LK Zug Die Handballerin Celia Heinzer beeindruckt ihre Trainer – und sie will noch unberechenbarer werden Die Lernkurve der 19-jährigen LK-Zug-Shooterin zeigt steil nach oben. Und dafür gibt es gute Gründe. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 03.12.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über ihr Gesicht huscht ein Lächeln. Celia Heinzer ist zufrieden. «Ich bin glücklich», sagt sie, «aber ein wenig müde.» Das ist unschwer nachvollziehbar. In den vergangenen rund vier Wochen spulte die Rückraumspielerin des LK Zug ein Mammutprogramm ab. 10 Partien, darunter vier Europacup-Begegnungen und drei Einsätze mit der A-Nationalmannschaft am Vierländerturnier in Tschechien standen für sie auf dem Programm. Und stets waren die Qualitäten der 19-jährigen Shooterin gefragt.

Celia Heinzer (am Ball) geht im Spiel ihres LK Zug gegen Cabooter Handbal Venlo in den Anschluss. Bild: Roger Zbinden (Zug, 13. November 2021)

Sport treiben, sich bewegen, war für das Energiebündel schon früh ein wichtiges Element. Sie spielte Fussball. Celia Heinzer frönte der Leichtathletik und tanzte bis zum 15. Altersjahr. «Doch ich merkte: Der Einzelsport passt nicht zu mir.» Handball sagte ihr zu und schon bald realisierte sie, dass «ich hier nicht so schlecht bin», erklärt die 182 Zentimeter grosse Nummer 13 des LKZ. Fünf Jahre spielt sie nun fix in Zug, vorher hatte sie zeitweise noch eine Doppellizenz mit Muotathal. Dass sie allerdings beim aktuellen Doublegewinner landete, ist ein Verdienst von Damian Gwerder. Der U20-Nationaltrainer erkannte schon früh ihr Talent. «Er holte mich aus dem Tal», erinnert sich die linke Rückraumspielerin. Und sie entschieden sich, diesen Weg zu zweit zu gehen. Dabei war auch Kyra Gwerder, eine gute Freundin von ihr.

Im OYM geht sie an die physischen Grenzen

Im Sommer schloss Celia Heinzer die kaufmännische Ausbildung ab. Aktuell ist sie bei ihrem persönlichen Sponsor Victorinox mit einem 50-Prozent-Pensum im administrativen Bereich tätig. Dort arbeitet ebenfalls ihr Vater Manfred. Er gehörte damals, in den erfolgreichsten Zeiten des Vereins, auch Borba Luzern an. Wobei sie sagt: Ihr Dädi sei nicht der Grund gewesen, dass sie zum Handball wechselte.

«Ich liebe diesen Sport einfach, die Dynamik, das Tempo, der Teamgedanke, miteinander etwas erreichen zu können. Und es kann für sie zuweilen durchaus etwas ‹ruch› zu- und hergehen.»

Ob die 19-Jährige später zum Beispiel noch die Berufsmittelschule macht, lässt sie momentan offen. «Aktuell passt es für mich, wie es ist.» Das ist vor allem so, weil sie, die «stolze Muotathalerin» seit August ihren Fokus voll auf die Karte Handball setzen kann. Seit einigen Monaten gehört sie dem Projekt Talent Impact des LK Zug an. Im OYM in Cham findet sie die idealen Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und ihre Fortschritte in nur kurzer Zeit sind augenfällig. «Speziell im athletischen Bereich profitiere ich enorm. Hier hatte ich bisher Defizite.» Sie schätzt die Tipps zur Ernährung, den mentalen Part. Es sei ein sehr stimmiges «Rundumpaket». Celia Heinzer nimmt vieles mit, versucht das Gelernte umzusetzen. Im OYM muss sie ebenfalls an ihre physischen Grenzen gehen. «Das hilft mir in entscheidenden Momenten auf dem Spielfeld.»

Ziel: Noch unberechenbarer werden

Dort hat sie beim LK Zug auf diese Saison hin eine noch wichtigere Rolle übernommen. Nach dem Wechsel von Charlotte Kähr zum Bundesligisten Buxtehude lastet auf den Schultern von Celia Heinzer zusätzliche Verantwortung. So musste sie sich in die neue Aufgabe reinfinden. «Ich habe mich auf Anhieb zwar nicht unwohl dabei gefühlt, doch ich konnte es erst wie nicht richtig einschätzen.» Mittlerweile verfügt sie über Sicherheit und Vertrauen in ihre Leistung. Vertrauen geniesst sie ebenfalls von ihren Trainern. LKZ-Headcoach Christoph Sahli sagt: «Celia hat in den letzten Monaten grosse Fortschritte in allen Bereichen gemacht. In ihre neue Rolle im Team hat sie sich gut integriert. Jetzt geht es darum, ihrem Spiel technische und taktische Puzzleteile hinzuzufügen.» Damit sie unberechenbarer und resistenter werde, sollte es ihr persönlich mal nicht laufen. «Wenn sie demütig bleibt, kann sie dies schon diese Saison erreichen.»

Celia Heinzer (Mitte) im Länderspiel gegen Polen. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (Winterthur, 10. Oktober 2021)

Lob vom Nationaltrainer

Nationaltrainer Martin Albertsen attestiert ihr auch eine «grossartige Lernkurve». Noch im Sommer gehörte Celia Heinzer, die zuvor bereits bei der U16 (12 Länderspiele) sowie der U18 (23) auf sich aufmerksam machte, bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien zu den Leistungsträgerinnen. Nun hat sie jüngst am Vierländerturnier in Tschechien mit ihren insgesamt 19 Toren einen nächsten Schritt vollzogen. Da ist es logisch, dass ein Auslandengagement zum Thema wird. «Ich kann mir vorstellen, diesen Weg dereinst zu gehen», erklärt sie. Celia Heinzer will aber nichts überstürzen. Ihr sind auch das familiäre Umfeld, Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Und aktuell steht die jetzt bereits 14-fache A-Internationale mit dem Doublegewinner der letzten Saison mitten im Meisterschaftsbetrieb.

«Da setzen wir natürlich alles daran, erneut Titel nach Zug zu holen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen