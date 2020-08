Lokalmatador Lukas Schmid siegt beim Berglauf von Malters nach Mösere nach packendem Finish Lukas Schmid und Lisa Gubler gewinnen beim Berglauf zur Mösere-Hütte ob Schwarzenberg. Zufrieden ist auch der OK-Präsident. Josef Lustenberger 24.08.2020, 15.36 Uhr

Lukas Schmid triumphierte beim Berglauf Malters – Mösere. PD

Der Skiclub Malters hat wegen Corona entschieden, den diesjährigen Berglauf Malters–Mösere in einer Light-Variante durchzuführen. Trotzdem starteten am Sonntagmorgen knapp 100 Läufer in Malters – mit dem Ziel Mösere-Hütte oberhalb Schwarzenberg. Bei ausgezeichneten Wetter- und Laufbedingungen siegte Lukas Schmid aus Malters bei den Männern sowie Lisa Gubler aus Uster bei den Frauen.