Porträt Flügelspieler Luca Frey vom FC Schötz: «Das Sieger-Gen ist in unseren Köpfen» Der neu aufgestellte FC Schötz startet morgen (16.00 Uhr) in Baden in die neue Saison. Flügelspieler Luca Frey ist zurück an alter Wirkungsstätte. Simon Wespi 14.08.2020, 05.00 Uhr

Lange war sie. Die Fussball-Pause im Amateurfussball. An diesem Wochenende nimmt die 1. Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. «Für jemanden der gerne viel Sport macht, war es eine schwierige Zeit», sagt Luca Frey. Der Flügelspieler des FC Schötz ist heiss auf den Meisterschaftsstart. Seit sechs Wochen sind die Fussballer des FCS wieder im Mannschaftstraining. «Ich freue mich jedes Mal auf die Jungs. Wir haben viel Spass zusammen», freut sich Frey. Die Motivation sei nicht vergleichbar mit einem individuellen Training. Die meisten Spieler hatten sich zu Hause mit Krafttraining fit gehalten, oder drehten eine Joggingrunde.

Flügelspieler Luca Frey vom FC Schötz: «Jeder Gegner wird es gegen uns schwer haben.» Bild: Pius Amrein (11. August 2020)

Schötz hat nun einen grossen Umbruch hinter sich. Das Fanionteam verzeichnete gleich neun Abgänge, ebenso viele Zuzüge. Gefühlt dislozierte der halbe FC Willisau nach Schötz. Gleich fünf Spieler sowie das Trainerduo sind neu auf Wissenhusen tätig. Die Mannschaft hat an spielerischer Qualität verloren, das steht ausser Frage. In Schötz will man künftig mit jungen Spieler und jenen aus der Region agieren. Der Qualitätsverlust sei das eine, doch:

«Wir haben nun mehr Zusammenhalt im Team. Jeder geht für den anderen. Für einen Landverein wie Schötz ist dies sehr wichtig»,

erklärt der 23-Jährige. Die Zuschauer können sich mit dem Club identifizieren.

Datenanalyse und Trainings mit der Drohne

Luca Frey ist Schötzer durch und durch. Er durchlief den gesamten Juniorenbereich, spielte schon früh in der 2. Mannschaft und schaffte schliesslich den Sprung ins Erstligateam. Frey war rechter Verteidiger. «Ich habe meinen Platz gehabt und auch meine Spielminuten bekommen. Ich wollte jedoch offensiver spielen.» Da die Konkurrenz in der Offensive damals zu gross war, schaute sich Frey nach einem anderen Verein um. Fündig wurde er in Willisau. Er suchte den Kontakt zu Trainer Roger Felber, den er bereits aus vergangenen Tage in Schötz kannte. Die Ausleihe habe sich ausbezahlt. «In Willisau habe ich jeden Match gespielt. Meist am Flügel oder auf der 10», freut sich Frey. Bereits im Winter holte ihn Schötz wieder zurück.

Gecoacht wird die Erstliga-Truppe nun vom Duo Roger Felber und Reto Purtschert. Frey kennt die beiden natürlich bestens. «Mit ihnen zu arbeiten macht riesen Spass.» Das Trainerteam betreibe einen grossen Aufwand. So werden beispielsweise die Spieler mit einem Chip ausgestattet, der diverse Messungen vornimmt. «Eine richtige Datenanalyse, wie man sie aus der Bundesliga kennt», sagt Frey. Auch werden Trainings mit der Drohne gefilmt. «Wir können dann sogleich in der Kabine die Spielsituationen analysieren», sagt Frey. «Reto ist fussballverrückt, im positiven Sinne.» Auch auf diesem Niveau sei das die Zukunft, vermittelt das Trainerduo dem Team. Die Jungs seien angetan. «Die Jungs sind willig und sehr motiviert», freut er sich.

Luca Frey hat das KV abgeschlossen und arbeitete mehrere Jahre im Innendienst. Nun ist er als Versicherungsberater in Sursee tätig. Mit Kursen in Lausanne bildet er sich weiter. Trainiert wird drei Mal in der Woche. «In der Vorbereitung waren es Einheiten die durchaus zwei Stunden oder länger dauerten», sagt Frey, der sich in Schötz eine Wohnung mit seinem Bruder teilt.

Nach 75 Minuten einen Gang hochschalten

Das traditionelle Vorbereitungsturnier wurde gewonnen, bis auf die Partie gegen die Kickers konnten sämtlich Testspiele siegreich gestaltet werden und dank einem 4-1-Sieg gegen Buochs steht Schötz in der ersten Hauptrunde im Schweizer Cup. «Wir sind physisch bereit. Jeder fühlt sich fit. Nach 75 Minuten brechen wir nicht ein», freut sich Frey. Das Trainerduo spreche oft von der YB-Viertelstunde. «Während andere Mannschaften einbrechen, versuchen wir einen Gang raufzuschalten.»

Auf dem Matchblatt vom Cup-Spiel in Buochs suchte man Frey vergeblich. «Ich habe vor zwei Wochen im Training einen Schlag bekommen und einen Bluterguss erlitten. Dabei hat sich die Flüssigkeit angestaut», erklärt der FCS-Flügelspieler. Seit Dienstag ist er wieder im Mannschaftstraining.

Angesprochen auf die Ziele in Schötz, meint Frey: «Wir sind eine neue Mannschaft. Das benötigt Zeit. Im vorderen Mittelfeld mitspielen wäre jedoch toll.» Mit diesem Team und Staff sei dies möglich. Die Ausgangslage auf Wissenhusen sei nun eine andere. Das Budget wurde reduziert, das Motto heisst nun «mehr Kampf als Klasse». Der 23-Jährige möchte künftig mehr Verantwortung für die Jungen übernehmen.

«Der Sprung von der 2. oder 3. Liga in die 1. Liga ist schwierig. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.

Ich möchte es den Jungen so einfach wie möglich machen», erklärt der Versicherungsberater.

Das erste Spiel der Meisterschaft hat es bereits in sich. Denn die Luzerner sind morgen Samstag (16 Uhr) zu Gast beim Aufstiegsanwärter Baden. Das Startprogramm ist happig. Danach folgen Wohlen, GC und Biel. «Wir müssen uns nicht verstecken. Ich sehe es nicht als Nachteil. Besser jetzt als Ende Saison gegen starke Teams spielen», meint Frey und gibt sogleich eine Kampfansage ab: «Jeder Gegner wird es gegen uns schwer haben.» Das Ziel lautet, drei Punkte in jedem Spiel. «Das Sieger-Gen ist beim Trainerteam verinnerlicht. Nun ist es auch in unseren Köpfen.»

1. Liga, Gruppe 2

1. Runde. Samstag. 16.00: Baden – Schötz, Wohlen – Buochs. – 17.00: Goldau – Solothurn. – 20.00: Bassecourt – Luzern U21, Biel-Bienne – Delémont. – Sonntag. 15.00: Zug 94 – Langenthal. – 16.00: Grasshoppers U21 – Muttenz.