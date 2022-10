Volleyball Luzerner Volleyballer geniessen neues Lebensgefühl Volley Luzern strebt in Genf nach dem vierten Sieg im vierten NLA-Spiel. Passeur Peer Harksen erklärt den starken Saisonstart und hofft nun auch im Umfeld auf eine Euphorie. Stephan Santschi 14.10.2022, 17.00 Uhr

Siegerpose, jubelnde Spieler, strahlende Gesichter: Das Foto auf der Vereinswebsite vermittelt Impressionen, die man von den Luzerner NLA-Volleyballern nicht mehr kannte. In den vergangenen beiden Saisons bissen sie auf hartes Brot, verloren die Mehrzahl der Spiele, mussten sich am Ende jeweils mit Platz sieben begnügen.

Trotz Mutationen im Kader und Trainerwechsel siegten die Luzerner dreimal in Folge. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. Januar 2022)

Nun aber ist Volley Luzern fulminant in die neue Meisterschaft gestartet, aus drei Partien resultierten drei Erfolge. Sowohl gegen Doublegewinner Amriswil als auch in Schönenwerd und Lausanne errang das Team hauchdünne 3:2-Siege. «Das haben wir nicht erwartet, es fühlt sich gut an», berichtet Passeur Peer Harksen.

Die Ungewissheit war gross, schliesslich gab es im Kader wieder einige Mutationen und dann war da bekanntlich der Trainerwechsel eine Woche vor dem Saisonstart, weil man Chefcoach Marco Fölmli nicht mehr bezahlen konnte. Assistenztrainer Ignacio Verdi übernahm und schickte sich mit seinem Team in eine Trotzreaktion. «Wir sprachen miteinander, diskutierten, was wir als Team unternehmen könnten», erzählt Harksen. Die Antwort:

«Wir konzentrieren uns auf uns selbst und auf das, was uns Spass macht. Die schwierige Situation hat uns zusammengeschweisst.»

Darüber ärgert sich der Trainer

Kein Zweifel: Die Luzerner sind gegenwärtig mit einem veränderten Mindset am Start, die positive Einstellung ist der Hauptgrund für die überraschend starken Resultate. Ausschlaggebend hierfür ist der Italo-Argentinier Ignacio Verdi, dem es an seiner ersten Trainerstation in Europa gelingt, für eine Jetzt-erst-recht-Stimmung zu sorgen.

«Ihn zeichnet die Leidenschaft aus», sagt Harksen, «es ist spürbar, dass er selbst Volleyball gespielt hat. Geht im Training ein Ball zu Boden, der erreichbar gewesen wäre, unterbricht er die Übung meistens sofort.»

Verdis Motto: Wer schlecht trainiert, kann es am nächsten Tag besser machen, Negativerlebnisse werden abgehakt. Das macht sich auch in den Spielen bemerkbar, die beileibe nicht nur gut sind. Schönenwerd (+14!) und Lausanne (+3) hatten am Ende mehr Punkte auf dem Konto als Luzern, das in einzelnen Sätzen geradezu vom Platz gefegt wurde, aber: «Wir wussten, dass der Gegner noch nicht gewonnen hat.»

Und so machten die Luzerner einfach weiter. In der Moneytime, der entscheidenden Phase, gerieten sie nicht ins Zittern, sondern freuten sich über die Chance auf den Sieg. «Es ist nun ein Dürfen, davor war es eher ein Müssen.»

«Wir spielen nicht nur für uns»

Darüber hinaus ortet Peer Harksen im Kader eine Qualitätssteigerung. Die neuen Stammspieler Valdas Listanskis (Diagonal), Alexander Lengweiler und Fall Serigne Ngagne (beide Mitte) bringen viel Athletik und Wille ins Team. «Valdas spürt keinen Druck, er denkt nicht darüber nach, was er falsch machen könnte», sagt Harksen und erwähnt auch Ergänzungsspieler wie Dominik Lubina (Diagonal) oder Yves Charpilloz (Passeur), die den internen Konkurrenzkampf anheizen.

«Ein Zahnrad greift ins andere, es ist ein spezielles Gefühl.»

Auch für ihn persönlich, seit einem Jahr macht Harksen im OYM in Cham Extraeinheiten, selbst finanziert, «körperlich fühle ich mich so gut wie noch nie».

Geht es nach dem zweitplatzierten Luzern, soll die Serie am Samstag (18 Uhr) auswärts gegen Chênois Genève fortgesetzt werden. «Wir streben den vierten Sieg an und hoffen im Heimspiel in zwei Wochen gegen Näfels auf eine gut gefüllte Halle», vermerkt Harksen.

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme der NLA-Abteilung von Volley Luzern, die für jeden Sponsoring-Franken hart arbeitet, hält er fest: «Wir spielen nicht nur für uns, sondern auch für den Klub und Marco Fölmli. Ich hoffe, die Euphorie überträgt sich auf unsere Mitglieder, auf Juniorinnen und Junioren, die ihrem Papi oder Mami sagen, dass sie ein Spiel von uns schauen möchten, weil wir so gut spielen.»