Luzerner Stadtlauf Mit Priska Auf der Maur siegt bei der Musegg Classic eine Heimweh-Innerschweizerin Priska Auf der Maur hat schon einige Stadtlauf-Erfolge hinter sich. Die gebürtige Urnerin bereitet sich in Luzern auf die Bahnsaison vor. Jörg Greb Jetzt kommentieren 01.05.2022, 11.20 Uhr

Priska Auf der Maur auf der Laufstrecke in der Luzerner Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022)

Seit Jahren ist der Stadtlauf für Priska Auf der Maur eine Möglichkeit zur Rückkehr in ihre ursprüngliche Heimat. Mit dem Beginn des Studiums in Biomedizin zog die gebürtige Urnerin nämlich nach Basel. Und am Rheinknie ist die mittlerweile 30-Jährige heimisch geworden. Im Dress des LC Basel startet sie – und beruflich ist sie kurz vor dem Abschluss der Doktorarbeit.

Am vergangenen Samstag nun realisierte die Wahlbaslerin erneut einen Sieg beim Luzerner Stadtlauf – nach einer erzwungenen langen Pause. «Ich bin megahappy», sagte Auf der Maur nach dem Rennen, «es ist schön, nach einer derart langen Durststrecke das Luzerner Lauferlebnis wieder geniessen zu können.» Und mit dem klaren Sieg – Priska Auf der Maur hatte früh eine grosse Lücke zwischen sich und die nächsten Verfolgerinnen gelegt – ergänzte sie das emotionale Erlebnis um einem weiteren Triumph in Luzerns Altstadtgassen. Diesmal setzte sie sich in der Musegg Classic über 7 Kilometer souverän durch.

Schnelle Zeit im Unterwallis

Gerechnet hatte Priska Auf der Maur nicht mit diesem klaren Erfolg. Sie sagte nach dem Rennen: «Die Konkurrenz verhiess einiges, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist es immer schwierig, seine eigene Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen.» Ein Anhaltspunkt hatte sie aber dennoch: Rund einen Monat zuvor überzeugte sie bereits an der Schweizer 10-Kilometer-Strassenlauf-Meisterschaft (6.). Schneller als je zuvor lief die heute 30-Jährige im Unterwallis. Die auf dem Papier stärksten Widersacherinnen von Luzern liess sie hinter sich.

Vorbereitung auf die kommende Bahnsaison

Getragen durch die Ambiance, die vielen Zuschauer, die einmalige Stimmung und den anspruchsvollen Parcours, fiel Priska Auf der Maur diese Herausforderung leicht. «Das war wieder ein richtig tolles Lauffest.» Der Baslerin verleiht diese Luzern-Rückkehr Motivation für die kommenden Wochen und Monate. Denn sie bereitet sich derzeit auf die kommende Bahnsaison vor. Im Vordergrund sieht sie «eine starke Zeit über 5000 Meter». Schnell sollte sie sein. In welche Bereiche sie vorzustossen vermag, fragt sie sich gespannt.

Sieger bei den Männern stammen aus Deutschland

Spannender als bei den Frauen war der Kampf um Platz 1 bei den Männern. Früh die Initiative an sich gerissen hatte Seare Weldezghi. Doch sein früh herausgelaufener Vorsprung schmolz in der Schlussphase dahin. Vor allem in den Auf- und Abwärtspartien büsste der 25-Jährige aus Zürich Zeit und Vorsprungmeter ein. Das realisierten auch seine Verfolger, allen voran Luca Völkle. Der drei Jahre ältere Deutsche aus Konstanz sagte sich: «Jetzt oder nie!» Ihm gelang es, angefeuert durch die Konkurrenz und die Zuschauer, aufzuschliessen und sogleich wegzuziehen. Im Ziel strahlte er zu Recht: «Das war aus jeder Perspektive eine gute Entscheidung, nach Luzern zu reisen.» Im Hinblick auf die Sommersaison mit den Bahnrennen über die Langstrecken ­sowie die Strassenläufe bis zum Halbmarathon sieht er sich auf einem «vielversprechenden Weg».

