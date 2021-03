Ski nordisch Junge Luzerner Langläufer pushen sich gegenseitig Julian Emmenegger und Silvan Lauber sind Trainingskollegen. Am Freitag duellieren sie sich im Nachtsprint in Engelberg. Roland Bösch 11.03.2021, 17.18 Uhr

Nachwuchshoffnung Silvan Lauber. Bilder: Günther Büchel (Steg, 7.März 2021)

Der Nachtsprint in Engelberg gehört zu den Klassikern im Rahmen des ZSSV-Concordia-Langlaufcups. Coronabedingt findet der Cup in diesem Jahr nicht statt, auf das Nachtspektakel am Fusse der grossen Titlisschanze müssen rund 120 Athletinnen und Athleten bis zum Alter von 20 Jahren jedoch heute Abend nicht verzichten.

Der Nidwaldner Skiverband hat entschieden, den im Februar aufgrund der geltenden Massnahmen nicht durchführbaren Anlass unter Ausschluss von Zuschauern nachzuholen. «Wir sind diesen zusätzlichen Aufwand den jungen Sportlerinnen und Sportlern irgendwie schuldig», erklärt der OK-Präsident Beat Waser.

Emmenegger hat offene Rechnung

Die Entlebucher Nachwuchshoffnung Julian Emmenegger zeigt sich entsprechend dankbar: «Wir hatten bis Anfang März keine Rennen, da freuen wir uns über jede Startgelegenheit.» Diese Gelegenheiten stehen für den 16-jährigen Athleten vom Skiclub Flühli nun reihenweise an. Am Sonntag warten im Rahmen des Weihnachtslanglaufs in Unterschächen die Zentralschweizer Langlaufmeisterschaften auf ihn, das Wochenende darauf folgen die nationalen Meisterschaften in Ulrichen.

Julian Emmenegger.

Ob in Engelberg, Unterschächen oder im Wallis – einen Athleten hat Julian Emmenegger besonders im Visier: Silvan Lauber. Mit dem Jahrgänger vom Skiclub Horw duelliert sich Emmenegger seit vielen Jahren. «Bezüglich des Nachtsprints habe ich noch eine offene Rechnung mit Silvan. Er schnappte mir im Jahr 2019 den Sieg knapp weg», erklärt Julian Emmenegger.

Sportmittelschule verbindet Athleten

Julian Emmenegger besucht seit dem Sommer 2019 die Sportmittelschule in Engelberg. Silvan Lauber hat im vergangenen Sommer den Weg vom Schwarzenberg ins Klosterdorf gewagt. Für den 15-jährigen Lauber war es der richtige Schritt: «Die Strukturen passen hervorragend. Die Trainings sind umfangreicher und härter geworden.» Beide besuchen mittlerweile das Gymnasium und sind auch im Training immer gemeinsam unterwegs. «Wir puschen uns gegenseitig und können so voneinander profitieren», ist Silvan Lauber von der Gruppendynamik überzeugt. Dabei darf man Janik Joos, den dritten Luzerner mit Jahrgang 2005, nicht vergessen. Er besucht ebenfalls die Sportmittelschule. Das System scheint zu funktionieren. Am letzten Wochenende liefen Lauber und Emmenegger bei nationalen Nachwuchswettkämpfen zweimal auf das Podest, Janik Joos wurde im Rennen in der klassischen Technik Vierter. Kaum überraschend, haben sich die drei Langläufer eine U16-SM-Medaille als Saisonziel gross auf die Fahne geschrieben. «Schade, dass in diesem Jahr keine Staffel-Schweizer-Meisterschaften stattfinden, wir wären bereit gewesen», sagt Silvan Lauber.

Den Langlaufsport hat er wie auch Julian Emmenegger sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Beide Väter haben früher selber erfolgreich Rennen bestritten. Erwin Lauber war sogar einst Cheftrainer des Schweizer Langlaufteams. Ob die Reise der beiden Luzerner Nachwuchstalente bis in das höchste nationale Kader führen wird, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall planen sie noch in diesem Winter, erstmals Luft bei den «Grossen» zu schnuppern. Julian Emmenegger erzählt mit entsprechender Vorfreude: «Wir haben vor, Ende März mindestens den Sprint bei den Schweizer Meisterschaften der Elite zu laufen.» Nach so einer langen wettkampflosen Zeit ist der Hunger nach Ernstkämpfen eben gross.

Weitere Informationen zum Nachtsprint Engelberg und Weihnachtslanglauf Unterschächen: www.swiss-ski-kwo.ch