Eishockey «Taxifahrer» in der NHL: Der Zuger Verteidiger Luca Sbisa hofft bei Nashville auf Einsatzzeit Der Zuger Luca Sbisa sucht mit 31 Jahren das sportliche Glück in der NHL. Aktuell gehört er in Nashville zu einer Reservistentruppe, der sogenannten «Taxi Squad». Nicola Berger 10.02.2021, 15.30 Uhr

«Manchmal muss ich mich kneifen, weil ich es fast nicht glauben kann. Doch dann gehe ich mit meinem Hund spazieren und erwische mich, wie ich grinsen muss: Wir stehen im Final. Wow.» Es war im Mai 2018 als Luca Sbisa im Gespräch mit dieser Zeitung diese Worte sprach.

Luca Sbisa - im Dress der Vegas Golden Knights - grüsst einen jungen Fan. John Locher/AP (Las Vegas, 18. Mai 2018)

Inmitten der besten Saison seiner Karriere stand er mit den Vegas Golden Knights im Stanley-Cup-Final, es sah alles so verheissungsvoll aus: Die Chance, den Titel zu gewinnen. Und sich dann als strahlender Sieger vergolden zu lassen, mit einem Millionenvertrag. Doch es kam ganz anders: Sbisa spielte eine sehr schwache Finalserie, die Golden Knights unterlagen den Washington Capitals.

Und Sbisa sass lange auf der Strasse, weil sich alle nur noch an seine ungeschickten Auftritte im Final erinnerten, die Trainer, die Manager, die Fans. Die Partien gegen Washington haben Sbisa Millionen gekostet. Und seinen fixen Platz in der besten Liga der Welt.

Erst ein einziges Mal für Nashville gespielt

Der Zuger, gerade 31 geworden, tingelt seither als Reservist durch die Klubs. Im Januar ist er bei den Nashville Predators gelandet, es ist sein fünfter Klub seit 2016. Seit 2017 hat er in der Qualifikation nur noch 84 Partien bestritten – im letzten Jahr bei den Vancouver Canucks, 2016/17, waren es in einem Jahr alleine deren 82 gewesen.

Für Nashville hat Sbisa erst ein einziges Mal gespielt und sich gleich verletzt. Aktuell ist nicht klar, wann er zurückkehren kann. Immerhin hatte sich sein Trainer John Hynes durchaus freundlich zu ihm geäussert und unter anderem Sbisas Boxplay-Qualitäten gerühmt.

Reservistentruppe zur Absicherung des Kaders

Aber grundsätzlich ist Sbisa zur Ersatzkraft degradiert worden, er spielt nur, wenn andere verletzt sind. Und wenn er zum Einsatz kommt, lesen sich seine Statistiken oft wenig erbaulich. In Nashville gehört er zur «Taxi Squad», einer speziell für diese Saison gegründeten Reservistentruppe, die das Kader als Absicherung gegen mögliche Komplikationen durch die Pandemie erweitert.

Sbisa, der Taxifahrer. Rein vom Erscheinungsbild hätte man ihn sich sogar als solchen vorstellen können, vor allem dann, wenn er seinen mächtigen Schnauz trägt. Andererseits: Für einen Taxifahrer in den USA hat Sbisa ein zu freundliches Gemüt; wo käme man denn da hin, wenn Taxifahrer plötzlich nicht mehr missgelaunt hinter dem Steuer sässen und sogar lächeln würden.

Eine Rückkehr nach Europa ist ausgeschlossen

Einen solchen Nebenverdienst hat Sbisa ohnehin nicht nötig. Denn so selten er auf dem Eis gefragt ist, derzeit: Ganz lässt er sich nicht vom Karussell abwerfen – aktuell bestreitet er seine zwölfte NHL-Saison. Kein Schweizer ist länger in Nordamerika, und inzwischen hat er mehr als 22 Millionen Dollar eingenommen. Die USA sind sein Lebensmittelpunkt geworden, er hat eine Familie gegründet und verbringt die Sommer in Kalifornien. Eine Rückkehr nach Europa hat er immer ausgeschlossen.

Seit 2016 spielte Sbisa bei fünf Klubs, unter anderem bei den Vancouver Canucks. Jeff Vinnick/Getty

Die Frage ist, ob er auch sportlich noch einmal das Glück finden kann. Mit seiner Physis und Spielanlage wirkt Sbisa manchmal wie ein Relikt der alten NHL, in der Härte mindestens so wichtig war wie Talent. Doch die Liga hat sich gewandelt, sie ist teuflisch schnell geworden. Es kann darum sein, dass Nashville bereits seine letzte Chance ist.

Bei den Predators ist Sbisa auf Roman Josi getroffen – der beste Schweizer Eishockey-Profi der Geschichte. Josi sagt: «Wir kennen uns schon ewig, als wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben, waren wir fünf Jahre alt. Damals war Sbisa noch ein grosser Mittelstürmer. Seither haben wir den Kontakt immer gehalten, es ist schön, dass er hier ist.» Sbisa sagte unmittelbar nachdem ihn die Predators verpflichteten:

«Ich stosse zu einem Team, das alle Puzzleteile eines Stanley-Cup-Siegers hat.»

Sbisa hofft, dass er selber eines davon ist.