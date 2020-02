Luzerner CPH-Gruppe bleibt Sorgenkind Die Luzerner CPH-Gruppe hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Doch die Aussichten trüben sich. Gregory Remez 25.02.2020, 21.03 Uhr

Unerwünschter Vorrat: Blick ins Papierlager der CPH-Gruppe in Perlen. Bild: Patrick Hürlimann,

25. Februar 2020

Das grösste Sorgenkind war zugleich das rentabelste. Etwa so lässt sich das leicht paradoxe Ergebnis der Luzerner Industriegruppe CPH Chemie + Papier Holding für das Geschäftsjahr 2019 zusammenfassen. Zwar ging der Umsatz der Papiersparte um 2,6 Prozent auf 293,2 Millionen Franken zurück (siehe Tabelle). Gleichzeitig gelang es ihr aber, dank sinkenden Altpapier- und Energiekosten und erhöhter Effizienz, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 15,2 Prozent zu steigern.

Die CPH-Gruppe ist der einzige Schweizer Hersteller von Zeitungs- und Magazinpapier und der grösste inländische Altpapier-Recycler. In den letzten Jahren bekam das Luzerner Traditionsunternehmen den wachsenden Preisdruck im internationalen Papiermarkt deshalb besonders zu spüren.

Abhängigkeit vom Papier soll gesenkt werden

Der grösste Teil des am Unternehmenssitz in Perlen hergestellten Papiers wird exportiert, vor allem in den Euroraum. Dort ging die Nachfrage nach Zeitungs- und Magazinpapier 2019 erneut zurück. Während eine kurze Erholung der Papierpreise in der ersten Jahreshälfte für einen steigenden Umsatz gesorgt habe, hätten die zunehmenden Überkapazitäten in der zweiten Jahreshälfte die Preise wieder anschwellen lassen, schreibt die CPH-Gruppe im gestern publizierten Jahresbericht. Als Folge davon seien die Produktionsanlagen in Europa nicht mehr voll ausgelastet gewesen. Zahlreiche Anbieter, darunter auch Perlen Papier, hätten deshalb die Produktion gar temporär stilllegen müssen.

Bereits in der letzten Strategieperiode 2015 bis 2019 hatte der Verwaltungsrat das Ziel vorgegeben, die Abhängigkeit der CPH vom wenig zukunftsträchtigen Papiergeschäft zu senken. Während dessen Anteil am Gruppenumsatz vor ein paar Jahren noch über 70 Prozent betragen hatte, sollte er dereinst weniger als die Hälfte ausmachen. Aktuell liegt er bei 56,4 Prozent. Verwaltungsratspräsident Peter Schaub glaubt aber, die 50-Prozent-Schwelle schon bald knacken zu können. So findet sich die alte Zielvorgabe denn auch in der neuen Fünfjahresstrategie bis 2024. Erreichen will die CPH diese, indem sie die beiden anderen Bereiche der Gruppe stärkt: «Chemie und Verpackung sollen die Umsätze deutlich steigern und zusammen bis 2024 stärker als der Bereich Papier zum Gruppenumsatz beitragen», heisst es dazu im Geschäftsbericht.

Ein Blick auf die Jahresbilanz zeigt aber, dass dieses Unterfangen nicht ganz einfach werden dürfte. Während der Umsatz des Bereichs Verpackung mit einer Zunahme von 0,1 Prozent stagnierte, musste jener der Chemiesparte gar einen Rückgang um 1,5 Prozent hinnehmen. Entsprechend düster fällt der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr aus: «Aufgrund der unsicheren Wirtschaftsentwicklung, der getrübten Marktsituation im Bereich Papier und der noch nicht absehbaren Auswirkungen des Corona-Virus gehen wir davon aus, dass 2020 auf Gruppenebene der Umsatz des Vorjahres kaum egalisiert werden kann», sagte Unternehmenschef Peter Schildknecht gestern in Perlen.

Beinahe CO2-neutrale Produktion in Perlen

Nichtsdestotrotz will die CPH-Gruppe auch weiterhin am Papiergeschäft festhalten. Um im harten Verdrängungsmarkt langfristig zu bestehen, verfolge man eine Volumenstrategie und strebe in Westeuropa die Kostenführerschaft an, liess Präsident Peter Schaub durchblicken. Was für die CPH spreche? «Einerseits wird das Altpapier künftig günstiger, das hilft uns enorm. Andererseits wird das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren noch wichtiger – und da setzen wir bereits Massstäbe. In Perlen etwa produzieren wir bereits heute beinahe CO2-neutral. Davon sind unsere Konkurrenten noch weit entfernt.»