sinn.»

Unglaubliche und tieftraurige Momente

Wenn er seine Hingabe erklären soll, tut sich Reto Brunner, der in der Luzerner Stiftung La Capriola als Lehrlingsausbildner arbeitet, etwas schwer. «Ich lebe sie einfach Tag für Tag.» Das Vereinsmotto «you’ll never walk alone» sei zu seinem Lebensmotto geworden, «für unsere Reds geben wir alles, was wir haben». Andere Menschen hätten zum Beispiel eine Passion für Musik, «mit dem Unterschied, dass wir von Zeit zu Zeit halt völlig austicken», erzählt er und lacht. Zentral sei das Gemeinschaftsgefühl. «Als Fan geht man mit anderen durch Hochs und Tiefs.» Unglaubliche Momente, wie der 4:0-Heimsieg gegen Barcelona 2019 wechseln sich ab mit tieftraurigen, wie 2018 in Kiew nach dem verlorenen Champions-League-Final.

Und nun also der erste Meistertitel seit 1990. «Manchester City hat qualitativ wohl das bessere Kader. Liverpool hingegen zeichnet sich durch den Teamspirit und die von Trainer Jürgen Klopp ausgestrahlte, bodenständige Menschlichkeit aus, ganz im Sinne von Bill Shankly» – der Trainer-Ikone aus den Sechziger und Siebzigerjahren. Apropos Gemeinschaftsgefühl: Vor ein paar Jahren hat Brunner mit etwa 15 Kollegen die Luzerner Supporter-Vereinigung «Swiss Kopites» ins Leben gerufen. Sie alle sind wegen seines Beziehungsnetzes auch Mitglieder im offiziellen Liverpool-Fanclub in Liechtenstein, der Liechtenstein Reds, wo Brunner im Vorstand ist. Das ist von Bedeutung, weil eine Mitgliedschaft in einem offiziellen Fanclub als Voraussetzung gilt, um die Chance auf ein Kontingent an Eintrittskarten im Anfield zu erhalten.

Grillevent mit Familie und Fussball

Reto Brunner und seine Kollegen sehnen nun die Aufhebung der viral bedingten Zuschauersperre herbei, um wieder die Stadionatmosphäre zu erleben. «Schade, wir hätten für jedes Liverpool-Spiel in dieser Saison noch Tickets gehabt», sagt Brunner. Das Spiel bei Manchester City am Donnerstag werden sie sich im Anfield Pub in Luzern anschauen, am Sonntag, im Rahmen des Heimspiels gegen Aston Villa, ist ein Grillevent mit den Familien geplant. «Papa! Ball!», sage seine kleine Tochter Laila jeweils, wenn sie auf einem Trikot den Vogel «Liverbird», Liverpools Symbol, erkenne. «Wir alle gehören zur roten Familie, we’ll never walk alone.»