Luzerner Schwingerverband will Absetzung von ISV-Teamcoach Thomas Burch An der Delegiertenversammlung des Luzerner Kantonalen Schwingerverbandes wurde ein Antrag des Vorstandes gutgeheissen. Dieser beinhaltet, dass das Betreuerteam des Innerschweizerischen Schwingerverbandes neu aufgestellt und der aktuelle Coach Thomas Burch abgesetzt wird. Simon Gerber 19.01.2020, 15.20 Uhr

Sven Lang gegen Joel Wicki am 59. Bergschwinget Sörenberg. Philipp Schmidli

Seit dem Eidgenössischen Schwingfest vom vergangenen August in Zug rumort es im Innerschweizerischen Schwingerverband. In der Kritik stehen der TK-Chef Thedy Waser und der Teamcoach Thomas Burch, welche ihre Arbeit nicht zur Zufriedenheit des Luzerner Verbandes ausgeführt haben.

Nun kommt es an der Delegiertenversammlung des Innerschweizerischen Schwingerverbandes am 1. Februar 2020 im Mythen-Forum in Schwyz zu einer Kampfwahl. Die Delegierten des Luzerner Verbandes haben an ihrer Jahresversammlung einstimmig entschieden, für das Amt des Technischen Leiters im Innerschweizerischen Schwingerverband, René Riedweg aus Escholzmatt vorzuschlagen. Der 46-Jährige ist seit drei Jahren TK-Chef der Luzerner und gilt zudem als gewiefter Stratege. Der bisherige TK-Chef, Thedy Waser aus Beckenried, ist seit sechs Jahren im Amt und tritt zur Wiederwahl an.

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass die Amtsdauer sechs Jahre betragen soll. An diesen Turnus halten sich die anderen Teilverbände und auch der Eidgenössische Schwingerverband. Zudem stellen die Luzerner an der Delegiertenversammlung den Antrag, den bisherigen Teamcoach, Thomas Burch, abzusetzen und nicht mehr weiter zu beschäftigen.