Der Stanser Tino Meyer läuft den Swiss City Marathon

Swiss City Marathon Darum startet der Stanser Tino Meyer am Sonntag in Luzern statt in New York Tino Meyer (40) bereitete sich auf den New Yorker Marathon vor. Dann verunmöglichten Einreise-Restriktionen den Plan. Schliesslich sass er in Paris beim Frühstück - und der Marathon-Wunsch ging doch noch in Erfüllung. Roland Eggspühler Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Weil er nicht in die USA einreisen kann, läuft Tino Meyer am Sonntag den Marathon in Luzern.

Die amerikanische Regierung lockert die coronabedingten Einreise-Restriktionen für geimpfte Nicht-US-Bürger erst ab dem 8. November 2021. Damit wurde die Marathon-Teilnahme in New York am 7. November für Tino Meyer zur «Mission impossible». Vor zwei Wochen, als er sich auf der Reise an den Paris-Marathon befand, war die unerfreuliche Faktenlage definitiv klar, und er musste Plan B ins Auge fassen. Tino Meyer erinnert erinnert sich an die etwas chaotischen Tage von Mitte Oktober zurück:

«Als ich mich von Paris aus für den Swiss City Marathon einschreiben wollte, hatte das Anmeldeportal kurz zuvor geschlossen. Da war ich echt enttäuscht.»

Und weiter: «Ich konnte dieses Jahr wegen einer langwierigen Verletzung nicht die bei mir sonst üblichen vier bis fünf Marathons laufen, darum war mir ein gelungener Abschluss dieser Laufsaison besonders wichtig!»

Tino Meyer bei einer Joggingrunde am Quai in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch

Instagram-Post als Aufsteller

Als Tino Meyer am Montag nach dem in 3:29 Stunden absolvierten Paris-Marathon frühstückte, sah er einen Instagram-Post des Luzerner-Marathon-OKs. Dieses hatte wegen der Situation rund um den New York City Marathon zusätzliche 200 Marathon- und 200 Halbmarathon-Startplätze bereitgestellt. Das Frühstück verkam von einem Moment auf den anderen zur totalen Nebensache. Und als die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen war, dauerte es noch ein Weilchen, bis sich das Adrenalin verflüchtigt hatte. «Dass es mit meinem Start in Luzern doch noch klappte, war ein riesiger Aufsteller», so Tino Meyer, der in den letzten zwei Wochen den Fokus auf bestmögliche Regeneration gelegt hat. Eine gängige Faustformel besagt, dass es pro Wettkampfkilometer einen Tag Erholung brauche – davon ist er um Faktor drei entfernt, aber für den Sonntag trotzdem zuversichtlich: «Ich habe genug Erfahrung und spüre recht gut, wie stark ich forcieren darf, ohne dass ich auf den späteren Kilometern dafür büssen muss!»

Durch Verletzung viel gelernt

Sich mit einer Verletzung herumschlagen zu müssen, war für Tino Meyer hingegen komplettes Neuland: Vor anderthalb Jahren hatten die Schmerzen im Knie begonnen. Es stellt sich heraus, dass diese Probleme wegen eines Senkfusses auftraten. Sportmasseur Thomas Rymann brachte den Stanser in die richtige Spur, im Laufcenter Littau und mit unzähligen Stunden Laufschule und Rumpfstabilisations-Übungen kriegte er die Ursache in den Griff.

2022 will er die Drei-Stunden-Marke knacken. Bild: Manuela Jans-Koch

Alles in allem brauchte es viel Geduld und Fingerspitzengefühl, auch für sein persönliches Umfeld. «Dass ich meinen Bewegungsdrang wegen dieser Beschwerden nicht wie gewohnt ausleben konnte, war für mich eine völlig neue Erfahrung. Mir fehlte das Bewegen in der Natur sehr», ordnet Tino Meyer ein: «Ich war ziemlich dünnhäutig und ich musste mit der Situation erst mal klarkommen. In jener Phase war für mich das Schwimmen sehr wichtig, das mache ich seit langem sehr gerne zum Ausgleich. Ja, und wenn mir auch das Radfahren liegen würde, wäre ich wohl ein sehr guter Triathlet.» Der Konjunktiv verrät, dass Tino Meyer Realist genug ist, seine Stärken richtig einzuschätzen. Und so ist er sich auch bewusst, dass die für New York angepeilte Zeit von 3:15 Stunden in der Luzerner Topografie und wegen der seit dem Paris-Marathon zu kurzen Regenerationszeit eher schwierig zu knacken sein wird. «Aber wenn ich mein Training durchziehen kann, müsste ich mich 2022 der Drei-Stunden-Marke annähern können!»