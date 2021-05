Lucerne Regatta Knappe Entscheidung: Jeannine Gmelin schafft den Finaleinzug am Ruder-Weltcup in extremis Am Ruder-Weltcup in Luzern standen am Samstag in der offenen Kategorie die Halbfinals an. Roman Röösli und Barnabé Delarze im Doppelzweier und Skifferin Jeannine Gmelin fahren am Sonntag um die Medaillen. Bei den Leichtgewichten schaffte Eline Rol den Sprung ins A-Final. Claudio Zanini 22.05.2021, 13.04 Uhr

Jeannine Gmelin konnte mit einem Schlussspurt noch an der Chinesin Yan Jian vorbeiziehen. Andy Müller/Freshfocus (Luzern, 22. Mai 2021)

Das Rennen im Frauen-Einer bot am Samstag kurz vor 12 Uhr besonders viel Spannung. Hanna Prakhatsen, die Europameisterin aus Russland, erarbeitete sich bereits auf den ersten 500 Metern einen kleinen Vorsprung und gab diesen nicht mehr her. Dahinter positionierte sich die Österreicherin Magdalena Lobnig. Um den dritten Platz, der ebenfalls für den Finaleinzug reichte, zeichnete sich ein harter Kampf ab. Nach 1000 Metern lagen die Schweizerin Jeannine Gmelin, die Chinesin Yan Jian und die Weissrussin Tatsiana Klimovic genau gleich auf.

Nach 1500 Metern belegte Gmelin nur Zwischenrang 4. Doch dann gelang der Schweizerin der 3. Rang mit einem bemerkenswerten Schlussspurt. Die Entscheidung war denkbar knapp. Gmelin hatte die Chinesin Yan Jian nur um acht Hundertstelsekunden geschlagen.

Ernüchterung beim Vierer ohne Steuermann

Ebenfalls mit Rang 3 qualifizierte sich der Doppelzweier der Männer für den A-Final vom Sonntag. Roman Röösli und Barnabé Delarze klassierten sich in einem hochstehenden Rennen hinter den Weltmeistern aus China (1.) und den Europameistern aus Frankreich (2.). Die Schweizer hatten am Ende auch ein wenig Glück, dass die Rumänen mit ihrem Exploit auf den letzten 500 Metern nicht mehr herankamen.

Nicht nach Plan verläuft der Weltcup für den Vierer ohne Steuermann. Das Team um Joel Schürch vom Seeclub Sursee konnte sich am Samstag auch via Hoffnungslauf nicht für den Final qualifizieren. Das Quartett, welches in Tokio den A-Final anstrebt, wird am Sonntagvormittag den Gang in den B-Final antreten müssen.

In der Leichtgewichtskategorie werden am Samstag bereits Medaillen verteilt. Im Einer der Frauen kann sich Eline Rol noch Chancen ausrechnen. Die Genferin hat sich mit gut einer Sekunde Vorsprung gegenüber ihrer Teamkollegin Sofia Meakin im Kampf um Platz 3 durchgesetzt. Rol bestreitet am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr den A-Final.