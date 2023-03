Livestream: Kommen wegen Fangewalt nun personalisierte Tickets?

Livestream Jetzt live: Kommen wegen der Fangewalt nun personalisierte Tickets in der Super League? Fussballvertreter und Behörden präsentieren heute Massnahmen zur Vermeidung von Gewalt im Umfeld von Fussballspielen der Super League. 13.03.2023, 15.54 Uhr

Die Medienkonferenz im Livestream:

Darum geht es: Seit Jahren wird über die Einführung von personalisierten Tickets diskutiert. Zuletzt ist die Debatte im Herbst 2021 aufgeflammt. Zuvor hatten Anhänger des FC Zürich beim Stadtderby gegen GC die gegnerischen Fans mit Pyros beworfen. In der Folge forderte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren einstimmig die Einführung von personalisierten Tickets. Dagegen wehrten sich die Schweizer Fussballklubs. Sie bezweifeln, dass personalisierte Tickets im Kampf gegen die Fangewalt etwas bringen - und sie befürchten, dass die Fans wegbleiben könnten. Schliesslich einigten sich Behörden und Klubs im Juni 2022 darauf, in einem gemeinsamen Projekt die Voraussetzungen zur Einführung der personalisierten Tickets zu klären. Von der ursprünglich von den Justiz- und Polizeidirektoren geplanten Einführung auf die Saison 2022/23 war da längst nicht mehr die Rede. (dow)

Fussballvertreter und Behörden haben am Montag die Ergebnisse einer Projektgruppe diskutiert und über das weitere Vorgehen entschieden. Man habe eine Reihe weiterer möglicher Massnahmen evaluiert, um Fanausschreitungen zu minimieren, hiess es an der Medienkonferenz. Auch wurde die Verhältnismässigkeit überprüft. Dabei erachtet das Projektteam «deeskalierende und kooperative Ansätze» für erfolgversprechend.

Reto Nause, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie in Bern, sprach dabei von einem Kaskaden-Modell. Dieses beinhaltet die schrittweise Ergreifung strenger Massnahmen. Dabei gilt die Einführung von personalisierten Tickets als letztmögliche und massive Massnahme, wenn zuvor die milderen Massnahmen keine Verbesserung der Sicherheitslage gebracht haben. So erhofft man sich, die rechtlich geboten Verhältnismässigkeit zu wahren, Transparenz zu schaffen und die Fans in die Mitverantwortung zu nehmen. (pin)

Folgt mehr ...