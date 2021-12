Volleyball Karriere im Ausland: Luca Ulrich lebt in Italien seinen Traum Seit dreieinhalb Monaten spielt der 24-jährige Luzerner Luca Ulrich in Ravenna – als Profi in der italienischen Superlega. Andreas Eisenring, Ravenna Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Der Zeller Luca Ulrich im Training in Ravenna. Luca Ulrich mit seiner Freundin Savana in Ravenna. Bild: Andreas Eisenring (Ravenna, 26. November 2021)

Noch nie hat ein Schweizer als Profi in Italiens höchster Spielklasse gewirkt. Und dass in der Serie A gleich zwei angeheuert worden sind, ist ebenso erfreulich wie erstaunlich.

Einer ist der 24-jährige Luca Ulrich, aufgewachsen im luzernischen Zell, als Sohn von Peter Ulrich, einst auch Nationalspieler. In Willisaus Nachwuchsabteilung bekam Luca das Volleyball-ABC von seinem Vater beigebracht. Bereits mit 16 spielte er beim VBC Luzern in der NLB eine Schlüsselrolle. Dank Talent und Spielintelligenz setzte sich der Zeller als 18-jähriger auch bei Volley Luzern in der NLA durch. Und schnell auch bei Schönenwerd und im Nationalteam.

Der nächste Schritt in eine ausländische Liga schien ein logischer zu sein, in die Superlega aber war es grad auch der grösstmögliche. Dass dies gelang, hat mit dem italienischen Nationaltrainer der Schweiz zu tun. «Mario Motta hat mir einen Landsmann als Agenten vorgeschlagen. Und dank dem haben sich dann einige Kontakte ergeben», erklärt der Aussenangreifer. Ein Türöffner dabei war, dass Ulrich in der Schweizer EM-Qualifikationsgruppe als bester Skorer glänzte. Und Ravenna war auch darum die richtige Wahl, weil es kein Spitzenklub ist, wo Ulrich wohl nur ganz wenig Einsatzzeit bekommen hätte.

Grosse Fortschritte – aber Kampf gegen den Abstieg

Die Begegnung in Ravenna beginnt klischeehaft: Ein weisser Fiat Cinquecento fährt vor der Trainingshalle Pala Costa vor. Ihm entsteigt der Fahrer, 197 cm gross. Ist das Auto nicht ein bisschen zu eng für ihn? «Nein, das täuscht, das geht ganz gut», lacht Luca Ulrich, «fast alle Spieler von Ravenna fahren ein solches Auto. Und ich bin sehr froh darum, wenn es ums Parkieren geht...»

Seit dreieinhalb Monaten lebt Ulrich seinen Traum als Volleyballprofi in Ravenna, wo er mithelfen soll, den Abstieg zu verhindern. Dies ist das realistische Ziel des Vereins, der nicht mit Geld gesegnet ist: Glorreiche Zeiten liegen weit zurück: Der einzige Meistertitel gelang 1991 dank des Jahrhundertspielers Karch Kiraly (USA), der als einziger Spieler nebst zwei Olympiasiegen in der Halle auch noch Gold im Beachvolleyball geholt hat.

«Das Niveau in Italien ist extrem hoch»

Nach seinem abgeschlossenen Biologiestudium (Bachelor) ist Ulrich nun Vollprofi, mit Wohnung, Auto, Essen im Restaurant und fixem Lohn, von dem es sich in Ravenna sehr gut leben lasse. Wie findet er sich sportlich zurecht? «Das Niveau hier ist schon extrem hoch», meint er, «und zwar in allen Bereichen. Aber ich konnte mich in kurzer Zeit bereits in vielem verbessern, und ich habe das Gefühl, dass es mit jedem Spiel besser geht.» Dabei imponieren ihm nicht einmal so sehr die grossen Stars, wie etwa Wilfredo Leon, der kubanisch-polnische Powerservierer.

In Italien seien einfach alle Elemente besser, wie etwa das Block-Defense-System. So staunt Luca Ulrich darüber, wie extrem stark die Mittelblocker in der Verteidigung sind:

«Wenn ich früher in der Schweiz jeweils eine Finte hinter den Mittelblocker legte, ging der Ball fast sicher zu Boden. Hier in Italien ist das ganz anders.»

Vor allem aber könne praktisch jeder das Spiel ausgezeichnet lesen, etwas, was in der Schweiz Seltenheitswert habe.

Die körperliche Belastung mit zwei Trainings pro Tag ertrage er eigentlich recht gut. Es sei eher die grosse mentale Belastung, die anhänge, weil man auf so hohem Niveau permanent so vieles richtig machen müsse, was auch den Kopf enorm fordere. Und so tauscht sich Ulrich öfters mit dem festangestellten Mentalcoach aus, was hier zum Standard einer Organisation gehört.

Mit Freundin Savana – und mit der Gitarre

Ulrich wohnt in einer schmucken Altstadtwohnung mit Balkon, angrenzend an das historische Zentrum der durch Dichter Dante berühmt gewordenen Adriastadt. Ihm sind soziale Kontakte sehr wichtig, so schätzt er besonders, dass ihn seine Eltern schon zweimal besucht haben. Und momentan lebt auch seine Freundin bei ihm. «Da wir fast nie einen volleyballfreien Tag haben, bin ich sehr froh, dass Savana für ein paar Wochen bei mir sein kann», freut sich Ulrich. Das Stadtleben geniessen, gemeinsam kochen und Privatunterricht in Italienisch nehmen, all das bringt willkommene Abwechslung. Und neuerdings greift er auch wieder zur Gitarre:

«Ich habe als Kind einmal fünf Jahre lang gespielt, aber alles verlernt. Jetzt habe ich mir hier eine billige Gitarre gekauft und wieder begonnen.»

Auch für die Weihnachtstage hofft er auf familiäre Besuche, denn der Spielplan mit Partien am 26. und 30. Dezember lässt den umgekehrten Weg in Richtung Schweiz nicht zu. Luca Ulrich hofft aber auf zwei, drei Freitage an Neujahr und plant, mit der Familie von Freundin Savana die Lagunenstadt Venedig zu besuchen. Er bringt sein momentanes Profidasein treffend auf den Punkt: «Für mich gibt es nicht nur Volleyball, auch das Leben drum herum muss stimmen.»

Kein richtiges Schweizer Duell Am letzten Samstag hätte es zum ersten Aufeinandertreffen in der Superlega von Ravenna und Mailand und somit von Luca Ulrich und dem früheren Chênois-Spieler Jovan Djokic kommen sollen. Aus dem erhofften Schweizer Duell wurde nichts: Zwar ist Ulrich in den ersten neun Meisterschaftspartien regelmässig eingesetzt worden, während Djokic bei Milano erst zweimal zu Kurzeinsätzen gekommen war. Aber im Direktduell war’s umgekehrt: Djokic kam zu mehreren Teileinsätzen und hatte Anteil am 3:2-Auswärtserfolg; Ulrich wurde während der ganzen Partie keine einzige Einsatzminute zugestanden. Nachdem Schlusslicht Ravenna gegen die Top 5 der Liga bereits gespielt hat, folgt am Sonntag das eminent wichtige Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn Verona. (ae)

