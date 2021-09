Joel Wicki gewinnt beim Comeback das Luzerner Kantonale

Luzerner Kantonalschwingfest «Ich hoffe, dass es beim Kilchberg-Schwinget ähnlich läuft»: Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt setzt Joel Wicki ein starkes Zeichen Joel Wicki gewinnt das Luzerner Kantonalschwingfest dank fünf Maximalnoten und einem Gestellten gegen Sven Schurtenberger. Das Fest in Schachen zeigt: Der Entlebucher ist bereit für den Kilchberg-Schwinget. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 12.09.2021, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das letzte Duell hatte Joel Wicki mit Siegermuni Calvaro. Wicki musste fürs gemeinsame Siegerbild posieren. Der Stier wollte nicht. Immer wieder probierte er sich von Wicki loszureissen, doch der Entlebucher hielt das mächtige Tier fest am Seil. Also posierte Calvaro auch, es gab schlicht keine Alternativen.

Joel Wicki (links) bezwingt im Schlussgang Erich Fankhauser mit Übersprung – und drückt am Boden nach. Urs Flüeler/Keystone

Dieselbe Entschlossenheit zeigte Joel Wicki in den sechs Gängen zuvor. Fünfmal liess er sich die Maximalnote notieren, einmal nur musste er ein Unentschieden hinnehmen. Noch im 1. Gang konnte er die fehlende Wettkampfpraxis nicht ganz kaschieren. Es lief zu Beginn nicht alles nach Wunsch. «Den Kurz konnte ich nicht so durchziehen wie üblich», sagte er nach dem Fest. Der Kurz ist sein Paradeschwung, den er gewöhnlich mit einer unwiderstehlichen Explosivität ausführt. Sein Gegner Reto Nötzli wehrte sich zum Auftakt lange Zeit erfolgreich, es schien alles möglich. Doch dann setzte Wicki zum Übersprung an. Und der erste Sieg war Tatsache. Wicki nahm Fahrt auf und schien immer mehr das Vertrauen zurückzugewinnen – mit jedem Gang, mit jedem Zug. Hätte man ihn am Festsieg hindern wollen, hätte man ihn wohl schon im 1. Gang bremsen müssen.

Doch Wicki war nun so richtig im Fest drin. Nach vier Gängen hatte er die maximale Punktzahl. Mithalten konnten auch Erich Fankhauser und Sven Schurtenberger. Die Einteilung entschied sich im wegweisenden 5. Gang, die beiden Topfavoriten aufeinander loszulassen. Wicki musste gegen Schurtenberger antreten, ein vorgezogener Schlussgang. Die Ausgangslage war aber nicht für beide gleich. Wicki reichte ein Gestellter zum Schlussgang-Einzug, Schurtenberger, der bereits vor dem Mittag einen Gestellten gegen Marco Fankhauser hatte, benötigte einen Sieg. Was die beiden zeigten, war zwar attraktiv und angriffig, ein Resultat gab es dennoch nicht. Mit diesem Unentschieden löste Wicki das Schlussgang-Ticket.

Joel Wicki im 5. Gang gegen Sven Schurtenberger. Urs Flüeler/Keystone

«Ich habe keine einfache Zeit hinter mir»

Gegen Erich Fankhauser, der im 5. Gang Urs Doppmann bodigte, hatte Wicki letztlich im Schlussgang keine Probleme. Nach rund drei Minuten brachte er ihn per Übersprung auf den Boden, wo er noch nachdrückte. «Das ist eine riesige Genugtuung», sagte Wicki schliesslich. Und weiter:

«Ich habe keine einfache Zeit hinter mir. Vor einer Woche hätte ich nicht einmal gedacht, dass ich überhaupt teilnehmen kann. Doch heute kam ich mit sehr viel Freude an dieses Fest. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel.»

Für Wicki ist es der zweite Titel an einem Luzerner Kantonalen nach 2018 und der 13. Kranzfestsieg insgesamt. Wicki konnte sein Comeback vor einer würdigen Kulisse feiern. 2700 Zuschauer (mit Covid-Zertifikat) waren zugelassen. Beim Teilverbandsfest, bei den Bergfesten und bei den anderen vier Kantonalfesten der Innerschweiz war kein oder nur ganz wenig Publikum zugelassen. Jetzt kam zum Abschluss der Innerschweizer Kranzfestsaison erstmals wieder so was wie Feststimmung auf.

Joel Wicki, oben, und Erich Fankhauser, unten, im Schlussgang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Joel Wicki feiert seinen Festsieg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Joel Wicki, rechts, und Sven Schurtenberger, links, im 5. Gang beim 101. Luzerner Kantonalen Schwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Joel Wicki, rechts, und Sven Schurtenberger, links, im 5. Gang beim 101. Luzerner Kantonalen Schwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Erich Fankhauser, oben, und Alex Schuler, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Sven Schurtenberger, oben, und Adrian Steinauer, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Matthias Jund im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Ronny Schöpfer, links, und Andy Murer, rechts, im 4. Gang. Urs Flueeler / Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Ronny Schöpfer, rechts, und Andy Murer, links, im 4. Gang. Urs Flueeler / Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Joel Wicki, oben, und Roman Fellmann, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Ronny Schöpfer im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Matthias Jund im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Marc Lustenberger, vorne, und Nando Durrer, hinten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Sven Schurtenberger, oben, und Adrian Steinauer, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Erich Fankhauser, oben, und Alex Schuler, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021) Joel Wicki, oben, und Roman Fellmann, unten, im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schachen, 12. September 2021)

Luca Müller gewinnt den ersten Kranz



Beflügelt von der Atmosphäre schienen auch einige jüngere Athleten. Etwa der Zuger Luca Müller. Der 17-Jährige, der vor zwei Wochen beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in der ältesten Kategorie triumphierte, gewann die letzten beiden Gänge noch mit der Maximalnote und schaffte somit den Sprung in die Kranzränge. Noch in der vergangenen Woche sagte der Maurerlehrling gegenüber unserer Zeitung: «Für dieses Jahr kommt der Kranzgewinn noch zu früh. Aber im nächsten Jahr will ich es schaffen.» Wie Müller gewannen auch zwei Luzerner erstmals Eichenlaub. Christian Wyss und Kilian Bühler – beide dem Schwingklub Wiggertal angehörend – reihten sich unter die Neukranzer. Von den fünf angetretenen Eidgenossen gewannen Joel Wicki, Erich Fankhauser (4a) und Sven Schurtenberger (5b) den Kranz. Die beiden Schwyzer Reto Nötzli und Alex Schuler hingegen gingen leer aus.

Die Zeit der grossen Feste ist nun für die meisten Innerschweizer vorbei. Die 17 besten Athleten dürfen in zwei Wochen beim Kilchberg-Schwinget teilnehmen. Wer selektioniert wird, entscheidet der Innerschweizer Schwingerverband in dieser Woche. Wicki hat zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt ein starkes Zeichen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Besser hätte das Comeback nach der fünfwöchigen Wettkampfpause nicht verlaufen können. Mit Blick auf den Kilchberg-Schwinget sagte der 24-Jährige: «Ich hoffe, dass es dort ähnlich läuft für mich.»