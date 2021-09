Luzerner Stadtlauf «Das muss einfach sein»: Der Stadtlauf weckt den den Ehrgeiz von Manuela Kronenberg aus St. Erhard Manuela Kronenberg war einst Ironman-Triathletin. Heute ist der Stadtlauf in Luzern der einzige Fixpunkt in ihrem Sportkalender. Ihr Trainingsaufwand ist verhältnismässig bescheiden. Dennoch geht sie am Sonntag als Titelverteidigerin ins Rennen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 08.09.2021, 18.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Sport ist meine Leidenschaft», sagt Manuela Kronenberg. Sie hat Sport studiert und ist als Sportlehrerin an der Kantonsschule in Sursee tätig. Selber profilierte sie sich als Triathletin. Auf allen Distanzen feierte sie Erfolge. Drei Mal qualifizierte sie sich für den Triathlon aller Triathlons: den Ironman Hawaii. Seit 2016 hat sie das Kapitel Triathlon und damit auch den Ironman Hawaii allerdings abgeschlossen. Eine Sehnenansatzentzündung am Sitzbein war der Auslöser. Den einstigen «Wettkampfhunger» verspürt die 42-Jährige nicht mehr. «Für mich ist nur schon das Training so erfüllend, dass ich den Wettkampf als Ansporn nicht benötige», sagt sie.

Ein Bild von 2010: Damals war Manuela Kronenberg noch als Triathletin aktiv. PD

Eine Ausnahme allerdings gibt es: den Luzerner Stadtlauf. «Der muss einfach sein, er sorgt für ein doppeltes Highlight.» Dann packt sie jeweils der Ehrgeiz. Dann will sie ihre Grenzen ausloten, auch wenn es sich um eine ganz andere Art handelt als in ihrer früheren Karriere als Multisportlerin. Und Manuela Kronenberg lässt es nicht bei einem Rennen bewenden: Neben dem Rennen bei den Volksläuferinnen und der Wertung in ihrer Altersklasse geht sie jeweils auch in der Muki/Vaki-Kategorie an den Start: mit den beiden Nichtinnen, dem Zwillingspaar. «Das ist jedes Mal ein Highlight», betont sie. Und in diesem Jahr ist’s ein besonderes: die Dernière. Denn im nächsten Jahr sind die beiden Mädchen zu alt.

Ein bescheidenes Training

Manuela Kronenberg tritt als Titelverteidigerin an. 2019, bei der letzten Austragung des Stadtlaufs, triumphierte sie bei den W40. Sie war noch stärker als 2018 (2.), das Ergebnis überraschte sie. «Schliesslich ist mein Training im Vergleich zu früher sehr bescheiden.» Allerdings zehrt sie nicht nur vom Talent und ihrer Basis aus der Vergangenheit. Kronenberg widmet sich ihrer Fitness auch neben dem Beruf konsequent. «Schliesslich will ich für meine Schülerinnen und Schüler auch ein Vorbild sein», sagt sie. Das Rundum-Fitnesstraining ist ihr sehr wichtig.

Die Titelverteidigerin in der W40-Kategorie: Manuela Kronenberg aus St.Erhard.

Im Laufen gelingen Manuela Kronenberg erstaunliche Leistungen – bezogen auf den sehr bescheidenen laufspezifischen Aufwand: ein hartes Intervall-Training im Gelände oder auf dem Laufband («da zeigen sich die Werte gnadenlos») und zwei bis drei lockere Halbstundenläufe die Woche. Nicht zu vernachlässigen in diesem sportbezogenen Alltag aber sind die «Spaziergänge mit dem Hund». Dabei ist sie gemütlich oder zügig unterwegs, je nachdem. Und mit einem Lachen hält sie fest:

«Der Hund mag immer besser als ich.»

Nichtsdestotrotz, auch mit der veränderten Einstellung zum Wettkampf, an einem hält Kronenberg fest: «Die unmittelbare Wettkampf-Vorbereitung hat sich nicht verändert. Zwei Tage vor dem Ernstkampf gönnt sie sich Ruhe und verzichtet auf Trainings. Schliesslich, so sagt sie, «muss der Körper erholt sein, um das Optimum abzurufen». Wie sich dieses Optimum anfühlt und was daraus resultiert, fragt auch sie sich.