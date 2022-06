Städtlibeach in Sursee macht grossen Spass

Beachvolleyball in Sursee Lokales Duo bleibt unter den Erwartungen, hat aber dennoch grossen Spass Reto Willimann und Luca Amrein sind mit dem VBC Sursee in die NLB aufgestiegen. Beim Städtlibeach läuft es ihnen nicht nach Wunsch. Michael Wyss 20.06.2022, 16.08 Uhr

Luca Amrein (links) und Reto Willimann spielen gerne in der Altstadt von Sursee. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 18. Juni 2022)

Reto Willimann kommt ins Schwärmen, wenn er von Beachvolleyball spricht. «Das ist Ferienstimmung pur. Sand, Sonne, Musik und das ganze Drumherum sind einfach lässig und eine coole Sache. Gerade hier im Städtli in Sursee mit der Altstadt-Kulisse und dem Publikum ist es speziell», sagte der 31-jährige Oberkircher (192 cm). Zusammen mit dem 22-jährigen Surseer Luca Amrein (193 cm) bildete er ein Beach-Duo, das auf der ambitionierten Stufe A2 beim sehr gut besetzten Turnier am Start war. Amrein meinte:

«Das Städtlibeach in Sursee ist ein Erlebnis. Wir kennen viele Personen und freuen uns jeweils auf diesen Anlass. Die Beachvolleyballfamilie trifft sich hier.»

Die beiden Luzerner spielen seit vier Jahren im Beachvolleyball zusammen und erreichten unter anderem schon dreimal den A2-Halbfinal in Sursee. Doch dieses Jahr blieb das Duo unter den Erwartungen und musste sich mit dem 7. Rang begnügen. «Zufrieden sind wir nicht. Wir wollten mehr nach drei Halbfinalqualifikationen», zeigte sich Willimann enttäuscht.

Einladung zum Exhibition-Game

Luca Amrein und Reto Willimann verstehen sich im Sand normalerweise ausgezeichnet. Amrein sagt über Willimann:

«Wir ergänzen uns sehr gut. Ich kann viel von Reto profitieren, gerade was das Mentale betrifft, spielte er doch einige Jahre NLA-Volleyball.»

Und was sagt Willimann über seinen Kollegen? «Luca ist jung, dynamisch, zielorientiert und sehr fokussiert. Es macht Spass, mit ihm zu spielen.»

Erfolgreich sind die beiden Kumpels, die auch in der Freizeit viel gemeinsam unternehmen, im Indoor-Volleyball unterwegs. Sie feierten im März mit dem VBC Sursee den Aufstieg in die Nationalliga B. Willimann: «Wir sind alles Spieler aus der Region Sursee, eine verschworene Truppe. Unser Teamgeist hat diesen Erfolg erst möglich gemacht.»

Beim Städtlibeach in Sursee wurden sie am Freitagabend zum Exhibition-Game eingeladen. Die Surentaler spielten als Lokalmatadoren gegen die aus dem Kanton Bern stammenden und schweizweit bekannten Mirco Gerson (17. Rang an Olympia 2021 im Beachvolleyball) und Jonas Stadelmann. Willimann und Amrein verloren knapp, das Resultat war aber sekundär. «Dieses Spiel gegen die früheren Topvolleyballer, welches vor vollen Rängen stattfand, war für uns ein Highlight», freute sich Willimann.

Organisiert wurde das beliebte und weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannte Städtlibeach vom Beachvolleyballclub Sursee. Die Helferinnen und Helfer wurden in Zusammenarbeit mit dem VBC Sursee rekrutiert.

Volleyball ist wichtiger Lebensinhalt

Luca Amrein, der als Softwareentwickler arbeitet und Wirtschaftsinformatik studiert, spielt seit der Primarschule Volleyball. «Es ist eine Bereicherung in meinem Leben.» Willimann, der Sportwissenschaft studierte und seine berufliche Zukunft offen lässt, hat erst mit 18 Jahren die Leidenschaft zum Volleyball entdeckt.

«Wenn ich nicht mehr Volleyball spielen könnte, würde mir etwas fehlen. Ich betreibe diesen Sport nun auch schon seit 13 Jahren.»

Das Duo, das im Jahr bis zu 13 Turniere auf A1- bis A3-Niveau (höchste nationale Turnierserie in der Schweiz) bestreitet, ist schweizweit aktuell auf Rang 13 klassiert.

Ranglisten: volleyball.ch